Çığlık 7, Sessiz Tepe, Hamnet: Bu Hafta Sonu Öne Çıkan En İyi Filmler

Çığlık 7, Sessiz Tepe, Hamnet: Bu Hafta Sonu Öne Çıkan En İyi Filmler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.02.2026 - 19:08

Hafta sonu sinema takvimine göz atanları farklı türlerde güçlü yapımlar karşılıyor. Korku severler için Çığlık 7, serinin alışıldık gerilimini güncel bir anlatımla sürdürürken; oyun uyarlamalarına ilgi duyanlar Sessiz Tepe ile karanlık ve rahatsız edici bir atmosfere davet ediliyor. Daha sakin ama duygusal derinliği yüksek bir anlatı arayanlar içinse Hamnet, kayıp ve yas temasını güçlü bir sinema diliyle ele alıyor.

İşte bu hafta sonu vizyonda olan en iyi filmler...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Günahkarlar
Film

Günahkarlar

Hamnet
Film

Hamnet

Mutluyuz Mu?
Film

Mutluyuz Mu?

Sessiz Tepe: Dönüş
Film

Sessiz Tepe: Dönüş

Bu Hafta Hangi Filmler Vizyonda?

Bu Hafta Hangi Filmler Vizyonda?

  • Çığlık 7 — 27 Şubat 2026 — Korku, Gerilim

  • Kıbrıs Türküsü — 27 Şubat 2026 — Dram, Romantik

  • Günahkarlar (Sinners) — 27 Şubat 2026 — Aksiyon, Gerilim, Korku

  • Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş — 28 Şubat 2026 — Dram, Komedi

  • Parçalı Yıllar — 27 Şubat 2026 — Dram

  • 7 Büyük Günah — 27 Şubat 2026 — Dram, Gerilim

  • Kopma Noktası — 27 Şubat 2026 — Gerilim

  • Arco — 27 Şubat 2026 — Animasyon, Bilim Kurgu, Macera

  • Uzun Kuyruk Marsupilami — 27 Şubat 2026 — Aile, Komedi, Macera

  • Tavşan Luna: Kalp Adası — 27 Şubat 2026 — Animasyon, Macera

  • EPiC: Elvis Presley Konserde — 27 Şubat 2026 — Belgesel, Müzik

  • Sığınak (Shelter) — 20 Şubat 2026 — Aksiyon, Gerilim

  • Cam Sehpa — 20 Şubat 2026 — Gerilim, Komedi, Korku

  • Scarlet — 20 Şubat 2026 — Animasyon, Dram

  • Muamma: Cenin-i Cin — 20 Şubat 2026 — Korku

  • Ben Bir Yabancıydım — 20 Şubat 2026 — Dram

  • Sesim Geliyor mu? — 20 Şubat 2026 — Dram

  • Gece Vardiyası (Heldin) — 20 Şubat 2026 — Dram

  • Chopin, Chopin! — 20 Şubat 2026 — Dram, Müzik

  • Sessiz Tepe: Dönüş — 13 Şubat 2026 — Korku

  • Momo — 13 Şubat 2026 — Aile, Fantastik, Macera

  • Kedi Yok — 13 Şubat 2026 — Aksiyon, Dram, Komedi

  • Hamnet — 6 Şubat 2026 — Dram, Romantik, Tarih

  • Ölümün Sesi (Whistle) — 6 Şubat 2026 — Korku, Gizem

  • Stray Kids: The dominATE Deneyimi — 6 Şubat 2026 — Müzikal, Belgesel

  • Mutluyuz Mu? — 30 Ocak 2026 — Komedi

  • Efes'in Sırrı — 16 Ocak 2026 — Aile, Komedi

  • Süngerbob: Korsan Macerası — 16 Ocak 2026 — Aile, Animasyon, Komedi

  • Kardeş Takımı 3 — 9 Ocak 2026 — Macera, Aile, Komedi

  • D.I.S.C.O. — 1 Ocak 2026 — Casusluk, Komedi

Çığlık 7

Çığlık 7

Sidney Prescott, kızıyla birlikte geçmişinden uzak, sakin bir kasabada yeni bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Ancak Hayalet Maskeli katilin geri dönüşüyle bu huzur kısa sürede paramparça olur. Bu kez cinayetler rastgele değil, doğrudan Sidney’in ailesini hedef almaktadır. Sidney, geçmişte hayatta kalmak için kaçtığı korkuyla yüzleşmek ve bu kanlı döngüyü sonsuza dek bitirmek zorunda kalır.

