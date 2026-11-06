Dünyanın Başka Bir Yerinde Doğsaydınız Hayatınız Nasıl Olurdu? Bu Site Sizi Rastgele Biri Olarak Doğuruyor

Nerede, kimin çocuğu olarak doğacağımızı hiçbirimiz seçmedik. Peki Türkiye yerine Nijerya'da, Hindistan'da ya da Brezilya'da doğsaydık hayatımız nasıl olurdu? Sosyal medyada çok konuşulan bir site tam olarak bunu deneyimletiyor!

8 Milyarda 1 adındaki ücretsiz yaşam simülasyonu, sizi şu anda dünyaya gelen bebeklerden biri olarak rastgele doğuruyor ve o insanın bütün hayatını 172 ülke ve bölgenin gerçek istatistikleriyle yaşatıyor. Biz de denedik ve bir hayatı doğumdan ölüme kadar yaşadık.

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