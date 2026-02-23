The Night Agent’ın Yeni Sezonundaki İstanbul Detayı Gündem Oldu

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan The Night Agent, üçüncü sezonuyla geri döndü. 19 Şubat’ta yayınlanan yeni sezon, aksiyon temposunu koruyan hikayesiyle dikkat çekti. Dizinin Türk izleyicileri için bu sezonun en konuşulan detayı ise İstanbul oldu. Yeni bölümlerin bir kısmında Türkiye’den sahneler yer aldı. İstanbul’da çekilen sahneler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.