  • Yönetmen: Kevin Williamson

  • Vizyon: 27 Şubat 2026

  • Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown

Günahkarlar (Sinners)

Günahkarlar (Sinners)

Ryan Coogler’ın yazıp yönettiği Günahkarlar, ilk gösterimini 18 Nisan 2025’te yapmış olsa da, Akademi Ödülleri’nde kırdığı 16 adaylık rekoru ve BAFTA’daki 13 adaylığı sayesinde 27 Şubat 2026’da stratejik bir yeniden vizyona giriyor.

Michael B. Jordan’ın ikiz kardeşleri canlandırdığı film, 1930’lar Mississippi’sinde Jim Crow baskısını; kolektif ırksal travma, blues kültürü ve Hoodoo inancı eşliğinde vampirik bir korku anlatısına dönüştürüyor. 90 milyon dolarlık bu yapım, saf korkunun ötesine geçip sanat sinemasıyla ana akım gerilimi aynı potada buluşturuyor.

Kopma Noktası

Kopma Noktası

1977 yılında emlakçı Tony Kiritsis, finansal sistem tarafından dolandırıldığına inanmaktadır. Sesini duyurmak için bir bankacıyı, kendi bedenine bağlı karmaşık bir av tüfeği düzeneğiyle rehin alır. Her yanlış hareketin ikisini de öldürebileceği bu düzende zaman, polis ve medya Tony’nin aleyhine işlemektedir. Film, suçlu ile kurban arasındaki güç dengelerinin sürekli yer değiştirdiği boğucu bir psikolojik savaşa odaklanır.

  • Yönetmen: Gus Van Sant

  • Vizyon: 27 Şubat 2026

  • Oyuncular: Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo, Myha’la Herrold

Sığınak

Sığınak

Karanlık bir geçmişe sahip bir adam, İskoçya’nın ıssız bir adasında toplumdan tamamen izole yaşamaktadır. Şiddetli bir fırtına sırasında kurtardığı genç bir kız, onun gizlenmiş hayatını altüst eder. Kızın peşindeki acımasız güçler adaya ulaştığında kaçış imkânsız hale gelir. Adam, geçmişte kaçtığı şiddetle yüzleşmek ve bir kez daha seçim yapmak zorunda kalır.

  • Yönetmen: Ric Roman Waugh

  • Vizyon: 20 Şubat 2026

  • Oyuncular: Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach, Bill Nighy

7 Büyük Günah

7 Büyük Günah

Nergis ve gizli sevgilisi Ali, Nergis’in kocasını öldürmek için ormandaki izole bir kulübede buluşur. Ancak kulübede buldukları 5 milyon dolar, planlarını tamamen değiştirir. Para, karakterlerin bastırdığı açgözlülüğü ve ihaneti hızla açığa çıkarır. Mafyanın da olaya dahil olmasıyla cinayet planı, vahşi bir hayatta kalma oyununa dönüşür.

  • Yönetmen: Serdar Akar

  • Vizyon: 27 Şubat 2026

  • Oyuncular: Tansel Öngel, Ege Kökenli, Algı Eke, Engin Hepileri

Cam Sehpa

Cam Sehpa

Evliliğinde pasif ve bastırılmış bir adam, eşinin tüm itirazlarına rağmen eve bir cam sehpa alır. Bu basit karar, ev içindeki güç dengelerini yavaş yavaş bozar. Küçük çatlaklar, beklenmedik şiddet patlamalarına dönüşür. Film, sıradan burjuva hayatının nasıl absürt ve kanlı bir kabusa evrilebileceğini anlatır.

  • Yönetmen: Can Evrenol

  • Vizyon: 20 Şubat 2026

  • Oyuncular: Alper Kul, Algı Eke, Hatice Aslan

Muamma: Cenin-i Cin

Muamma: Cenin-i Cin

Bayram ve Gül çiftinin evinde açıklanamayan paranormal olaylar yaşanmaya başlar. Oğulları Ali, tüm yaşananları bilimsel ve mantıksal yollarla açıklamaya çalışır. Ancak inkar ettikçe karanlık varlığın ilgisi doğrudan Ali’ye yönelir. Film, aklın sınırlarının yıkılışını ve gerçeklik algısının parçalanmasını merkeze alır.

  • Yönetmen: Bülent Terzioğlu

  • Vizyon: 20 Şubat 2026

  • Oyuncular: Özcan Varaylı, Elif Baysal, Sebahat Adalar

Sessiz Tepe: Dönüş

Sessiz Tepe: Dönüş

James, eski aşkından gelen gizemli bir mektup üzerine Silent Hill kasabasına geri döner. Ancak kasaba artık gerçekliğin büküldüğü, alternatif bir kabus boyutuna dönüşmüştür. James, kasabanın yarattığı varlıklarla olduğu kadar kendi suçluluk duygusuyla da yüzleşir. Film, içsel cehennemi fiziksel mekâna dönüştüren bir psikolojik yolculuk sunar.

