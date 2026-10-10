Necla Uygur’un Cenazesine Katılan İpek Tanrıyar’ın Kıyafet Tercihi Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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İpek Tanrıyar’ın cenaze törenindeki kıyafeti konuşuldu. Şahane Pazar’dan tanıdığımız oyuncu ve sunucu, Necla Uygur’a veda etmek için Teşvikiye Camii’ndeydi. Süheyl ve Behzat Uygur’un annelerinin cenazesine katılan Tanrıyar, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ancak törenden gelen görüntülerde kıyafet tercihi de sosyal medyanın dikkatini çekti. Başına örtü takan Tanrıyar’ın göğüs dekolteli kıyafeti, eleştirilerin konusu oldu.
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İpek Tanrıyar, bir dönemin ekranlarda sık sık gördüğümüz isimlerinden biriydi.
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İpek Tanrıyar, Necla Uygur’un cenazesine katıldığı kıyafetle sosyal medyada gündem oldu.
Törene başına örtü takarak katılan Tanrıyar’ın göğüs dekolteli kıyafeti, görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada konuşuldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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