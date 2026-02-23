Çığlık 7, Sessiz Tepe, Hamnet: Bu Hafta Sonu Öne Çıkan En İyi Filmler
Hafta sonu sinema takvimine göz atanları farklı türlerde güçlü yapımlar karşılıyor. Korku severler için Çığlık 7, serinin alışıldık gerilimini güncel bir anlatımla sürdürürken; oyun uyarlamalarına ilgi duyanlar Sessiz Tepe ile karanlık ve rahatsız edici bir atmosfere davet ediliyor. Daha sakin ama duygusal derinliği yüksek bir anlatı arayanlar içinse Hamnet, kayıp ve yas temasını güçlü bir sinema diliyle ele alıyor.
İşte bu hafta sonu vizyonda olan en iyi filmler...
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu Hafta Hangi Filmler Vizyonda?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çığlık 7
Günahkarlar (Sinners)
Kopma Noktası
Sığınak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7 Büyük Günah
Cam Sehpa
Muamma: Cenin-i Cin
Sessiz Tepe: Dönüş
Ölümün Sesi (Whistle)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıbrıs Türküsü
Parçalı Yıllar
Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş
Hamnet
Ben Bir Yabancıydım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sesim Geliyor mu?
Chopin, Chopin!
Gece Vardiyası
Arco
Uzun Kuyruk Marsipilami
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tavşan Luna: Kalp Adası
Scarlet
Momo
Süngerbob: Korsan Macerası
Mutluyuz mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
D.I.S.C.O
Efes'in Sırrı
Kedi Yok (En Ghab El Kot)
EPiC: Elvis Presley Konserde
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın