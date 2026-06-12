Yollarda Yeni Dönem Başladı: Çöpe Giden Eski Lastikleri Bedavaya Asfalta Dönüştürdüler
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Kaynak: https://aggrebind.com/reusing-old-tir...
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor kentinde, kullanım ömrünü tamamlamış otomobil lastiklerinin geri dönüştürülerek yol yapımında kullanılması amacıyla yeni bir pilot proje hayata geçirildi. Kent yönetimi tarafından yürütülen bu çalışma kapsamında, yaklaşık 2 bin eski lastik özel işlemlerden geçirilerek asfalt karışımına dahil edildi. Proje, atık miktarını azaltmayı ve daha uzun ömürlü yollar inşa etmeyi hedefliyor.
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Proje kapsamında atık lastikler kauçuk granüllere dönüştürülerek asfalt karışımına ekleniyor
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Farklı asfalt türlerinin performansı aynı yol üzerinde test ediliyor
Yeni nesil asfalt teknolojisi araç gürültüsünü azaltma potansiyeli taşıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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