  • Yönetmen: Christophe Gans

  • Vizyon: 13 Şubat 2026

  • Oyuncular: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Evie Templeton

Ölümün Sesi (Whistle)

Ölümün Sesi (Whistle)

Efsaneye göre dinleyen herkese ölüm getiren gizemli bir düdük yeniden ortaya çıkar. Düdüğün etkisiyle açıklanamayan cinayetler zincirleme şekilde başlar. Bir grup insan, lanetin kökenini çözmeye çalışırken zamanla kendi korkularıyla yüzleşir. Film, sesin ve sessizliğin yarattığı tehdidi merkeze alan yoğun bir atmosfer kurar.

  • Yönetmen: Corin Hardy

  • Vizyon: 6 Şubat 2026

  • Oyuncular: Dafne Keen, Sophie Nélisse, Percy Hynes White, Nick Frost, Ali Skovbye

Kıbrıs Türküsü

Kıbrıs Türküsü

Türk sinemasının bu hafta sonundaki en iddialı hamlesi Kıbrıs Türküsü, Kıbrıs’ta 1957–1974 arasında yaşananları beyaz perdeyle kolektif hafızaya geri çağırmayı hedefliyor. Senaryosunu yazıp yöneten Özer Feyzioğlu, hikâyeyi öğretmen Ali’nin sivil bir aydından Türk Mukavemet Teşkilatı saflarına uzanan dönüşümü üzerinden anlatıyor. Film, çatışma sahneleriyle yetinmeyip diplomatik süreçlere ve siyasi figürlere de alan açarak propaganda tuzağına düşmeden ağırbaşlı bir dönem filmi çizgisi yakalıyor. Yapımcı Coşkun Özer’in de vurguladığı gibi bu bir “hafıza tazeleme” işi; tarih bilinci yüksek izleyicide ve kurumlarda uzun soluklu bir karşılık bulması sürpriz olmaz.

Parçalı Yıllar

Parçalı Yıllar

1975 silah ambargosunun yarattığı ekonomik yıkım, idealist tiyatro oyuncusu Aytekin’i köşeye sıkıştırır. Sanatına tutunmak isteyen Aytekin, ailesini geçindirme zorunluluğuyla sert bir çatışma yaşar. Çaresizlik onu dönemin erotik film furyasına sürükler. Film, bu süreci bireysel bir düşüşten çok, sistemin yarattığı kaçınılmaz bir sonuç olarak ele alır.

  • Yönetmen: Hasan Tolga Pulat

  • Vizyon: 27 Şubat 2026

  • Oyuncular: Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek, İlkin Tüfekçi

Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş

Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş

Konu:

New Jersey, Dublin ve Paris’te yaşayan üç farklı yetişkin çocuk, ebeveynlerinin gölgesiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bir baba inzivaya çekilmiş, bir anne baskıcıdır; ikiz kardeşler ise ölmüş ebeveynlerinin mirasıyla hesaplaşır. Coğrafyalar değişse de yabancılaşma duygusu aynıdır. Film, modern ailenin duygusal kopuşlarını parçalı bir anlatıyla gözler önüne serer.

  • Yönetmen: Jim Jarmusch

  • Vizyon: 28 Şubat 2026

  • Oyuncular: Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling

Hamnet

Hamnet

William Shakespeare ve eşi Agnes, oğulları Hamnet’i veba salgınında kaybeder. Bu kayıp, çiftin hayatında derin bir boşluk yaratır. Yas süreci, Shakespeare’in iç dünyasında dönüşüme yol açar. Film, kişisel acının sanatsal bir başyapıta nasıl evrildiğini doğayla iç içe bir anlatımla işler.

  • Yönetmen: Chloé Zhao

  • Vizyon: 6 Şubat 2026

  • Oyuncular: Jessie Buckley, Paul Mescal, Joe Alwyn, Emily Watson

Ben Bir Yabancıydım

Ben Bir Yabancıydım

Halep’te yaşanan bir şiddet olayı, tek bir ailenin değil birçok hayatın kaderini değiştirir. Olayın etkileri dört farklı ülkede yaşayan beş ayrı aileye uzanır. Karakterler birbirlerini tanımasalar da ortak bir travmayla bağlanırlar. Film, savaşın sınır tanımayan yıkımını çok katmanlı bir yapı içinde ele alır.

