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Dev Güneş Panellerinin Altında Beklenmeyeni Yaptılar: Ceylan Yetiştirilecek

Dev Güneş Panellerinin Altında Beklenmeyeni Yaptılar: Ceylan Yetiştirilecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 11:21
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Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren 250 megavatlık bir güneş enerjisi santrali, elektrik üretiminin yanı sıra bambaşka bir görev üstlendi. Panellerin gölgesindeki korunaklı alan, nesli tehdit altındaki kum ceylanlarının üretilmesi için kullanılıyor. Yedi aylık deneme sonuçları ise araştırmacıları umutlandırdı.

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Kaynak: PV Magazine

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Prens Muhammed bin Selman Kraliyet Rezervi'ndeki 250 megavatlık santralin bir bölümü ceylan yetiştirme alanına dönüştürüldü.

Prens Muhammed bin Selman Kraliyet Rezervi'ndeki 250 megavatlık santralin bir bölümü ceylan yetiştirme alanına dönüştürüldü.

Santral, Suudi Arabistan'daki Prens Muhammed bin Selman Kraliyet Rezervi'nin içinde yer alıyor. 505 hektarlık tesis, yırtıcılara karşı korumalı çitlerle üç bölüme ayrıldı ve bu alanın 370 hektarı hayvan yetiştiriciliğine uygun habitat sunuyor. Deneme çalışması ise 66 megavatlık dizinin bulunduğu 157 hektarlık bölümde yürütüldü.

Proje, rezervin ReWild Arabia yeniden doğaya kazandırma programının bir parçası. Yedi ay süren kavram kanıtlama çalışmasıyla güneş tesislerinin tehdit altındaki yabani hayvanlar için üreme alanı olarak kullanılıp kullanılamayacağı test edildi.

Üreme sürüsü 38 kum ceylanından oluşuyor ve ilk doğumların bu kış gerçekleşmesi bekleniyor.

Üreme sürüsü 38 kum ceylanından oluşuyor ve ilk doğumların bu kış gerçekleşmesi bekleniyor.

Panellerin altına yerleştirilen sürü 38 kum ceylanından oluşuyor. Rezervdeki kum ceylanı popülasyonu şu an 109 olarak belirtiliyor. Popülasyon modellemesine göre üç güneş bölümünün kullanılmasıyla bu sayının 2031'e kadar 600'e çıkması öngörülüyor.

Uzman korucular, hayvanların davranış, sağlık ve üreme süreçlerini izliyor. Ot ve çalı yapraklarıyla beslenen kum ceylanlarının, bitki örtüsünün yönetimine ve tohum yayılımına katkı sağladığı belirtiliyor.

Panellerin gölgesi zemini 10 dereceye kadar serinletirken denemede altyapıda hasar ya da davranış sorunu görülmedi.

Panellerin gölgesi zemini 10 dereceye kadar serinletirken denemede altyapıda hasar ya da davranış sorunu görülmedi.

Araştırma ekibinin çalışma raporuna göre panellerin altındaki zemin sıcaklığı, açık alanlara kıyasla 5 ila 10 derece daha düşük. Gölgenin hayvan refahını ve üreme başarısını artırdığı, altyapıda hasar, işletme çatışması ya da davranış sorunu yaşanmadığı kaydedildi. Tesisin büyüklüğü ve yırtıcı geçirmez çitleri de hayvanların az rahatsızlıkla alışmasını sağladı.

Amaala Sustainable Company for Energy'nin eski CEO'su Daniel Blanco, güneş santrallerinin ceylan yeniden salımında kullanılmasının biyoçeşitlilik korumayı ve yenilenebilir enerji üretimini bir araya getiren uzun vadeli küresel bir taahhüdün parçası olduğunu söyledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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