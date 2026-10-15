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Sel Yüzünden Mahsur Kalan Nazan Öncel Kepçe ve Botlarla Evine Ulaştırıldığı Anları Paylaştı!

Sel Yüzünden Mahsur Kalan Nazan Öncel Kepçe ve Botlarla Evine Ulaştırıldığı Anları Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 15:02
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Nazan Öncel'den beklenen haber geldi. İstanbul'daki şiddetli yağış sırasında mahsur kalan sanatçı, bulunduğu bölgedeki durumu sosyal medya hesabından anlatmıştı. Yolların kapandığını söyleyen Öncel, yakındaki bir okulda çocukların da mahsur kaldığına dikkat çekmişti. Sonraki paylaşımında ise evine ulaştığını duyurdu. Kepçe ve botların kullanıldığı tahliye sürecinden görüntüler yayımlayan sanatçı, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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Nazan Öncel, İstanbul'daki sağanakta mahsur kaldığını duyurmuştu.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşandı. Ev ve iş yerlerini su basarken yollar, alt geçitler ve tüneller de suyla doldu. Ulaşımın aksadığı kentte çok sayıda kişi yolda kaldı. Son Dakika Haberleri

Yağışa dışarıda yakalanan isimlerden biri de Nazan Öncel oldu. Bulunduğu bölgeden çektiği görüntüleri paylaşan sanatçı, kendisiyle birlikte çok sayıda kişinin mahsur kaldığını söyledi. Öncel, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Mahsur kaldık. Yüzlerce insan mahsur kaldı. Şurada ileride bir okul var, çocuklar orada mahsur kaldı. Felaket bir gün, ağır bir vaka yani.” Sözcü

Öncel'in dikkat çektiği konu yalnızca kendi yaşadıkları değildi. Yakındaki okulda çocukların da çıkamadığını, ailelerin panik içinde olduğunu belirtti. AFAD'ın bölgeye geldiğini söyleyen sanatçı, yolların su nedeniyle kapalı olduğunu da aktardı. Haberler

Evine ulaştığını yeni bir paylaşımla duyuran Nazan Öncel, AFAD'a teşekkür etti.

Nazan Öncel, endişelendiren görüntülerin ardından bu kez tahliye sürecinden anları yayımladı. Sanatçı, AFAD ekiplerinin kepçe ve botlarla kendilerini evlerine ulaştırdığını açıkladı.

Öncel, paylaşımına şu notu düştü:

“AFAD bizi kepçelerle, botlarla evimize ulaştırdı. Minnettarız.”

Böylece daha önce yolların kapalı olduğunu söyleyerek bölgedeki duruma dikkat çeken sanatçı, evine ulaşabildiği haberini de takipçileriyle paylaşmış oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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