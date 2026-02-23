onedio
Biz Prens'i Beklerken 'Gustav' Geliyor: Giray Altınok'un Yeni Dizisinin Kadrosu Netleşti!

Biz Prens'i Beklerken 'Gustav' Geliyor: Giray Altınok'un Yeni Dizisinin Kadrosu Netleşti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2026 - 23:44

Prens'in dördüncü sezonu ne zaman diye merak ederken dizinin senaristlerinden Giray Altınok, bir vampir dizisiyle karşımıza çıkacağının müjdesini vermişti. Yepyeni bir komedi dizisine imza atacak Giray Altınok'un Gustav adını verdiği vampir dizisinin kadrosu netleşti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Son yılların komedi denince akla gelen isimlerinden biri olan Giray Altınok yeni dizisini duyurmuştu.

Son yılların komedi denince akla gelen isimlerinden biri olan Giray Altınok yeni dizisini duyurmuştu.

Prens'in dördüncü sezonunu beklerken ünlü isimden bir vampir hikayesinin anlatılacağı yeni bir dizi projesinden bahsetmişti. Gustav adını verdiği dizinin kadrosu belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gustav dizisi kadrosunda yok yok!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gustav dizisi kadrosunda yok yok!

Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı dizide Gustav’a Giray Altınok, Otto’ya Bülent Emin Yarar, Fulya’ya Özge Özpirinçci, Friedrich’e Haluk Bilginer, Clemens’e Uğur Polat, Konrad’a Alican Yücesoy, Albert’e Kerem Can, Ida’ya Başak Parlak, Gertrude’ye Ayşe Tunaboylu, Helmut’a Şevket Süha Tezel ve Maria’a Özgecan Koyunoğlu hayat verecek. Dizi perşembe günü sete çıkacak.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın