Prens’in Yaratıcısı Giray Altınok’tan "Hasharia Öldü mü?" Sorusuna Kafa Karıştıran Cevap
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Prens’in 4. sezon hazırlıkları sürerken dizinin yaratıcılarından Giray Altınok, sokakta kendisini durduran çok sayıda kişinin aynı konuyu sorduğunu anlattı. 'One More İnteraktif Cinayet Komedisi' adlı tiyatro oyununun prömiyerinde basın mensuplarının karşısına çıkan oyuncunun Hasharia’nın akıbetine dair sözleri ise merakı dindirmek yerine daha da büyüttü.
Kaynak: Gece Muhabiri
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Hasharia öldü mü sorusu, Prens’in üçüncü sezon finalinin ardından sosyal medyada gündem olmuştu.
Giray Altınok, yolda en çok "Hasharia öldü mü?" sorusuyla karşılaştığını anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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