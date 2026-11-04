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Erkek Sayısı Kadın Sayısından Fazla, Çocuk Sayısı Azalıyor: Türkiye'nin Nüfusu 86 Milyon 502 Bin 286 Kişi Oldu

Erkek Sayısı Kadın Sayısından Fazla, Çocuk Sayısı Azalıyor: Türkiye'nin Nüfusu 86 Milyon 502 Bin 286 Kişi Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 12:33
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TÜİK'in dönemlik nüfus istatistiklerine göre Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim 2026 itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişi oldu. Erkek nüfus 43 milyon 264 bin 337 kişiyle kadınların (43 milyon 237 bin 949) 26 bin 388 kişi önüne geçerken, 2026'nın ilk 9 ayında nüfus 410 bin 118 kişi arttı. En kalabalık yaş grubu 25-29 yaş aralığı olurken 0-4 yaş grubu bir yılda yüzde 3,7 azaldı, 65 yaş ve üzeri nüfus ise 9 milyon 831 bin 160 kişiye yükseldi.

Kaynak: TÜİK, AA

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Türkiye'nin nüfusu bir yılda 521 bin 632 kişi artarak yüzde 0,61'lik büyüme kaydetti.

Türkiye'nin nüfusu bir yılda 521 bin 632 kişi artarak yüzde 0,61'lik büyüme kaydetti.

Bir yıl önce 85 milyon 980 bin 654 olan nüfus, 1 Ekim 2026'da 86 milyon 502 bin 286'ya çıktı. 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 kişi olan Türkiye nüfusu, 2026'nın ilk dokuz ayında 410 bin 118 kişi arttı.

Sadece 1 Temmuz ile 1 Ekim arasındaki üç aylık dönemde ise artış 181 bin 684 kişi olarak kaydedildi. Bir yıllık toplam artış 521 bin 632 kişi, yani yüzde 0,61 oldu.

Erkek nüfus 43 milyon 264 bin 337 kişiye ulaştı, kadınlar ise 43 milyon 237 bin 949'da kaldı.

Erkek nüfus 43 milyon 264 bin 337 kişiye ulaştı, kadınlar ise 43 milyon 237 bin 949'da kaldı.

Erkek nüfusun toplam içindeki payı yüzde 50,02, kadın nüfusunki ise yüzde 49,98 oldu. İki cinsiyet arasındaki fark 26 bin 388 kişide kaldı.

Bir yıllık değişim ise tabloyu biraz farklı gösteriyor: Erkek nüfus 260 bin 567 kişi artarken kadın nüfus 261 bin 65 kişi arttı. Yani kadınlar yıllık artışta erkeklerin hafifçe önüne geçti.

Nüfusun en kalabalık yaş grubu 6 milyon 668 bin kişiyle 25-29 yaş aralığı oldu.

Nüfusun en kalabalık yaş grubu 6 milyon 668 bin kişiyle 25-29 yaş aralığı oldu.

25-29 yaş aralığında 6 milyon 668 bin 482 kişi yaşıyor. Onu 6 milyon 574 bin 286 kişiyle 10-14 yaş grubu, 6 milyon 451 bin 266 kişiyle 45-49 yaş grubu ve 6 milyon 404 bin 203 kişiyle 15-19 yaş grubu izledi.

15-29 yaş arasındaki genç nüfus ise 19 milyon 329 bin 191 kişi olarak hesaplandı.

Ancak beşikler boşalıyor: 0-4 yaş grubu bir yılda yüzde 3,7 azalarak 4 milyon 709 bine geriledi.

Ancak beşikler boşalıyor: 0-4 yaş grubu bir yılda yüzde 3,7 azalarak 4 milyon 709 bine geriledi.

0-4 yaş grubundaki çocuk sayısı bir yıl önceki 4 milyon 888 bin 337'den 4 milyon 709 bin 231'e düştü. 0-14 yaş grubu ise 17 milyon 612 bin 910 kişiden 17 milyon 247 bin 925 kişiye inerek 364 bin 985 kişi azaldı.

Bu grubun toplam nüfus içindeki payı da yüzde 20,5'ten yüzde 19,9'a geriledi.

Öte yandan 65 yaş ve üzeri nüfus 9 milyon 831 bini aştı, bu grupta kadınlar erkeklerden 1 milyon fazla.

Öte yandan 65 yaş ve üzeri nüfus 9 milyon 831 bini aştı, bu grupta kadınlar erkeklerden 1 milyon fazla.

65 yaş ve üzerindeki nüfus bir yılda 350 bin 765 kişi artarak 9 milyon 831 bin 160 kişiye ulaştı. Bu grubun toplam nüfustaki payı yüzde 11'den yüzde 11,4'e yükseldi.

Yaşlı nüfusun 5 milyon 430 bin 828'ini kadınlar, 4 milyon 400 bin 332'sini erkekler oluşturuyor. Genel tabloda erkekler 26 bin 388 kişi önde olsa da 65 yaş üstünde kadınlar erkeklerden 1 milyon 30 bin kişi fazla.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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