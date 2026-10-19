Masraflara Yetişemeyen Prenses Sarayını Kiraya Verdi: Artık Uşaklar Yerine Turistler Var
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İtalya’nın köklü aristokrat ailelerinden Ruspoli’nin prensesi, Roma’daki 16. yüzyıldan kalma aile sarayını turistlere açtı. Bakım masraflarını karşılamak amacıyla kiraya verilen sarayda bir gecelik konaklama 470 dolardan başlıyor.
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Kaynak: CNN Travel
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Bakım masraflarını karşılamak isteyen aile, Roma’daki tarihi sarayının kapılarını konuklara açtı.
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Soyluluk unvanları 1946’da resmi statüsünü kaybedince tarihi mülkleri korumak giderek zorlaştı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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