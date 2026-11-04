Erkek Sayısı Kadın Sayısından Fazla, Çocuk Sayısı Azalıyor: Türkiye'nin Nüfusu 86 Milyon 502 Bin 286 Kişi Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TÜİK'in dönemlik nüfus istatistiklerine göre Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim 2026 itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişi oldu. Erkek nüfus 43 milyon 264 bin 337 kişiyle kadınların (43 milyon 237 bin 949) 26 bin 388 kişi önüne geçerken, 2026'nın ilk 9 ayında nüfus 410 bin 118 kişi arttı. En kalabalık yaş grubu 25-29 yaş aralığı olurken 0-4 yaş grubu bir yılda yüzde 3,7 azaldı, 65 yaş ve üzeri nüfus ise 9 milyon 831 bin 160 kişiye yükseldi.
Kaynak: TÜİK, AA
Popüler Anketler 🤔
Sence Türk insanının en belirgin özelliği ne?
Türkiye'nin nüfusu bir yılda 521 bin 632 kişi artarak yüzde 0,61'lik büyüme kaydetti.
Erkek nüfus 43 milyon 264 bin 337 kişiye ulaştı, kadınlar ise 43 milyon 237 bin 949'da kaldı.
Nüfusun en kalabalık yaş grubu 6 milyon 668 bin kişiyle 25-29 yaş aralığı oldu.
Ancak beşikler boşalıyor: 0-4 yaş grubu bir yılda yüzde 3,7 azalarak 4 milyon 709 bine geriledi.
Öte yandan 65 yaş ve üzeri nüfus 9 milyon 831 bini aştı, bu grupta kadınlar erkeklerden 1 milyon fazla.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın