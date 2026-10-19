Bir Ülkenin Nüfusu Yaşlandıkça Ekonomide Değişen 10 Şey
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Ülkenin nüfusu ekonomiyi doğrudan etkiliyor. Toplumdaki yaşlı nüfus oranı arttıkça ekonomide birçok değişiklik yaşanıyor. Neler bu değişiklikler?
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1. Çalışan nüfusun oranı azalabilir.
2. Emeklilik sistemi bozulabilir.
3. Sağlık harcamaları artabiliyor.
4. İş gücü açığı ortaya çıkıyor elbette.
5. Ücretleri de etkileyebilir.
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6. Yaşlı nüfusa göre tüketim alışkanlıkları da değişebilir.
7. Tasarruf alışkanlıkları da farklılaşıyor.
8. Konut piyasasını da etkiliyor.
9. Bakım maliyetleri oluşuyor.
10. Ekonomik büyüme de etkileniyor doğal olarak.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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