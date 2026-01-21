Giray Altınok, Prens'in 4. Sezonunda da Yer Alacak Oyuncuyu Açıkladı
Üç sezon boyunca kahkahaya boğan Prens, dördüncü sezon haberiyle herkesi heyecanlandırmıştı. 'Prens dördüncü sezon olacak mı, Prens dördüncü sezon ne zaman?' soruları Giray Altınok'un açıklamasıyla yanıt bulmuştu. 2026'nın sonlarına doğru izleyeceğimiz Prens'in dördüncü sezonunda sevilen oyuncu ve karakterin olacağı müjdesi de sonunda geldi!
İzlemeye doyamadığımız ve bir an önce dördüncü sezonunun gelmesini istediğimiz Prens'in hazırlıkları başladı.
Eşi Cansu Diktaş'la Tarkan konseri öncesi röportaj veren Giray Altınok, Çağlar Ertuğrul sürpriziyle karşılaştı.
