74 Yıllık Efsane Bitiyor: Dünyaca Ünlü Gemiyi Denizin Dibine Batıracaklar
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1952'de Atlantik Okyanusu'nu en hızlı geçen yolcu gemisi unvanını kazanan SS United States için sıra dışı bir son planlanıyor. Florida'daki Okaloosa County yönetimi, yaklaşık 302 metre uzunluğundaki devi Meksika Körfezi'nde bilerek batıracak. Batırılma sebebi ise herkesi şaşırttı.
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Kaynak: ABC7
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1952'de hız rekoru kıran SS United States, 1969'da seferlerden çekildikten sonra yıllarca Philadelphia'da demirli kaldı.
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Gemi, Florida kıyılarının yaklaşık 41 kilometre açığında kontrollü şekilde batırılarak yapay resife dönüştürülecek.
Projeye çevre kaygıları eşlik etse de yetkililer gemiyi dalış turizminin yeni cazibe merkezi olarak görüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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