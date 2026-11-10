Kahvaltıda Hangi Kahveler İçilir?

Kahvaltıda “Şu kahve kesin içilir, bu içilmez” diye sert bir kural yok. Çünkü kahve biraz damak tadı, biraz alışkanlık, biraz da sabah ruh hâli meselesi. Ama şu bir gerçek kahvaltı masasında güzel bir fincan kahve varsa sabahın havası bir anda değişiyor. Philips kahve makineleri de farklı kahve seçeneklerini evde kolayca hazırlamana yardımcı olarak kahvaltı masasında herkesin kendi favori fincanına kavuşmasını sağlıyor.