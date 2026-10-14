Hadise'den Evlilik ve Annelik Açıklaması: "İnsanların Beklediğinden Daha Erken Olabilir"

Sunucunun 'Hayatında biri mi var?' sorusuna Hadise, şu an bir ilişkisi olmadığını söyledi. Niyetin ve tezahürün, yani manifest etmenin gücüne inandığını belirten şarkıcı, içinden gelen hissin anne olmak istemesi olduğunu anlattı.

Anas Bukhash, bir partner ararken ana motivasyonun bu olmaması gerektiğini söyleyerek uyarıda bulundu. Hadise de bu tespite 'Evet, doğru' diyerek hak verdi.