Biz Prens'i Beklerken 'Gustav' Geliyor: Giray Altınok'un Yeni Dizisinin Kadrosu Netleşti!
Prens'in dördüncü sezonu ne zaman diye merak ederken dizinin senaristlerinden Giray Altınok, bir vampir dizisiyle karşımıza çıkacağının müjdesini vermişti. Yepyeni bir komedi dizisine imza atacak Giray Altınok'un Gustav adını verdiği vampir dizisinin kadrosu netleşti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Son yılların komedi denince akla gelen isimlerinden biri olan Giray Altınok yeni dizisini duyurmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gustav dizisi kadrosunda yok yok!
