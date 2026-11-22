Balkondan Harçlık Atan Anneanneden Arabulucu Kediye Haftanın En Komik Tweetleri
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Bir haftayı daha X'te gülerek geride bıraktık. Kimi anneannesinden balkondan harçlık aldı, kimi kavga eden kardeşlerini ayırmaya çalışan kediye üzüldü, kimi de Dünya Erkekler Günü'nü kendince kutladı... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?
Başlayalım!
Empatinin daniskası.
İki gün üst üste kutlama.
Anneanne harçlığının yaşı yok.
İK'nın da bakış açısı farklıymış.
Coğrafya sınavının kabusu.
Hayallerimiz bitmiyor.
Sırrın güvende, gerçekten.
Bebekleri artık anlıyoruz.
Yapılacaklar listesi uzun.
Herkesin bildiği kural.
Yeni neslin iş anlayışı.
Kız babası olmak böyle bir şey.
Babadan beklenmedik önlem.
Hayallerimizdeki iş bulundu.
Babanın da me time'ı varmış.
Limon tartışmasına yeni seçenek.
Suçlu belli.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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