  • Yönetmen: Brandt Andersen

  • Vizyon: 20 Şubat 2026

  • Oyuncular: Yasmine Al Massri, Yahya Mahayni, Omar Sy

Sesim Geliyor mu?

Sesim Geliyor mu?

Uzun süredir birlikte olan bir çift, ayrılık kararının eşiğindedir. Birlikte geçirdikleri son saatlerde geçmişin tüm yaraları masaya yatırılır. Bastırılmış öfke, pişmanlık ve suskunluk açığa çıkar. Film, ilişkilerde iletişimsizliğin nasıl yıkıcı bir güce dönüştüğünü gözler önüne serer.

  • Yönetmen: Bradley Cooper

  • Vizyon: 20 Şubat 2026

  • Oyuncular: Will Arnett, Laura Dern, Andra Day

Chopin, Chopin!

Chopin, Chopin!

19. yüzyıl Paris’inde Frederic Chopin, müzik çevrelerinde hızla yükselir. Ancak özel hayatındaki fırtınalar ve verem hastalığı bu yükselişi gölgeler. Chopin, bedeni zayıflarken sanatsal olarak zirveye ulaşır. Film, romantik dönemin ihtişamı ile fiziksel çöküşü yan yana getirir.

  • Yönetmen: Michal Kwiecinski

  • Vizyon: 20 Şubat 2026

  • Oyuncular: Eryk Kulm, Victor Meutelet, Lambert Wilson

Gece Vardiyası

Gece Vardiyası

Floria, yoğun bir cerrahi serviste çalışan idealist bir hemşiredir. Artan hasta yükü ve kurumsal baskılar, mesleki sınırlarını zorlar. Empatisini korumaya çalışırken kendi ruhsal sağlığını tehlikeye atar. Film, sağlık sisteminin insanî bedelini görünür kılar.

  • Yönetmen: Petra Biondina Volpe

  • Vizyon: 20 Şubat 2026

  • Oyuncular: Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin

Arco

Arco

Uzak ve huzurlu bir gelecekten gelen 10 yaşındaki Arco, bir hata sonucu distopik 2075 yılına ışınlanır. Bu dünyada doğa tahrip edilmiş, teknoloji insanlığın önüne geçmiştir. Arco, Iris ve robot Mikki ile birlikte kendi zamanına dönmenin yolunu ararken dünyanın kaderini de etkileyecek bir sorumluluk üstlenir. Film, yapay zekâ ile doğa arasındaki dengenin yeniden kurulmasına dair umut dolu bir anlatı sunar.

  • Yönetmen: Ugo Bienvenu

  • Vizyon: 27 Şubat 2026

  • Seslendirenler: Alma Jodorowsky, Vincent Macaigne, William Lebghil

Uzun Kuyruk Marsipilami

Uzun Kuyruk Marsipilami
Kuryelik yapan David için sıradan başlayan bir teslimat, hayatının en büyük macerasına dönüşür. Güney Amerika’dan gelen gizemli paketin içinden efsanevi Marsupilami yavrusu çıkar. David, yavruyu korumaya çalışırken kendini suçlular, bilim insanları ve tuhaf karakterlerle dolu bir kovalamacanın içinde bulur. Film, kaotik olaylar zincirini aile dostu bir komedi diliyle anlatır.

  • Yönetmen: Philippe Lacheau

  • Vizyon: 27 Şubat 2026

  • Oyuncular: Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan, Corentin Guillot

Tavşan Luna: Kalp Adası

Tavşan Luna: Kalp Adası

Meraklı Tavşan Luna, gizemlerle dolu Kalp Adası’na doğru bir yolculuğa çıkar. Adada karşılaştığı sürprizler ve zorluklar, Luna’yı dostluk ve dayanışma kavramlarıyla sınar. Her engel, birlikte hareket etmenin önemini ortaya koyar. Film, keşif duygusunu ve paylaşmayı çocuklara yalın bir anlatımla aktarır.

  • Yönetmen: Buğra Kekik

  • Vizyon: 27 Şubat 2026

  • Seslendirme: Yerli seslendirme kadrosu

Scarlet

Scarlet

Krallığı yıkılan Prenses Scarlet, babasının intikamını almak için yola çıkar. Ancak kendini bulduğu alternatif bir dünyada, bambaşka bir yaşamla ve umutla karşılaşır. Burada tanıştığı genç, Scarlet’in nefretle şekillenen yolunu sorgulamasına neden olur. Film, affetmenin ve merhametin dönüştürücü gücünü fantastik bir çerçevede anlatır.

