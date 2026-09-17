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Adadaki Deniz Fenerinde Bedava Yaşayacak Bir Çift Arıyorlar: Şartları Çok Basit

Adadaki Deniz Fenerinde Bedava Yaşayacak Bir Çift Arıyorlar: Şartları Çok Basit

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 14:34
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Amerika'nın Maine eyaletinde, kıyıdan sadece 1,6 kilometre uzaktaki bir adada yaşamak isteyen bir çifte ilginç bir fırsat sunuluyor: Yaz sezonu boyunca tarihi bir deniz fenerinde tamamen ücretsiz konaklama. Maine Deniz Kaynakları Departmanı, Burnt Island Deniz Feneri'nde gönüllü bekçilik yapacak bir çift arıyor. 

İşte detaylar...

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Maine Deniz Kaynakları Departmanı (DMR), Burnt Island Deniz Feneri Koruyucuları (KBIL) ile birlikte, Boothbay Limanı açıklarındaki adada sezon boyunca gönüllü bekçilik yapacak bir çift arıyor.

Maine Deniz Kaynakları Departmanı (DMR), Burnt Island Deniz Feneri Koruyucuları (KBIL) ile birlikte, Boothbay Limanı açıklarındaki adada sezon boyunca gönüllü bekçilik yapacak bir çift arıyor.

Adaya ulaşım yalnızca tekneyle mümkün; bu yüzden çiftin küçük teknelerle kıyı koşullarında güvenle seyahat edebilecek deneyime sahip olması bekleniyor. Sigara içmek adada tamamen yasak.

Seçilecek çift, tarihi Burnt Island Bekçi Evi'nin üst katındaki özel yatak odası ve banyoda kalacak; binanın alt katı ise halka açık bir müzeye ev sahipliği yapıyor.

Seçilecek çift, tarihi Burnt Island Bekçi Evi'nin üst katındaki özel yatak odası ve banyoda kalacak; binanın alt katı ise halka açık bir müzeye ev sahipliği yapıyor.

Mutfak imkanları adadaki Eğitim Merkezi'nde ortak kullanılıyor. Gönüllülerden beklenenler arasında şunlar var:

  • Adaya gelen ziyaretçileri güler yüzle karşılamak
  • Deniz fenerinin geçmişini ve önemini anlatan turlar vermek
  • Çim bakımı ve basit bahçıvanlık işleriyle ilgilenmek
  • Tesisleri her zaman derli toplu ve temiz tutmak
  • Kalabalık günlerde ya da beklenmedik durumlarda sakin kalıp doğru iletişim kurmak

Programın aradığı adaylarda ise şu özellikler öne çıkıyor:

  • Adaya güvenle gidip gelebilecek tekne kullanma deneyimi
  • Tarihe, hikaye anlatmaya ve Maine'in deniz kültürüne merak
  • Güler yüzlü, sabırlı ve kibar bir kişilik
  • Stresli anlarda soğukkanlılığını koruyabilme
  • Sadece teknayla ulaşılan, ıssız bir ortamda yaşamaya alışkın olma

Program kapsamında çifte ilk yardım ile kalp masajı ve suni teneffüs eğitimi de veriliyor.

DMR temsilcisi Bethany Trussell, bu fırsatın Maine kıyısında yaşama deneyimini halkı eğitmek ve tarihi bir mekanı korumakla birleştiren olağanüstü bir imkan olduğunu söyledi.

DMR temsilcisi Bethany Trussell, bu fırsatın Maine kıyısında yaşama deneyimini halkı eğitmek ve tarihi bir mekanı korumakla birleştiren olağanüstü bir imkan olduğunu söyledi.

Trussell, 'Bu, Maine kıyısında yaşam deneyimini halk eğitimine katkıda bulunmak ve değerli bir tarihi mekanın korunmasıyla birleştiren olağanüstü bir fırsat' dedi. Adaya ilgi duyan çiftlerin, burnt.island.dmr@maine.gov adresine bir ilgi mektubu göndermesi yeterli.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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