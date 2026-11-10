Kahvaltıda Hangi Kahveler İçilir?
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Kahvaltı masası hazır, ekmekler kızarmış, yumurta yerini almış… ama bir şey eksik: Kahve... Peki hangi kahve hangi kahvaltıya daha çok yakışıyor?
1. Filtre kahve: “Ben uzun uzun kahvaltı yaparım” diyenlere.
2. Americano: Kahve tadı belirgin olsun ama fazla ağırlaşmasın.
3. Latte: Sütü sevenlerin kahvaltı favorisi!
4. Cappuccino: Köpük de olsun, kahve tadı da kaybolmasın.
5. Türk kahvesi: Kahvaltı sonrası final isteyenlere!
6. Espresso: “Ben direkt konuya gireyim” diyenlere.
7. Flat White: Sütlü olsun ama kahvenin tadı da gelsin.
8. Cold Brew: Sabah sıcak içecek görmek istemeyenlere!
Peki, hangi kahve hangi kahvaltıya daha çok yakışır?
En doğrusu yine senin sevdiğin kahve!
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