  • Yönetmen: Mamoru Hosoda

  • Vizyon: 20 Şubat 2026

  • Seslendirenler: Mana Ashida, Masaki Okada, Masachika Ichimura

Momo

Momo

Gri giysili Duman Adamlar, insanların zamanını çalarak dünyayı ele geçirmeye çalışır. Herkes bu düzene teslim olmuşken, zamanı özgürleştirebilecek tek kişi küçük Momo’dur. Momo, saf sezgileri ve cesaretiyle bu görünmez tehdide karşı koyar. Film, modern dünyanın hız ve tüketim takıntısını masalsı bir anlatıyla eleştirir.

  • Yönetmen: Christian Ditter

  • Vizyon: 13 Şubat 2026

  • Oyuncular: Alexa Goodall, Kim Bodnia, Laura Haddock, Martin Freeman, Claes Bang

Süngerbob: Korsan Macerası

Süngerbob: Korsan Macerası

Sünger Bob, Bay Yengeç’e kendini kanıtlamak isterken tehlikeli bir göreve atılır. Efsanevi Uçan Hollandalı ile karşı karşıya gelmek için okyanusun derinliklerine iner. Bu yolculuk, onu beklenmedik dostluklar ve absürt tehlikelerle yüz yüze getirir. Film, serinin karakteristik mizahını yüksek tempolu bir macerayla sürdürür.

  • Yönetmen: Derek Drymon

  • Vizyon: 16 Ocak 2026

  • Seslendirme: Orijinal dizi kadrosu

Mutluyuz mu?

Mutluyuz mu?

Ferhat ve Aslı, dışarıdan bakıldığında mutlu görünen evli bir çifttir. Ancak zamanla monotonlaşan ilişkilerinde beklenti uyuşmazlıkları gün yüzüne çıkar. Küçük sakarlıklar ve iletişim kazaları, evlilik kurumunun absürt taraflarını görünür kılar. Film, “mutluluk” kavramını sorgularken izleyiciyi kendi ilişkisel deneyimleriyle yüzleştirir.

  • Yönetmen: İbrahim Büyükak, Emrah Aguş

  • Vizyon: 30 Ocak 2026

  • Oyuncular: İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, İlker Aksum, Başak Parlak

D.I.S.C.O

D.I.S.C.O

Zafer ve Ertan, tamamen tesadüfler sonucu kendilerini uluslararası bir suç ve casusluk ağının ortasında bulur. Hiçbir yetkinlikleri olmamasına rağmen hayatta kalmak zorundadırlar. Attıkları her adım işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirir. Film, ciddi aksiyon klişelerini beceriksizlik ve saflık üzerinden ters yüz eder.

  • Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

  • Vizyon: 1 Ocak 2026

  • Oyuncular: Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Şükrü Özyıldız

Efes'in Sırrı

Efes'in Sırrı

Antik dokuyla çevrili bir kasabada yaşayan karakterler, gizemli bir sırrın peşine düşer. Bu arayış, kasaba halkı arasındaki çekişmeleri ve aile içi çatışmaları komik bir hale getirir. Yanlış anlaşılmalar ve abartılı tepkiler olayları büyütür. Film, yazlık komedi geleneğini kış sezonuna taşır.

  • Yapım: Polat Yağcı

  • Vizyon: 16 Ocak 2026

  • Oyuncular: Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak

Kedi Yok (En Ghab El Kot)

Kedi Yok (En Ghab El Kot)

Mısır sokaklarında geçen hikâye, bir dizi yanlış anlaşılma üzerine kurulur. Karakterler, kendilerini bir kedi-fare oyununun içinde bulur. Kovalamacalar, absürt planlar ve ani kararlar olayları daha da karmaşıklaştırır. Film, yerel mizah anlayışını evrensel komedi diliyle sunar.

  • Yönetmen: Sarah Noah

  • Vizyon: 13 Şubat 2026

  • Oyuncular: Asmaa Galal, Asser Yassin, Mohamed Shahin

EPiC: Elvis Presley Konserde

EPiC: Elvis Presley Konserde

Film, Elvis Presley’in 1969 Las Vegas konser serisini merkezine alır. Modern röportajlar veya anlatıcılar kullanılmaz. İzleyici, ham prova kayıtları ve sahne performanslarıyla doğrudan Presley’in enerjisine maruz kalır. Yapım, Elvis’in sahnedeki kırılganlığını ve karizmasını eş zamanlı olarak hissettirir.

  • Yönetmen: Baz Luhrmann

  • Vizyon: 27 Şubat 2026

  • Görüntüler: Elvis Presley (arşiv)

