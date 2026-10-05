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Günün Fırsatı: Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere 4,5 Litre İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere 4,5 Litre İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.10.2026 - 13:30
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Mutfakta saatler süren pişirme sürelerini dakikalara indiren, lezzeti ve besin değerlerini içine hapseden efsanevi Alman teknolojisi şimdi çok özel bir fırsatla karşınızda! Düdüklü tencere kategorisininen sevilen lideri Fissler Vitavit Premium 4,5 LT, Amazon Prime Alışveriş Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışta.

Hem zamandan ve enerjiden tasarruf etmek hem de mutfakta maksimum güvenlikli bir deneyim yaşamak isteyenler için bu modelin özelliklerine gelin birlikte göz atalım 👇

Bu içerik 05.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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4 Farklı Pişirme Kademesi ve Hassas Buharsız Pişirme Teknolojisi

4 Farklı Pişirme Kademesi ve Hassas Buharsız Pişirme Teknolojisi

Sıradan düdüklü tencerelerin aksine Vitavit Premium; hassas gıdalar (sebze, balık), hızlı pişirme gerektiren gıdalar (et, tencere yemekleri) ve basınçsız buharlı pişirme modu dahil olmak üzere 4 farklı seviye sunar. 

Akıllı pişirme göstergesi sayesinde tencere içindeki basınç durumunu sarı, yeşil ve kırmızı renklerle anlık olarak takip edebilir, pişirme sürecini tam kontrol altında tutabilirsiniz.

CookStar® Taban İle Üstün Isı Dağılımı ve Enerji Tasarrufu

CookStar® Taban İle Üstün Isı Dağılımı ve Enerji Tasarrufu

Fissler'in patentli CookStar® taban teknolojisi, ısıyı tencere tabanına eşit şekilde yayarak yiyeceklerin her noktasının aynı kıvamda pişmesini sağlar. İndüksiyon dahil tüm ocak tipleriyle tam uyumlu olan bu özel taban, ısıyı uzun süre muhafaza ederek pişirme süresini %70’e, enerji tüketimini ise %50’de varan oranlarda azaltır.

Maximum Güvenlikli Kilit Sistemi ve 4,5 Litre İdeal Hacim

Maximum Güvenlikli Kilit Sistemi ve 4,5 Litre İdeal Hacim

4,5 litrelik kapasitesiyle 3-5 kişilik aileler ve günlük yemek hazırlıkları için en ideal boyuttur. Kapağın doğru kapatıldığını görsel ve sesli olarak doğrulayan kilit göstergesi sayesinde tencere tamamen güvenli bir şekilde kilitlenir. Basınç tamamen tahliye edilmeden kapağın açılmasını engelleyen gelişmiş emniyet mekanizması, mutfakta %100 güvenli bir kullanım sunar.

Yıllarca mutfağınızın başköşesinde yer alacak, yemek yapma alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecek Fissler Vitavit Premium 4,5 LT Düdüklü Tencere’yi Amazon güvencesiyle %23 indirimle satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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