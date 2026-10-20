İlçenin Nüfusu 6 Binden 60 Bine Çıkıyor: Sadece 9 Ayda 1,3 Milyon Kişi Geldi
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Bartın'ın Amasra ilçesi, yılın ilk 9 ayında 1 milyon 300 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Yaz aylarında nüfusu 6 binden 60 bine kadar çıkan ilçede, yıl sonu için 1,5 milyon turist hedefleniyor. Tarihi mirası, doğal koyları ve balık-salata ağırlıklı mutfağıyla öne çıkan ilçe, sezon bittikten sonra da hareketliliğini koruyor.
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Kaynak: AA
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Fenikelilerin kurduğu kolonilerden günümüze uzanan Amasra, tarihi mirasıyla ziyaretçileri çekiyor.
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Yılın ilk 9 ayında ilçeye 1 milyon 300 binden fazla turist geldi, yaz nüfusu 60 bine ulaştı.
Otel işletmecileri sezonun memnun edici geçtiğini belirtirken, ilçeye uzak bölgelerden gelen ziyaretçiler de artıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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