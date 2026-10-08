article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Kişiler

Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2026 - 17:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Komik olan her şey ekrandan çıkmıyor; kimi zaman market rafında, kimi zaman otobüs durağında karşımıza çıkıyor. Günlük hayatta denk geldiği anları ve görüntüleri paylaşanlar hem çok sevilen hem de etkileşim toplayan isimler oluyor. Son günlerde sokağın ve evin mizahında neler olmuş, X kullanıcıları nelere gülmüş, derledik.

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Raftaki en değerli ürün etiketsiz kalmış.

Raftaki en değerli ürün etiketsiz kalmış.
twitter.com

Hayatı en kolay modda açan sınıf arkadaşı.

Hayatı en kolay modda açan sınıf arkadaşı.
twitter.com

Otobüs, eve çıkan teyzeyi 20 kişiyle bekledi.

Otobüs, eve çıkan teyzeyi 20 kişiyle bekledi.
twitter.com

Sıradakilerin gözü örnek porsiyonda.

Sıradakilerin gözü örnek porsiyonda.
twitter.com

Sinem Hoca'nın kahvaltısı ilçeye duyuruldu.

Sinem Hoca'nın kahvaltısı ilçeye duyuruldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sokak kedisi dediğin tam olarak böyle olur.

Sokak kedisi dediğin tam olarak böyle olur.
twitter.com

Apartmana girişi yasaklanan siyah kedi.

Apartmana girişi yasaklanan siyah kedi.
twitter.com

Sadakat sorusuna verilen en dürüst cevap.

Sadakat sorusuna verilen en dürüst cevap.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bütün raf senin ama canın hiçbirini çekmiyor.

Bütün raf senin ama canın hiçbirini çekmiyor.
twitter.com

Çöp kovasının başında dedikodu toplantısı.

Çöp kovasının başında dedikodu toplantısı.
twitter.com

Temizlik o kadar ciddiye alındı ki ambulans gerekti.

Temizlik o kadar ciddiye alındı ki ambulans gerekti.
twitter.com

İçli köfte termosta pişmeye devam etmiş.

İçli köfte termosta pişmeye devam etmiş.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın