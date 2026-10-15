Sel Yüzünden Mahsur Kalan Nazan Öncel Kepçe ve Botlarla Evine Ulaştırıldığı Anları Paylaştı!

Nazan Öncel, İstanbul'daki sağanakta mahsur kaldığını duyurmuştu.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşandı. Ev ve iş yerlerini su basarken yollar, alt geçitler ve tüneller de suyla doldu. Ulaşımın aksadığı kentte çok sayıda kişi yolda kaldı. Son Dakika Haberleri

Yağışa dışarıda yakalanan isimlerden biri de Nazan Öncel oldu. Bulunduğu bölgeden çektiği görüntüleri paylaşan sanatçı, kendisiyle birlikte çok sayıda kişinin mahsur kaldığını söyledi. Öncel, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Mahsur kaldık. Yüzlerce insan mahsur kaldı. Şurada ileride bir okul var, çocuklar orada mahsur kaldı. Felaket bir gün, ağır bir vaka yani.” Sözcü

Öncel'in dikkat çektiği konu yalnızca kendi yaşadıkları değildi. Yakındaki okulda çocukların da çıkamadığını, ailelerin panik içinde olduğunu belirtti. AFAD'ın bölgeye geldiğini söyleyen sanatçı, yolların su nedeniyle kapalı olduğunu da aktardı. Haberler