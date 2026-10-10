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90’larda “Adam” Şarkısıyla Fırtınalar Estirmişti: Sibel Alaş’ın Son Hali Gündem Oldu!

90’larda “Adam” Şarkısıyla Fırtınalar Estirmişti: Sibel Alaş’ın Son Hali Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 17:01
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Bir anda 90’lara döndük! O dönemin şarkılarını bugün bile ezbere söyleyenler, Sibel Alaş’ı da çok iyi hatırlıyordur. “Adam” ile hayatımıza giren şarkıcı, sesi ve kendine has tarzıyla Türkçe popun unutulmaz isimleri arasına girdi. Aradan geçen yıllara rağmen şarkıları hâlâ nostalji listelerimizin vazgeçilmezlerinden. Bu kez Sibel Alaş’ın son haline bakıp o günleri yeniden hatırlayalım dedik!

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Sibel Alaş, “Adam” ile 90’ların müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı.

Sibel Alaş, “Adam” ile 90’ların müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı.

Kasetlerin başa sarıldığı, kliplerin televizyon karşısında beklendiği günlerde Sibel Alaş, dönemin dikkat çeken seslerinden biriydi. Üniversite yıllarında Yonca Evcimik’in vokalistliğini yapan şarkıcı, 1995’te Mustafa Sandal’ın yapımcılığını üstlendiği Adam albümünü yayımladı. Albümle aynı adı taşıyan şarkı öyle sevildi ki Alaş’a En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcı ödülünü getirdi. Ardından Fem ve Çocuk albümleri geldi. “Adam” ve “Bende Hüküm Sür” gibi şarkılarıyla hafızalarımızda yer eden Alaş, 90’lar denince aklımıza gelen isimlerden biri oldu.

Şarkılarını hâlâ ezbere bildiğimiz Sibel Alaş’ın son hali, eski kliplerini yeniden hatırlattı.

Şarkılarını hâlâ ezbere bildiğimiz Sibel Alaş’ın son hali, eski kliplerini yeniden hatırlattı.

“Adam” dönemindeki Sibel Alaş’ı hatırlayanlar, son fotoğrafına bakınca tanıdık bakışlarını hemen fark edecektir.

1995 tarihli Adam albümünün kapağında alnına düşen kısa, ıslak görünümlü saçları, koyu göz makyajı ve kahverengi tonlarındaki rujuyla tam bir 90’lar yıldızıydı Sibel Alaş. Kocaman gülümsemesi de o kapağın aklımızda kalan detaylarından biriydi. Son fotoğrafında ise koyu renk saçlarını hacimli bir topuzla toplamış; belirgin göz makyajını daha açık tonlu bir rujla tamamlamış. Çiçek desenli kıyafetiyle daha yumuşak bir tarzı var. Saçı ve makyajı değişse de bakışları hâlâ “Adam”ın kapağından hatırladığımız kadar tanıdık!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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