Ayasofya’da Bir Viking Askerinin Duvara Yazı Kazıdığı Doğru mu?
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Ayasofya'nın üst galerisindeki bir mermer korkulukta, bin yılı aşkın süredir duran ve çoğu ziyaretçinin fark etmeden yanından geçtiği bir yazı var.
Sosyal medyada bu yazının bir Viking askerine ait olduğu iddiası yayılınca pek çok kişi bilginin doğruluğundan şüphe etti. Doğruluk Payı'nın incelemesine göre iddia doğru: Yazı 9. yüzyılda runik harflerle kazınmış ve üzerinde bir Viking adı okunuyor.
"Halvdan buradaydı"
Yazının sahibi muhtemelen bir Vareg muhafızıydı
Ayasofya'da tek Viking yazıtı bu değil
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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