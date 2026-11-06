Dünyanın Başka Bir Yerinde Doğsaydınız Hayatınız Nasıl Olurdu? Bu Site Sizi Rastgele Biri Olarak Doğuruyor
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Nerede, kimin çocuğu olarak doğacağımızı hiçbirimiz seçmedik. Peki Türkiye yerine Nijerya'da, Hindistan'da ya da Brezilya'da doğsaydık hayatımız nasıl olurdu? Sosyal medyada çok konuşulan bir site tam olarak bunu deneyimletiyor!
8 Milyarda 1 adındaki ücretsiz yaşam simülasyonu, sizi şu anda dünyaya gelen bebeklerden biri olarak rastgele doğuruyor ve o insanın bütün hayatını 172 ülke ve bölgenin gerçek istatistikleriyle yaşatıyor. Biz de denedik ve bir hayatı doğumdan ölüme kadar yaşadık.
Nerede doğacağınızı siz seçemiyorsunuz
Biz Dominik Cumhuriyeti'nde doğduk
Ve hayat bir gün bitiyor...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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