article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mutluluğu Yüzünden Okunuyordu: Sezen Taş’ın Arkadaşının Paylaştığı Eski Görüntüler Yürek Burktu

Mutluluğu Yüzünden Okunuyordu: Sezen Taş’ın Arkadaşının Paylaştığı Eski Görüntüler Yürek Burktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 15:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sezen Taş’tan geriye kalan görüntüler hüzünlendirdi. Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızının vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. İki çocuk annesi Sezen’in ardından arkadaşı da birlikte geçirdikleri günlerden bir paylaşım yaptı. @mutluanne90 isimli hesabın paylaştığı görüntülerde, iki arkadaşın araç içindeki neşeli anları yer aldı. Sezen’in gülümsemesi, acı haberin ardından geride kalan bir hatıraya dönüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atilla Taş’ın 17 yaşında yaptığı evlilikten dünyaya gelen 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, 14. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Atilla Taş’ın 17 yaşında yaptığı evlilikten dünyaya gelen 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, 14. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Mersin’in Erdemli ilçesinde 8 Ekim’de bir binanın 14. katından düşerek yaşamını yitiren iki çocuk annesi Sezen Taş’ın vefatı, ailesini yasa boğdu. Genç kadın, 9 Ekim’de Mezitli Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse ve yakınlarının katıldığı törende sanatçı, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Sezen Taş’ın arkadaşı, birlikte geçirdikleri günlerden kalan görüntüleri paylaştı.

@mutluanne90 isimli hesap, vefatının ardından arkadaşı Sezen Taş’la geçmişte çekilen görüntülerini yayımladı. Araç içinde kaydedilen anlarda iki arkadaşın kameraya gülümseyerek eşlik ettiği görüldü.

Sezen’in yüzündeki kocaman gülümseme ve arkadaşının kameraya el salladığı o kareler, birlikte geçirdikleri neşeli bir günden geriye kaldı. Mutluluğu yüzünden okunan Sezen’in bu anları, vefat haberinin ardından yürekleri dağladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın