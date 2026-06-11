Çocuklar Oyun Oynarken Kazara Keşfetti: Bahçelerinde Milyonluk Ferrari Yatıyormuş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.latimes.com/visuals/photo...
Kaliforniya’da ikamet eden birkaç çocuk, evlerinin bahçesinde oyun oynadıkları sırada toprak altında sert bir nesneye rastladı. Durumun yerel emniyet güçlerine bildirilmesi üzerine yetkililer, çocukların araç tavanına benzer bir yapı hissettikleri yönündeki ifadelerini dikkate alarak bölgede kazı çalışması başlattı. Emniyet mensuplarının bir iş makinesi vasıtasıyla gerçekleştirdiği derinlemesine kazı sonucunda, toprağa gömülmüş vaziyette yeşil renkli, 1974 model bir Dino Ferrari ortaya çıkarıldı. Çalıntı kaydı bulunan lüks otomobilin, uzun süredir yeraltında bulunmasına rağmen şaşırtıcı derecede iyi korunduğu gözlendi.
Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan İncelemeler Otomobilin Karanlık Geçmişini Ortaya Çıkardı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mülk Sahiplerinin Olayla İlgisi Bulunamazken Araç Eski İhtişamına Kavuşturuldu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın