onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Giray Altınok, Prens'in 4. Sezonunda da Yer Alacak Oyuncuyu Açıkladı

Giray Altınok, Prens'in 4. Sezonunda da Yer Alacak Oyuncuyu Açıkladı

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.01.2026 - 09:15

Üç sezon boyunca kahkahaya boğan Prens, dördüncü sezon haberiyle herkesi heyecanlandırmıştı. 'Prens dördüncü sezon olacak mı, Prens dördüncü sezon ne zaman?' soruları Giray Altınok'un açıklamasıyla yanıt bulmuştu. 2026'nın sonlarına doğru izleyeceğimiz Prens'in dördüncü sezonunda sevilen oyuncu ve karakterin olacağı müjdesi de sonunda geldi!

Kaynak: 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzlemeye doyamadığımız ve bir an önce dördüncü sezonunun gelmesini istediğimiz Prens'in hazırlıkları başladı.

İzlemeye doyamadığımız ve bir an önce dördüncü sezonunun gelmesini istediğimiz Prens'in hazırlıkları başladı.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı Prens, ilk üç sezonuyla bir yandan kahkahaya boğarken diğer yandan da beklenmedik ölümleriyle hepimizi sarsmıştı. Bunun bir alışkanlık haline gelmemesini dilediğimiz Prens'in dördüncü sezonunda sevdiğimiz karakterleri görecek miyiz diye de merak eder olmuştuk.

Eşi Cansu Diktaş'la Tarkan konseri öncesi röportaj veren Giray Altınok, Çağlar Ertuğrul sürpriziyle karşılaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın