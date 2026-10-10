Mutluluğu Yüzünden Okunuyordu: Sezen Taş’ın Arkadaşının Paylaştığı Eski Görüntüler Yürek Burktu

Sezen Taş’tan geriye kalan görüntüler hüzünlendirdi. Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızının vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. İki çocuk annesi Sezen’in ardından arkadaşı da birlikte geçirdikleri günlerden bir paylaşım yaptı. @mutluanne90 isimli hesabın paylaştığı görüntülerde, iki arkadaşın araç içindeki neşeli anları yer aldı. Sezen’in gülümsemesi, acı haberin ardından geride kalan bir hatıraya dönüştü.