article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çocuklar Oyun Oynarken Kazara Keşfetti: Bahçelerinde Milyonluk Ferrari Yatıyormuş

Çocuklar Oyun Oynarken Kazara Keşfetti: Bahçelerinde Milyonluk Ferrari Yatıyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kaliforniya’da ikamet eden birkaç çocuk, evlerinin bahçesinde oyun oynadıkları sırada toprak altında sert bir nesneye rastladı. Durumun yerel emniyet güçlerine bildirilmesi üzerine yetkililer, çocukların araç tavanına benzer bir yapı hissettikleri yönündeki ifadelerini dikkate alarak bölgede kazı çalışması başlattı. Emniyet mensuplarının bir iş makinesi vasıtasıyla gerçekleştirdiği derinlemesine kazı sonucunda, toprağa gömülmüş vaziyette yeşil renkli, 1974 model bir Dino Ferrari ortaya çıkarıldı. Çalıntı kaydı bulunan lüks otomobilin, uzun süredir yeraltında bulunmasına rağmen şaşırtıcı derecede iyi korunduğu gözlendi.

Detaylar👇

Kaynak

Kaynak: https://www.latimes.com/visuals/photo...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapılan İncelemeler Otomobilin Karanlık Geçmişini Ortaya Çıkardı

Yapılan İncelemeler Otomobilin Karanlık Geçmişini Ortaya Çıkardı

Bahse konu olan dönemde yaklaşık 18.000 dolar değerinde bu spor aracın geçmişini araştıran dedektifler önemli verilere ulaştı. Resmi kayıtlara göre otomobil, aynı yılın ekim ayında Alhambra’da yaşayan Rosendo Cruz isimli bir şahıs tarafından satın alındı. Ancak Cruz, satın alma işleminden yalnızca iki ay sonra, 7 Aralık tarihinde aracın çalındığına dair emniyete ihbarda bulundu. Soruşturmanın neticesiz kalması üzerine yasal süreç askıya alındı ve ilgili sigorta şirketi zarar tanzimi kapsamında Cruz’a tazminat ödemesi gerçekleştirdi. Olayın bir sigorta dolandırıcılığı olabileceğine dair şüpheler oluşsa da, kesin delillere ulaşılamadığı için hadisenin arkasındaki gerçek perde arkası aydınlatılamadı.

Mülk Sahiplerinin Olayla İlgisi Bulunamazken Araç Eski İhtişamına Kavuşturuldu

Mülk Sahiplerinin Olayla İlgisi Bulunamazken Araç Eski İhtişamına Kavuşturuldu

Gömülü aracın bulunduğu mülkte ikamet eden ev sahipleri ve kiracılar, verdikleri ifadelerde bahçedeki bu gizli otomobilden haberdar olmadıklarını beyan etti. Sıfır kilometreye yakın bir lüks aracın hangi amaçla ve kimler tarafından bahçeye gizlendiği konusu gizemini korumayı sürdürdü. Kaliforniya’nın sıcak ve nemli toprak yapısı altında yaklaşık dört yıl boyunca kalmasına rağmen, sağ arka far üzerindeki küçük bir delik haricinde gövdede büyük bir tahribat saptanmadı. Keşfin ardından başlatılan titiz ve kapsamlı bir restorasyon süreci neticesinde, bu nadide Dino Ferrari modeli tüm hasarlarından arındırılarak orijinal ilk günkü görünümüne yeniden kavuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın