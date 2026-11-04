Erkek Sayısı Kadın Sayısından Fazla, Çocuk Sayısı Azalıyor: Türkiye'nin Nüfusu 86 Milyon 502 Bin 286 Kişi Oldu

Bir yıl önce 85 milyon 980 bin 654 olan nüfus, 1 Ekim 2026'da 86 milyon 502 bin 286'ya çıktı. 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 kişi olan Türkiye nüfusu, 2026'nın ilk dokuz ayında 410 bin 118 kişi arttı.

Sadece 1 Temmuz ile 1 Ekim arasındaki üç aylık dönemde ise artış 181 bin 684 kişi olarak kaydedildi. Bir yıllık toplam artış 521 bin 632 kişi, yani yüzde 0,61 oldu.