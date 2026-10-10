Mutluluğu Yüzünden Okunuyordu: Sezen Taş’ın Arkadaşının Paylaştığı Eski Görüntüler Yürek Burktu
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Sezen Taş’tan geriye kalan görüntüler hüzünlendirdi. Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızının vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. İki çocuk annesi Sezen’in ardından arkadaşı da birlikte geçirdikleri günlerden bir paylaşım yaptı. @mutluanne90 isimli hesabın paylaştığı görüntülerde, iki arkadaşın araç içindeki neşeli anları yer aldı. Sezen’in gülümsemesi, acı haberin ardından geride kalan bir hatıraya dönüştü.
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Atilla Taş’ın 17 yaşında yaptığı evlilikten dünyaya gelen 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, 14. kattan düşerek hayatını kaybetti.
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Sezen Taş’ın arkadaşı, birlikte geçirdikleri günlerden kalan görüntüleri paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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