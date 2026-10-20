İlçenin Nüfusu 6 Binden 60 Bine Çıkıyor: Sadece 9 Ayda 1,3 Milyon Kişi Geldi

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 bin olan ilçe nüfusunun yaz aylarında 60 bine kadar çıktığını belirtti. Saylam, yılın ilk 9 ayında ilçeye 1 milyon 300 bini aşkın turist geldiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1,5 milyona ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Yaz sezonunun sona erdiği dönemde de günlük 50-60 otobüse varan kültür turları düzenlendiğini aktaran Saylam, 'Amastris' kazıları ve bulunan 'Su Perisi' heykeli gibi tarihi eserlerin de turizme ivme kazandırdığını söyledi.