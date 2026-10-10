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Necla Uygur’un Cenazesine Katılan İpek Tanrıyar’ın Kıyafet Tercihi Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Necla Uygur’un Cenazesine Katılan İpek Tanrıyar’ın Kıyafet Tercihi Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 15:01
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İpek Tanrıyar’ın cenaze törenindeki kıyafeti konuşuldu. Şahane Pazar’dan tanıdığımız oyuncu ve sunucu, Necla Uygur’a veda etmek için Teşvikiye Camii’ndeydi. Süheyl ve Behzat Uygur’un annelerinin cenazesine katılan Tanrıyar, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ancak törenden gelen görüntülerde kıyafet tercihi de sosyal medyanın dikkatini çekti. Başına örtü takan Tanrıyar’ın göğüs dekolteli kıyafeti, eleştirilerin konusu oldu.

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İpek Tanrıyar, bir dönemin ekranlarda sık sık gördüğümüz isimlerinden biriydi.

İpek Tanrıyar, bir dönemin ekranlarda sık sık gördüğümüz isimlerinden biriydi.

Mankenlikle başladığı kariyerine sunuculuk ve oyunculuğu da ekleyen İpek Tanrıyar’ı, çoğumuz Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunduğu Şahane Pazar programıyla tanıdık. Pazar günlerinin eğlencesi haline gelen program, Tanrıyar’ın geniş kitlelerce tanınmasında önemli bir yer tuttu. Ardından Serseri, Sıla, Karaoğlan ve Sensiz Olmuyorgibi yapımlarla karşımıza çıktı. Kısacası, 2000’lerin televizyonunu hatırlayanların aşina olduğu yüzlerden biri oldu.

İpek Tanrıyar, Necla Uygur’un cenazesine katıldığı kıyafetle sosyal medyada gündem oldu.

İpek Tanrıyar, Necla Uygur’un cenazesine katıldığı kıyafetle sosyal medyada gündem oldu.

Merhum Nejat Uygur’un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur’un annesi Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Teşvikiye Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Uygur ailesini acılı günlerinde yalnız bırakmayan isimlerden biri de geçmişte kardeşlerle aynı programda yer alan İpek Tanrıyar’dı.

Törene başına örtü takarak katılan Tanrıyar’ın göğüs dekolteli kıyafeti, görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada konuşuldu.

Kıyafetini cenaze ortamına uygun bulmadığını belirten kullanıcılar, tercihini eleştirdi. Böylece Tanrıyar’ın törene katıldığı görüntüler, kıyafetine yönelik yorumlarla da gündeme geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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