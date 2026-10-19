Dev Güneş Panellerinin Altında Beklenmeyeni Yaptılar: Ceylan Yetiştirilecek
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Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren 250 megavatlık bir güneş enerjisi santrali, elektrik üretiminin yanı sıra bambaşka bir görev üstlendi. Panellerin gölgesindeki korunaklı alan, nesli tehdit altındaki kum ceylanlarının üretilmesi için kullanılıyor. Yedi aylık deneme sonuçları ise araştırmacıları umutlandırdı.
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Kaynak: PV Magazine
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Prens Muhammed bin Selman Kraliyet Rezervi'ndeki 250 megavatlık santralin bir bölümü ceylan yetiştirme alanına dönüştürüldü.
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Üreme sürüsü 38 kum ceylanından oluşuyor ve ilk doğumların bu kış gerçekleşmesi bekleniyor.
Panellerin gölgesi zemini 10 dereceye kadar serinletirken denemede altyapıda hasar ya da davranış sorunu görülmedi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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