74 Yıllık Efsane Bitiyor: Dünyaca Ünlü Gemiyi Denizin Dibine Batıracaklar

Bilim insanları ve koruma uzmanları, geminin çinko kromat esaslı astarının Meksika Körfezi'ni kirletebileceği uyarısında bulunuyor. Okaloosa County ise projenin ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) standartlarına uygun olduğunu savunuyor. Projeye karşı açılan federal dava ağustos 2025'te reddedilmişti.

County sözcüsü Nick Tomecek, bazı kişilerin geminin batırılmasını istemediğini kabul ederek bunun geminin yeni bir yaşam evresi olduğunu söyledi. Tomecek'e göre gemi yıllarca dalgıçlar, olta balıkçıları ve meraklılar tarafından ziyaret edilecek.