Masraflara Yetişemeyen Prenses Sarayını Kiraya Verdi: Artık Uşaklar Yerine Turistler Var

CNN’e göre, İtalya’nın köklü aristokrat ailelerinden Ruspoli’nin prensesi Giacinta Ruspoli, eski Sicilya güzeli olan annesi Prenses Maria Pia ile birlikte Roma’daki Ruspoli Bonaparte Sarayı’nı konaklama amacıyla kiraya veriyor. 16. yüzyıldan kalma yapının bakım masraflarını karşılamak amacıyla turizme açıldığı belirtiliyor.

Her biri yaklaşık 100 metrekare olan dört süitin bulunduğu sarayda, kahvaltı ve uşak hizmeti dahil gecelik konaklama ücretleri 470 dolardan (yaklaşık 23 bin 500 TL) başlıyor. Sarayın tamamı ise 4 bin eurodan başlayan fiyatlarla özel olarak kiralanabiliyor.