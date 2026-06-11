Çocuklar Oyun Oynarken Kazara Keşfetti: Bahçelerinde Milyonluk Ferrari Yatıyormuş

Gömülü aracın bulunduğu mülkte ikamet eden ev sahipleri ve kiracılar, verdikleri ifadelerde bahçedeki bu gizli otomobilden haberdar olmadıklarını beyan etti. Sıfır kilometreye yakın bir lüks aracın hangi amaçla ve kimler tarafından bahçeye gizlendiği konusu gizemini korumayı sürdürdü. Kaliforniya’nın sıcak ve nemli toprak yapısı altında yaklaşık dört yıl boyunca kalmasına rağmen, sağ arka far üzerindeki küçük bir delik haricinde gövdede büyük bir tahribat saptanmadı. Keşfin ardından başlatılan titiz ve kapsamlı bir restorasyon süreci neticesinde, bu nadide Dino Ferrari modeli tüm hasarlarından arındırılarak orijinal ilk günkü görünümüne yeniden kavuştu.