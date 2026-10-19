Dev Güneş Panellerinin Altında Beklenmeyeni Yaptılar: Ceylan Yetiştirilecek

Panellerin altına yerleştirilen sürü 38 kum ceylanından oluşuyor. Rezervdeki kum ceylanı popülasyonu şu an 109 olarak belirtiliyor. Popülasyon modellemesine göre üç güneş bölümünün kullanılmasıyla bu sayının 2031'e kadar 600'e çıkması öngörülüyor.

Uzman korucular, hayvanların davranış, sağlık ve üreme süreçlerini izliyor. Ot ve çalı yapraklarıyla beslenen kum ceylanlarının, bitki örtüsünün yönetimine ve tohum yayılımına katkı sağladığı belirtiliyor.