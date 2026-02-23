onedio
The Night Agent'ın Yeni Sezonundaki İstanbul Detayı Gündem Oldu

The Night Agent’ın Yeni Sezonundaki İstanbul Detayı Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
23.02.2026 - 14:32

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan The Night Agent, üçüncü sezonuyla geri döndü. 19 Şubat’ta yayınlanan yeni sezon, aksiyon temposunu koruyan hikayesiyle dikkat çekti. Dizinin Türk izleyicileri için bu sezonun en konuşulan detayı ise İstanbul oldu. Yeni bölümlerin bir kısmında Türkiye’den sahneler yer aldı. İstanbul’da çekilen sahneler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

The Night Agent, ilk iki sezonuyla aksiyon ve gerilim türünde önemli bir izleyici kitlesi yakalamıştı.

The Night Agent, ilk iki sezonuyla aksiyon ve gerilim türünde önemli bir izleyici kitlesi yakalamıştı.

Yeni sezonun bir bölümünde önemli bir kovalama sahnesi İstanbul’da geçiyor. Sahne, Beşiktaş’ın evi olarak bilinen Tüpraş Stadyumu’nda çekildi. Stat atmosferinin dizide yer alması izleyiciler için sürpriz oldu. Ekrana yansıyan görüntülerde tribün detayları ve maç atmosferi dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. 

Küresel ölçekte milyonlarca izleyiciye ulaşan yapımın Türkiye’de çekim yapması da ayrıca konuşuldu.

İşte o sahnelerden biri 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
