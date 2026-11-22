Bir haftayı daha X'te gülerek geride bıraktık. Kimi anneannesinden balkondan harçlık aldı, kimi kavga eden kardeşlerini ayırmaya çalışan kediye üzüldü, kimi de Dünya Erkekler Günü'nü kendince kutladı... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?