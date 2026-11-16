Prens’in Yaratıcısı Giray Altınok’tan "Hasharia Öldü mü?" Sorusuna Kafa Karıştıran Cevap

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Giray Altınok, son bir buçuk yıldır en çok duydukları sorunun 'Hasharia öldü mü, ölecek mi?' olduğunu söyledi. Bilgi yayılmasın diye kimi insana 'öldü', kimi insana 'hayır, ölmedi' dediklerini anlatan oyuncu, Hasharia’yı canlandıran Derya’ya da söylemeleri gerektiğini espriyle ekleyerek cevabı yine havada bıraktı. Diziye gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Altınok, bu yüzden dördüncü sezonda izleyicinin ilgisine layık bir sezon hazırlamak istediklerini söyledi; yeni sezonun resmi yayın tarihi ise henüz paylaşılmadı. Muhabirin en çok konuşulan caps’leri hatırlatması üzerine ise 'Küçük, hassas, narin ve orantılı kulaklarım neler duyuyor?' capsini sevdiğini söyleyen Altınok, saçma bir şey duyulan her anda kullanılabildiği için karşısına en çok bu capsin çıktığını ekledi.