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Denizin Evleri Yutmasını Durdurmak İçin 1.6 Ton Kum Döktüler: 72 Milyon Dolar Harcandı

Denizin Evleri Yutmasını Durdurmak İçin 1.6 Ton Kum Döktüler: 72 Milyon Dolar Harcandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 11:04
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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde fırtınaların aşındırdığı 45 kilometrelik sahil şeridi için dev bir operasyon tamamlandı. Tehlikede olan evleri korumak için denizden pompalanan yaklaşık 1,2 milyon metreküp kumla plajlar yeniden inşa edildi. Projenin maliyeti 72 milyon dolar oldu.

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Kaynak: UNO

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Son yılların fırtınaları Güney Carolina kıyılarında ciddi erozyona yol açınca federal ekipler acil durum yetkisiyle devreye girdi.

Son yılların fırtınaları Güney Carolina kıyılarında ciddi erozyona yol açınca federal ekipler acil durum yetkisiyle devreye girdi.

Güney Carolina'daki North Myrtle Beach, Myrtle Beach, Surfside Beach ve Garden City sahilleri, son dönemdeki fırtınalar nedeniyle önemli ölçüde kum kaybetti. ABD Ordusu Mühendis Birliği'nin (USACE) Charleston Bölge Birimi, fırtına hasarını azaltmak üzere yetkilendirilmiş federal projeyi acil durum yetkisiyle yeniden hayata geçirdi.

Çalışmanın tamamı USACE tarafından finanse edildi ve toplam maliyet 72 milyon dolar oldu. Sözleşme, Aralık 2024'te Houston merkezli Great Lakes Dredge and Dock Company ile imzalandı.

Açık denizdeki tarama gemisiyle pompalanan kum, yaklaşık 45 kilometrelik kıyı şeridine aşamalı olarak yerleştirildi.

Açık denizdeki tarama gemisiyle pompalanan kum, yaklaşık 45 kilometrelik kıyı şeridine aşamalı olarak yerleştirildi.

Kum kamyonlarla taşınmadı, açık deniz tarama gemisi aracılığıyla boru hatlarından pompalandı. Yetkililer, bu yöntemin trafiği, yol hasarını ve kirliliği azalttığını belirtiyor. Toplamda yaklaşık 1,55 milyon yarda küp, yani yaklaşık 1,2 milyon metreküp kum, 28 millik kıyıya yayıldı.

USACE Charleston Bölge Birimi'nden Dylan Burnell, bu miktarın standart kamyonlarla 150 bini aşkın sefere denk geldiğini ifade etti. Çalışmalar güneye doğru ilerledi. North Myrtle Beach'te kum yerleştirme 31 Ocak'ta, Myrtle Beach'te 3 Temmuz'da bitti. Surfside Beach ve Garden City'deki son aşama ise ağustosta tamamlandı.

Yetkililer yeni kum setinin fırtına enerjisini emmesini ve yaklaşık 10 yıl dayanmasını umuyor.

Yetkililer yeni kum setinin fırtına enerjisini emmesini ve yaklaşık 10 yıl dayanmasını umuyor.

Projenin amacı, fırtına dalgalarının enerjisini emecek daha geniş ve yüksek bir plaj ile kumul sistemi oluşturmak. Bu sayede kıyıdaki yolların ve kamu hizmeti altyapısının sel ile yapısal hasardan korunması hedefleniyor. USACE, bölgenin turizme dayalı ekonomisinin 12,5 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu belirtiyor.

Burnell, yeniden besleme ihtiyacının yaklaşık 10 yıl sonraya ertelenmesini umduklarını söyledi. Kumun kaybolması halinde kıyının yeniden inceleneceği ve yeni bir besleme gerekip gerekmediğine bu doğrultuda karar verileceği aktarıldı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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