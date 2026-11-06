Ayasofya’da Bir Viking Askerinin Duvara Yazı Kazıdığı Doğru mu?

'Halvdan Yazıtı' olarak bilinen bu yazı, Ayasofya'nın güney galerisinin ortasındaki mermer korkuluklardan birinde bulunuyor. İlk kez 1964'te fark edilen yazıt, Viking Çağı'nda İskandinavların kullandığı runik alfabeyle kazınmış.

Yazının büyük kısmı zamanla aşınmış. Bugün yalnızca '-ftan' bölümü net biçimde okunabiliyor ve yazıt adını buradan alıyor. Uzmanlar bu ifadeyi 'Halvdan buradaydı' ya da 'Bunu Halvdan kazıdı' şeklinde yorumluyor. Çevirinin tamamı kesin olmasa da yazının runik harflerle yazıldığı ve 9. yüzyıla ait olduğu genel kabul görüyor.

Müzeler ve Ören Yerleri'nin resmi sitesinde de yazıtın 9. yüzyıla tarihlendiği ve Doğu Roma ordusunda paralı asker olarak görev yapan bir Viking tarafından kazındığının düşünüldüğü belirtiliyor.