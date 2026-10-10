90’larda “Adam” Şarkısıyla Fırtınalar Estirmişti: Sibel Alaş’ın Son Hali Gündem Oldu!
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Bir anda 90’lara döndük! O dönemin şarkılarını bugün bile ezbere söyleyenler, Sibel Alaş’ı da çok iyi hatırlıyordur. “Adam” ile hayatımıza giren şarkıcı, sesi ve kendine has tarzıyla Türkçe popun unutulmaz isimleri arasına girdi. Aradan geçen yıllara rağmen şarkıları hâlâ nostalji listelerimizin vazgeçilmezlerinden. Bu kez Sibel Alaş’ın son haline bakıp o günleri yeniden hatırlayalım dedik!
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Sibel Alaş, “Adam” ile 90’ların müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı.
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Şarkılarını hâlâ ezbere bildiğimiz Sibel Alaş’ın son hali, eski kliplerini yeniden hatırlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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