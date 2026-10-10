Necla Uygur’un Cenazesine Katılan İpek Tanrıyar’ın Kıyafet Tercihi Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Mankenlikle başladığı kariyerine sunuculuk ve oyunculuğu da ekleyen İpek Tanrıyar’ı, çoğumuz Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunduğu Şahane Pazar programıyla tanıdık. Pazar günlerinin eğlencesi haline gelen program, Tanrıyar’ın geniş kitlelerce tanınmasında önemli bir yer tuttu. Ardından Serseri, Sıla, Karaoğlan ve Sensiz Olmuyorgibi yapımlarla karşımıza çıktı. Kısacası, 2000’lerin televizyonunu hatırlayanların aşina olduğu yüzlerden biri oldu.