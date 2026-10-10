90’larda “Adam” Şarkısıyla Fırtınalar Estirmişti: Sibel Alaş’ın Son Hali Gündem Oldu!

“Adam” dönemindeki Sibel Alaş’ı hatırlayanlar, son fotoğrafına bakınca tanıdık bakışlarını hemen fark edecektir.

1995 tarihli Adam albümünün kapağında alnına düşen kısa, ıslak görünümlü saçları, koyu göz makyajı ve kahverengi tonlarındaki rujuyla tam bir 90’lar yıldızıydı Sibel Alaş. Kocaman gülümsemesi de o kapağın aklımızda kalan detaylarından biriydi. Son fotoğrafında ise koyu renk saçlarını hacimli bir topuzla toplamış; belirgin göz makyajını daha açık tonlu bir rujla tamamlamış. Çiçek desenli kıyafetiyle daha yumuşak bir tarzı var. Saçı ve makyajı değişse de bakışları hâlâ “Adam”ın kapağından hatırladığımız kadar tanıdık!