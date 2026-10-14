Hadise'den Evlilik ve Annelik Açıklaması: "İnsanların Beklediğinden Daha Erken Olabilir"
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Hadise, Orta Doğu'nun popüler talk show programı ABtalks'a konuk oldu ve özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sunucu Anas Bukhash'ın sorularını yanıtlayan şarkıcı, şu an bir ilişkisi olmadığını söylese de yeniden evlenmeye ve anne olmaya sıcak baktığını dile getirdi. Hadise'nin evlilik ve annelik hayalinden geçmişte yaşadığı kısa süreli evliliğe kadar anlattıklarına birlikte bakalım.
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Hadise, "Yeniden evlenir misin?" sorusuna tereddütsüz "Evet" yanıtını verdi.
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Şu an bir ilişkisi olmayan Hadise, anne olmak istediğini açıkladı.
Hadise, 2022'de iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmiş, evlilik 5 ay sürmüştü.
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