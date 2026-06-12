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Yollarda Yeni Dönem Başladı: Çöpe Giden Eski Lastikleri Bedavaya Asfalta Dönüştürdüler

Yollarda Yeni Dönem Başladı: Çöpe Giden Eski Lastikleri Bedavaya Asfalta Dönüştürdüler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 10:52
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor kentinde, kullanım ömrünü tamamlamış otomobil lastiklerinin geri dönüştürülerek yol yapımında kullanılması amacıyla yeni bir pilot proje hayata geçirildi. Kent yönetimi tarafından yürütülen bu çalışma kapsamında, yaklaşık 2 bin eski lastik özel işlemlerden geçirilerek asfalt karışımına dahil edildi. Proje, atık miktarını azaltmayı ve daha uzun ömürlü yollar inşa etmeyi hedefliyor.

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Kaynak: https://aggrebind.com/reusing-old-tir...
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Proje kapsamında atık lastikler kauçuk granüllere dönüştürülerek asfalt karışımına ekleniyor

Proje kapsamında atık lastikler kauçuk granüllere dönüştürülerek asfalt karışımına ekleniyor

'Rubberized asphalt' adı verilen yöntem doğrultusunda, kullanım dışı kalan lastikler fabrikalarda öğütülüp ince kauçuk granüller haline getiriliyor. Ann Arbor kentindeki altyapı çalışmalarında toplam 9 bin 300 ton asfalt kullanılırken, bu miktarın 3 bin 730 tonluk kısmını geri dönüştürülmüş lastik içeren özel karışım oluşturdu. Yetkililer, bölgede her yıl 70 binden fazla lastiğin atık haline geldiğini, bu projenin söz konusu atıkların çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Farklı asfalt türlerinin performansı aynı yol üzerinde test ediliyor

Farklı asfalt türlerinin performansı aynı yol üzerinde test ediliyor

Çalışmalar kapsamında kentin belirlenen ulaşım hatlarına kauçuk katkılı asfalt serilirken, kontrolün sağlanması amacıyla yolun bir bölümünde geleneksel asfalt tercih edildi. Bu yöntem sayesinde iki farklı yüzeyin dayanıklılık düzeyi uzun vadede doğrudan karşılaştırılacak. Uzmanlar, kauçuk katkılı malzemenin özellikle sert kış koşullarının yaşandığı Michigan bölgesinde yollarda oluşan çatlak ve deformasyonları minimuma indireceğini öngörüyor.

Yeni nesil asfalt teknolojisi araç gürültüsünü azaltma potansiyeli taşıyor

Yeni nesil asfalt teknolojisi araç gürültüsünü azaltma potansiyeli taşıyor
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Geri dönüştürülmüş malzemeyle kaplanan yolların araçların yol açtığı gürültü kirliliğini azaltma özelliği de bulunuyor. Test sürecinden olumlu sonuçlar alınması halinde, uygulamanın kent genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Projenin başarıya ulaşması, hem milyonlarca tonluk atığın çevreye zarar vermeden değerlendirilmesini hem de şehir altyapı maliyetlerinin uzun vadede düşürülmesini taahhüt ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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