Adadaki Deniz Fenerinde Bedava Yaşayacak Bir Çift Arıyorlar: Şartları Çok Basit
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Amerika'nın Maine eyaletinde, kıyıdan sadece 1,6 kilometre uzaktaki bir adada yaşamak isteyen bir çifte ilginç bir fırsat sunuluyor: Yaz sezonu boyunca tarihi bir deniz fenerinde tamamen ücretsiz konaklama. Maine Deniz Kaynakları Departmanı, Burnt Island Deniz Feneri'nde gönüllü bekçilik yapacak bir çift arıyor.
İşte detaylar...
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Maine Deniz Kaynakları Departmanı (DMR), Burnt Island Deniz Feneri Koruyucuları (KBIL) ile birlikte, Boothbay Limanı açıklarındaki adada sezon boyunca gönüllü bekçilik yapacak bir çift arıyor.
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Seçilecek çift, tarihi Burnt Island Bekçi Evi'nin üst katındaki özel yatak odası ve banyoda kalacak; binanın alt katı ise halka açık bir müzeye ev sahipliği yapıyor.
DMR temsilcisi Bethany Trussell, bu fırsatın Maine kıyısında yaşama deneyimini halkı eğitmek ve tarihi bir mekanı korumakla birleştiren olağanüstü bir imkan olduğunu söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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