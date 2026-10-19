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Masraflara Yetişemeyen Prenses Sarayını Kiraya Verdi: Artık Uşaklar Yerine Turistler Var

Masraflara Yetişemeyen Prenses Sarayını Kiraya Verdi: Artık Uşaklar Yerine Turistler Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 14:05
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İtalya’nın köklü aristokrat ailelerinden Ruspoli’nin prensesi, Roma’daki 16. yüzyıldan kalma aile sarayını turistlere açtı. Bakım masraflarını karşılamak amacıyla kiraya verilen sarayda bir gecelik konaklama 470 dolardan başlıyor.

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Kaynak: CNN Travel

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Bakım masraflarını karşılamak isteyen aile, Roma’daki tarihi sarayının kapılarını konuklara açtı.

Bakım masraflarını karşılamak isteyen aile, Roma’daki tarihi sarayının kapılarını konuklara açtı.

CNN’e göre, İtalya’nın köklü aristokrat ailelerinden Ruspoli’nin prensesi Giacinta Ruspoli, eski Sicilya güzeli olan annesi Prenses Maria Pia ile birlikte Roma’daki Ruspoli Bonaparte Sarayı’nı konaklama amacıyla kiraya veriyor. 16. yüzyıldan kalma yapının bakım masraflarını karşılamak amacıyla turizme açıldığı belirtiliyor.

Her biri yaklaşık 100 metrekare olan dört süitin bulunduğu sarayda, kahvaltı ve uşak hizmeti dahil gecelik konaklama ücretleri 470 dolardan (yaklaşık 23 bin 500 TL) başlıyor. Sarayın tamamı ise 4 bin eurodan başlayan fiyatlarla özel olarak kiralanabiliyor.

Soyluluk unvanları 1946’da resmi statüsünü kaybedince tarihi mülkleri korumak giderek zorlaştı.

Soyluluk unvanları 1946’da resmi statüsünü kaybedince tarihi mülkleri korumak giderek zorlaştı.

İtalya’da 1946 yılında cumhuriyete geçilmesiyle birlikte soyluluk unvanları resmi statüsünü kaybetti. Aristokrat ailelerin tarihi mülklerini korumasının giderek maliyetli hale geldiği belirtiliyor.

Prenses Giacinta, değişen koşullara uyum sağlamak amacıyla bu yapıları turizme kazandırdıklarını söylüyor. “Zaman değişti. Biz kendimizi yalnızca bu yapıların koruyucuları olarak görüyoruz. Ailem, bize miras kalan bütün bu güzellikleri herkesle paylaşmak istiyor” diyen Giacinta’nın ailesi, konuklara ayrıca Roma’nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunan ve butik otele dönüştürülen tarihi av köşkünü ziyaret etme imkanı da sunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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