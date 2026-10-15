Sel Yüzünden Mahsur Kalan Nazan Öncel Kepçe ve Botlarla Evine Ulaştırıldığı Anları Paylaştı!
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Nazan Öncel'den beklenen haber geldi. İstanbul'daki şiddetli yağış sırasında mahsur kalan sanatçı, bulunduğu bölgedeki durumu sosyal medya hesabından anlatmıştı. Yolların kapandığını söyleyen Öncel, yakındaki bir okulda çocukların da mahsur kaldığına dikkat çekmişti. Sonraki paylaşımında ise evine ulaştığını duyurdu. Kepçe ve botların kullanıldığı tahliye sürecinden görüntüler yayımlayan sanatçı, AFAD ekiplerine teşekkür etti.
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Evine ulaştığını yeni bir paylaşımla duyuran Nazan Öncel, AFAD'a teşekkür etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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