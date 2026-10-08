Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Kişiler
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Komik olan her şey ekrandan çıkmıyor; kimi zaman market rafında, kimi zaman otobüs durağında karşımıza çıkıyor. Günlük hayatta denk geldiği anları ve görüntüleri paylaşanlar hem çok sevilen hem de etkileşim toplayan isimler oluyor. Son günlerde sokağın ve evin mizahında neler olmuş, X kullanıcıları nelere gülmüş, derledik.
İyi eğlenceler 🚀
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Raftaki en değerli ürün etiketsiz kalmış.
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Hayatı en kolay modda açan sınıf arkadaşı.
Otobüs, eve çıkan teyzeyi 20 kişiyle bekledi.
Sıradakilerin gözü örnek porsiyonda.
Sinem Hoca'nın kahvaltısı ilçeye duyuruldu.
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Sokak kedisi dediğin tam olarak böyle olur.
Apartmana girişi yasaklanan siyah kedi.
Sadakat sorusuna verilen en dürüst cevap.
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Bütün raf senin ama canın hiçbirini çekmiyor.
Çöp kovasının başında dedikodu toplantısı.
Temizlik o kadar ciddiye alındı ki ambulans gerekti.
İçli köfte termosta pişmeye devam etmiş.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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