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Bir Ülkenin Nüfusu Yaşlandıkça Ekonomide Değişen 10 Şey

etiket Bir Ülkenin Nüfusu Yaşlandıkça Ekonomide Değişen 10 Şey

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
19.10.2026 - 14:01
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Ülkenin nüfusu ekonomiyi doğrudan etkiliyor. Toplumdaki yaşlı nüfus oranı arttıkça ekonomide birçok değişiklik yaşanıyor. Neler bu değişiklikler?

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1. Çalışan nüfusun oranı azalabilir.

1. Çalışan nüfusun oranı azalabilir.

Nüfus yaşlandıkça çalışabilecek insanların toplam nüfus içindeki payı düşebiliyor. Bunun sonucunda ise emekli ve çalışan dengesi bozulabiliyor. Emeklilik ödemelerine karşılık gelecek çalışan sayısı azalabilir yani.

2. Emeklilik sistemi bozulabilir.

2. Emeklilik sistemi bozulabilir.

Yaşlı nüfusun artması demek daha çok emekli olması demek. Bu da emeklilik sisteminin üzerindeki yükün artması anlamına geliyor. Emeklilik sistemi çalışanların primine bağlıysa bu dengenin değişimi ekstra bir yük anlamına gelebilir.

3. Sağlık harcamaları artabiliyor.

3. Sağlık harcamaları artabiliyor.

Nüfusun yaşlanması aynı zamanda sağlık harcamalarının artmasına da neden oluyor. Yaş ilerledikçe sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç artıyor. Dolayısıyla kamu bütçesinden sağlık için ayrılan pay da artıyor.

4. İş gücü açığı ortaya çıkıyor elbette.

4. İş gücü açığı ortaya çıkıyor elbette.

Ülkede nüfus yaşlandıkça iş gücüne katılanlar azalıyor. Emekli olanlar arttıkça çalışacak insan bulmak da zorlaşıyor. Şirketler çalışacak yeterince kişi bulamadığı için işler aksayabiliyor.

5. Ücretleri de etkileyebilir.

5. Ücretleri de etkileyebilir.

Çalışan bulmakta zorlanan işverenler işçi bulabilmek için daha yüksek ücretler vermeye başlayabilir. Bu çalışanlar için iyi olsa da işverenler için zorlayıcı olabilir. İşveren bu koşullara dayanmakta zorlanabilir yani.

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6. Yaşlı nüfusa göre tüketim alışkanlıkları da değişebilir.

6. Yaşlı nüfusa göre tüketim alışkanlıkları da değişebilir.

Nüfusun yaşlanması sonucunda tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Genç nüfusun aldığı ürünlerin talebi azalıyor yani. Yaşlı nüfusun tercih ettiği ürünlerin talebi ise artıyor.

7. Tasarruf alışkanlıkları da farklılaşıyor.

7. Tasarruf alışkanlıkları da farklılaşıyor.

Yaşlı nüfus ve genç nüfus arasında tasarruf konusunda farklılık var elbette. O yüzden yaşlandıkça harcama alışkanlıkları ve tasarruflar da değişiyor. Emeklilerin tasarruf alışkanlıkları da ülke ekonomisine etki ediyor.

8. Konut piyasasını da etkiliyor.

8. Konut piyasasını da etkiliyor.

Yaşlanan toplumların konut tercihleri de değişiyor. Emekli nüfus küçük evleri tercih ediyor. O yüzden ülkenin konut tercihlerinde değişiklikler görülüyor. Konut piyasası da talebe göre evler inşa ediyor.

9. Bakım maliyetleri oluşuyor.

9. Bakım maliyetleri oluşuyor.

Ülkenin ekonomisinde bakıma ayrılan bütçe artıyor. Çünkü yaşlı nüfus arttıkça huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri ya da evde bakım gibi hizmetler daha önemli hale geliyor. Bu da ülke ekonomisinde bakım bütçesinin artması anlamına geliyor.

10. Ekonomik büyüme de etkileniyor doğal olarak.

10. Ekonomik büyüme de etkileniyor doğal olarak.

Çalışan nüfusun azalması, üretimin azalması anlamına geliyor. Bunun sonucunda ülkede ekonomik büyüme yavaşlayabiliyor. Tabii bu her ülke ekonomisi için geçerli değil.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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