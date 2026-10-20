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İlçenin Nüfusu 6 Binden 60 Bine Çıkıyor: Sadece 9 Ayda 1,3 Milyon Kişi Geldi

İlçenin Nüfusu 6 Binden 60 Bine Çıkıyor: Sadece 9 Ayda 1,3 Milyon Kişi Geldi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 14:10
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Bartın'ın Amasra ilçesi, yılın ilk 9 ayında 1 milyon 300 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Yaz aylarında nüfusu 6 binden 60 bine kadar çıkan ilçede, yıl sonu için 1,5 milyon turist hedefleniyor. Tarihi mirası, doğal koyları ve balık-salata ağırlıklı mutfağıyla öne çıkan ilçe, sezon bittikten sonra da hareketliliğini koruyor.

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Kaynak: AA

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Fenikelilerin kurduğu kolonilerden günümüze uzanan Amasra, tarihi mirasıyla ziyaretçileri çekiyor.

Fenikelilerin kurduğu kolonilerden günümüze uzanan Amasra, tarihi mirasıyla ziyaretçileri çekiyor.

Milattan önce 12'nci yüzyılda 'Sesamos' adıyla Fenikelilerin kıyı boyunca oluşturduğu kolonilerle kurulan Amasra, Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda esere ev sahipliği yapıyor. Amasra Kalesi, 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi.

İlçe, el değmemiş koyları ve temiz kumsallarının yanı sıra balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle de dikkat çekiyor.

Yılın ilk 9 ayında ilçeye 1 milyon 300 binden fazla turist geldi, yaz nüfusu 60 bine ulaştı.

Yılın ilk 9 ayında ilçeye 1 milyon 300 binden fazla turist geldi, yaz nüfusu 60 bine ulaştı.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 bin olan ilçe nüfusunun yaz aylarında 60 bine kadar çıktığını belirtti. Saylam, yılın ilk 9 ayında ilçeye 1 milyon 300 bini aşkın turist geldiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1,5 milyona ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Yaz sezonunun sona erdiği dönemde de günlük 50-60 otobüse varan kültür turları düzenlendiğini aktaran Saylam, 'Amastris' kazıları ve bulunan 'Su Perisi' heykeli gibi tarihi eserlerin de turizme ivme kazandırdığını söyledi.

Otel işletmecileri sezonun memnun edici geçtiğini belirtirken, ilçeye uzak bölgelerden gelen ziyaretçiler de artıyor.

Otel işletmecileri sezonun memnun edici geçtiğini belirtirken, ilçeye uzak bölgelerden gelen ziyaretçiler de artıyor.

Saylam, Ankara, Eskişehir, Konya ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından misafirlerin balık ve salata yemek için Amasra'ya geldiğini söyledi. Otel işletmecisi Can Sayın ise Ramazan Bayramı ile başlayan sezonun hareketli geçtiğini, en yoğun dönemlerin Kurban Bayramı ile temmuz-ağustos aylarında yaşandığını anlattı.

İlçede otel, apart ve ev pansiyonlarıyla yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli konaklama imkanı bulunduğunu belirten Sayın, sonbaharda hafta sonlarının da yoğun geçtiğini ve Akdeniz ile Doğu Anadolu gibi uzak bölgelerden de misafir geldiğini ifade etti. Sayın, bunda sosyal medyanın etkisi olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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