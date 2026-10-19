Denizin Evleri Yutmasını Durdurmak İçin 1.6 Ton Kum Döktüler: 72 Milyon Dolar Harcandı
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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde fırtınaların aşındırdığı 45 kilometrelik sahil şeridi için dev bir operasyon tamamlandı. Tehlikede olan evleri korumak için denizden pompalanan yaklaşık 1,2 milyon metreküp kumla plajlar yeniden inşa edildi. Projenin maliyeti 72 milyon dolar oldu.
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Kaynak: UNO
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Son yılların fırtınaları Güney Carolina kıyılarında ciddi erozyona yol açınca federal ekipler acil durum yetkisiyle devreye girdi.
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Açık denizdeki tarama gemisiyle pompalanan kum, yaklaşık 45 kilometrelik kıyı şeridine aşamalı olarak yerleştirildi.
Yetkililer yeni kum setinin fırtına enerjisini emmesini ve yaklaşık 10 yıl dayanmasını umuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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