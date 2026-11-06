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Dünyanın Başka Bir Yerinde Doğsaydınız Hayatınız Nasıl Olurdu? Bu Site Sizi Rastgele Biri Olarak Doğuruyor

Dünyanın Başka Bir Yerinde Doğsaydınız Hayatınız Nasıl Olurdu? Bu Site Sizi Rastgele Biri Olarak Doğuruyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 08:57
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Nerede, kimin çocuğu olarak doğacağımızı hiçbirimiz seçmedik. Peki Türkiye yerine Nijerya'da, Hindistan'da ya da Brezilya'da doğsaydık hayatımız nasıl olurdu? Sosyal medyada çok konuşulan bir site tam olarak bunu deneyimletiyor!

8 Milyarda 1 adındaki ücretsiz yaşam simülasyonu, sizi şu anda dünyaya gelen bebeklerden biri olarak rastgele doğuruyor ve o insanın bütün hayatını 172 ülke ve bölgenin gerçek istatistikleriyle yaşatıyor. Biz de denedik ve bir hayatı doğumdan ölüme kadar yaşadık.

Kaynak

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Siteyi deneyen bir kullanıcı, Endonezya kırsalında doğup 97 yaşına kadar yaşayan bir kadının hayatını sürdüğünü paylaştı.

Nerede doğacağınızı siz seçemiyorsunuz

8 Milyarda 1 sitesinin tanıtım görseli: şimdi doğsaydın hangi ülkede doğma ihtimalinin olduğunu gösteren tablo

Doğum yeriniz, her yıl hangi ülkede kaç bebek doğduğuna göre belirleniyor. Yani Hindistan'da doğma ihtimaliniz yüzde 17,6, Çin'de yüzde 6,7, Nijerya'da yüzde 5,7. Cinsiyetiniz ve ailenizin gelir durumu da gerçek oranlara göre çekiliyor ve hiçbir ödeme bunu değiştirmiyor.

Ana sayfada da ilginç bir sayaç var: Sayfayı açtığınızdan beri dünyada kaç bebeğin doğduğunu ve kaç kişinin hayatını kaybettiğini anlık olarak gösteriyor. Biz birkaç dakika içinde 1.546 doğum ve 719 ölüm gördük.

Bir hayatın süresini yaklaşık 30 dakika, 1 saat ya da 1,5 saat olarak seçebiliyorsunuz. İsterseniz bugün yerine 1950'den bu yana herhangi bir yılda ya da gelecekte de doğabiliyorsunuz.

Biz Dominik Cumhuriyeti'nde doğduk

Yeni doğmuş bir bebeğin elinin bir yetişkinin parmağını tutması

'Doğ' butonuna bastığımızda önce ekranda Uganda belirdi, ardından çark Dominik Cumhuriyeti'nde durdu. Artık başkent Santo Domingo'da, alt gelir grubundan bir ailede dünyaya gelen María López'dik. Annemiz ev işleri yapıyor, babamız inşaatta çalışıyordu.

Doğum kaydında hayatımızı kendi doğduğumuz ülkeyle de karşılaştırıyor. Türkiye'de beklenen yaşam süresi 79,9 yıl, Dominik Cumhuriyeti'nde 76,9 yıl. Beş yaşından önce ölme ihtimali Türkiye'de yüzde 1,3, María için yüzde 2,9. Aynı saniyede Avustralya, Tayland, Hindistan ve Gana'da doğan dört bebeğin hayatı da sizinkiyle yan yana ilerliyor.

Altı yaşından itibaren her yıl neye odaklanacağınızı seçiyorsunuz: ders, arkadaşlar, aileye yardım ya da spor. Arada kararlar geliyor: Köpek yavrusu için ısrar etmek mi, ortaokula devam etmek mi yoksa çalışıp aileye destek olmak mı? 

Her kararın yanında gerçek bir istatistik var. Örneğin Dominik Cumhuriyeti'nde çocukların yalnızca yüzde 84'ünün ortaokulu bitirdiğini öğreniyorsunuz. 5, 15, 30, 50 ve 70 yaşlarında ise oyun durup size kendi hayatınızla ilgili bir soru soruyor.

Ve hayat bir gün bitiyor...

Yaşlı bir çiftin masa üzerinde birbirinin ellerini tutması

Bizim María, kuaför olarak emekli oldu, eşiyle 53 yıl evli kaldı ve 93 yaşında hayatını kaybetti. Ardında 2 çocuk, 4 torun ve 7 torun çocuğu bıraktı. 

Cenazede oğlu Pedro onu 'tiyatro ve oyunculuk söz edildiğinde gözleri parlayan biri' diye anlattı. Ölüm kaydına göre María, ülkesindeki kadınlar için beklenen ömürden 16 yıl fazla yaşadı. Ama her hayat bu kadar uzun sürmüyor: Ölüm yaşı da ülkenin gerçek ölüm tablolarına göre belirleniyor ve bazı hayatlar daha bebeklikte bitiyor.

Site tamamen ücretsiz; kayıt ya da reklam yok. Yalnızca isteğe bağlı 129 TL'lik bir hatıra paketi satılıyor. 15 yaş ve üzeri için hazırlanan simülasyonda yoksulluk, hastalık ve şiddet gibi ağır konular da gerçek sıklıklarıyla yaşanıyor ama hiçbir sahne gösterilmiyor. 

5 Ekim 2026'da yayına giren site, yapımcısı Jin's Earth tarafından yapay zekâ desteğiyle hazırlanmış ve şimdi 18 dilde sunuluyor.

Simülasyondaki hayatlar istatistiklere göre rastgele oluşturuluyor; kimsenin geleceği ya da kaderi hakkında bir şey söylemiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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