Yollarda Yeni Dönem Başladı: Çöpe Giden Eski Lastikleri Bedavaya Asfalta Dönüştürdüler

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor kentinde, kullanım ömrünü tamamlamış otomobil lastiklerinin geri dönüştürülerek yol yapımında kullanılması amacıyla yeni bir pilot proje hayata geçirildi. Kent yönetimi tarafından yürütülen bu çalışma kapsamında, yaklaşık 2 bin eski lastik özel işlemlerden geçirilerek asfalt karışımına dahil edildi. Proje, atık miktarını azaltmayı ve daha uzun ömürlü yollar inşa etmeyi hedefliyor.

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