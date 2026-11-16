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Prens’in Yaratıcısı Giray Altınok’tan "Hasharia Öldü mü?" Sorusuna Kafa Karıştıran Cevap

Prens’in Yaratıcısı Giray Altınok’tan "Hasharia Öldü mü?" Sorusuna Kafa Karıştıran Cevap

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 08:34
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Prens’in 4. sezon hazırlıkları sürerken dizinin yaratıcılarından Giray Altınok, sokakta kendisini durduran çok sayıda kişinin aynı konuyu sorduğunu anlattı. 'One More İnteraktif Cinayet Komedisi' adlı tiyatro oyununun prömiyerinde basın mensuplarının karşısına çıkan oyuncunun Hasharia’nın akıbetine dair sözleri ise merakı dindirmek yerine daha da büyüttü.

Kaynak: Gece Muhabiri

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Hasharia öldü mü sorusu, Prens’in üçüncü sezon finalinin ardından sosyal medyada gündem olmuştu.

Hasharia öldü mü sorusu, Prens’in üçüncü sezon finalinin ardından sosyal medyada gündem olmuştu.

Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı Prens, ilk üç sezonunda izleyiciyi kahkahaya boğarken bir yandan da beklenmedik ölümleriyle sarsmıştı. Derya Pınar Ak’ın canlandırdığı Hasharia da bu hikâyenin akılda kalan karakterlerinden biri olarak üçüncü sezon finalindeki dramatik sahnelerin ardından sosyal medyada 'Hasharia öldü mü?' sorusunun odağına yerleşmişti. Dizi ekibinden bu konuda kesin bir açıklama gelmemesi merakı canlı tuttu ve soru aradan geçen bir buçuk yıla rağmen hâlâ sorulmaya devam ediyor. Altınok’un yeni açıklamaları da tam bu noktada, tiyatro salonundaki sohbet sırasında geldi.

Giray Altınok, yolda en çok "Hasharia öldü mü?" sorusuyla karşılaştığını anlattı.

Giray Altınok, yolda en çok "Hasharia öldü mü?" sorusuyla karşılaştığını anlattı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Giray Altınok, son bir buçuk yıldır en çok duydukları sorunun 'Hasharia öldü mü, ölecek mi?' olduğunu söyledi. Bilgi yayılmasın diye kimi insana 'öldü', kimi insana 'hayır, ölmedi' dediklerini anlatan oyuncu, Hasharia’yı canlandıran Derya’ya da söylemeleri gerektiğini espriyle ekleyerek cevabı yine havada bıraktı. Diziye gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Altınok, bu yüzden dördüncü sezonda izleyicinin ilgisine layık bir sezon hazırlamak istediklerini söyledi; yeni sezonun resmi yayın tarihi ise henüz paylaşılmadı. Muhabirin en çok konuşulan caps’leri hatırlatması üzerine ise 'Küçük, hassas, narin ve orantılı kulaklarım neler duyuyor?' capsini sevdiğini söyleyen Altınok, saçma bir şey duyulan her anda kullanılabildiği için karşısına en çok bu capsin çıktığını ekledi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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