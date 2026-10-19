Denizin Evleri Yutmasını Durdurmak İçin 1.6 Ton Kum Döktüler: 72 Milyon Dolar Harcandı

Projenin amacı, fırtına dalgalarının enerjisini emecek daha geniş ve yüksek bir plaj ile kumul sistemi oluşturmak. Bu sayede kıyıdaki yolların ve kamu hizmeti altyapısının sel ile yapısal hasardan korunması hedefleniyor. USACE, bölgenin turizme dayalı ekonomisinin 12,5 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu belirtiyor.

Burnell, yeniden besleme ihtiyacının yaklaşık 10 yıl sonraya ertelenmesini umduklarını söyledi. Kumun kaybolması halinde kıyının yeniden inceleneceği ve yeni bir besleme gerekip gerekmediğine bu doğrultuda karar verileceği aktarıldı.