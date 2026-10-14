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Hadise'den Evlilik ve Annelik Açıklaması: "İnsanların Beklediğinden Daha Erken Olabilir"

Hadise'den Evlilik ve Annelik Açıklaması: "İnsanların Beklediğinden Daha Erken Olabilir"

Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli - TV ve Magazin Ediötörü
14.10.2026 - 12:31
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Hadise, Orta Doğu'nun popüler talk show programı ABtalks'a konuk oldu ve özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sunucu Anas Bukhash'ın sorularını yanıtlayan şarkıcı, şu an bir ilişkisi olmadığını söylese de yeniden evlenmeye ve anne olmaya sıcak baktığını dile getirdi. Hadise'nin evlilik ve annelik hayalinden geçmişte yaşadığı kısa süreli evliliğe kadar anlattıklarına birlikte bakalım.

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Hadise, "Yeniden evlenir misin?" sorusuna tereddütsüz "Evet" yanıtını verdi.

Hadise, "Yeniden evlenir misin?" sorusuna tereddütsüz "Evet" yanıtını verdi.

Programda sunucunun 'Yeniden evlenir misin?' sorusuna tereddütsüz 'Evet' diyen Hadise, yeniden evlenmek istediğini ve bunun gerçekleşeceğine inandığını söyledi. Sanatçı, bunun insanların beklediğinden daha erken olabileceğini de ekledi.

Hadise'nin 'Her şey mümkün' diyerek yaptığı açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Şu an bir ilişkisi olmayan Hadise, anne olmak istediğini açıkladı.

Şu an bir ilişkisi olmayan Hadise, anne olmak istediğini açıkladı.

Sunucunun 'Hayatında biri mi var?' sorusuna Hadise, şu an bir ilişkisi olmadığını söyledi. Niyetin ve tezahürün, yani manifest etmenin gücüne inandığını belirten şarkıcı, içinden gelen hissin anne olmak istemesi olduğunu anlattı.

Anas Bukhash, bir partner ararken ana motivasyonun bu olmaması gerektiğini söyleyerek uyarıda bulundu. Hadise de bu tespite 'Evet, doğru' diyerek hak verdi.

Hadise, 2022'de iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmiş, evlilik 5 ay sürmüştü.

Hadise, 2022'de iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmiş, evlilik 5 ay sürmüştü.

Hadise, 2022 yılının nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Çiftin evliliği 5 ay sürdü ve Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmayla tek celsede sona erdi.

Ayrılığın ardından uzun süre sessizliğini koruyan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hadise'nin, aradan geçen sürenin ardından yeniden evliliğe ve anneliğe sıcak baktığını açıklaması dikkat çekti.

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Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli
TV ve Magazin Ediötörü
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