article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
74 Yıllık Efsane Bitiyor: Dünyaca Ünlü Gemiyi Denizin Dibine Batıracaklar

74 Yıllık Efsane Bitiyor: Dünyaca Ünlü Gemiyi Denizin Dibine Batıracaklar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 10:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

1952'de Atlantik Okyanusu'nu en hızlı geçen yolcu gemisi unvanını kazanan SS United States için sıra dışı bir son planlanıyor. Florida'daki Okaloosa County yönetimi, yaklaşık 302 metre uzunluğundaki devi Meksika Körfezi'nde bilerek batıracak. Batırılma sebebi ise herkesi şaşırttı.

Detaylar 👇

Kaynak: ABC7

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1952'de hız rekoru kıran SS United States, 1969'da seferlerden çekildikten sonra yıllarca Philadelphia'da demirli kaldı.

1952'de hız rekoru kıran SS United States, 1969'da seferlerden çekildikten sonra yıllarca Philadelphia'da demirli kaldı.

SS United States, ilk seferinde Atlantik'i geçiş hız rekorunu kırdı ve bu rekor hala elinde bulunuyor. Gemi, başkanlardan Hollywood yıldızlarına kadar pek çok ünlü ismi taşıdı. 1969'da hizmet dışı kalan dev yolcu gemisi, yıllarca Philadelphia'daki rıhtımda bağlı kaldı.

Gemi, Şubat 2025'te Philadelphia'dan ayrıldı. Okaloosa County, gemiyi koruma kuruluşundan 1 milyon dolara satın aldı. Temizlik, batırma ve müze için ise yaklaşık 10 milyon dolar harcanması planlanıyor.

Gemi, Florida kıyılarının yaklaşık 41 kilometre açığında kontrollü şekilde batırılarak yapay resife dönüştürülecek.

Gemi, Florida kıyılarının yaklaşık 41 kilometre açığında kontrollü şekilde batırılarak yapay resife dönüştürülecek.

Batırma noktası, Destin-Fort Walton Beach'in yaklaşık 22 deniz mili güneybatısında yer alıyor. Alabama'daki Mobile Limanı'nda hazırlanan gemiden yaklaşık 200 tanktaki yakıt ve yağ boşaltıldı, iç mekanlar ve güverteler temizlendi, tehlikeli malzemeler çıkarıldı. İki baca ile ana direk de geminin tarihini anlatacak karadaki müzede kullanılmak üzere söküldü.

Okaloosa County yetkilileri, geminin batarken dik şekilde oturması için gövdede değişiklikler yapıldığını belirtiyor. Operasyon, Sahil Güvenlik'in son denetimlerinin ardından ve hava koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilecek. Kesin tarih henüz açıklanmadı. Batırma, Destin-Fort Walton Beach'in YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Projeye çevre kaygıları eşlik etse de yetkililer gemiyi dalış turizminin yeni cazibe merkezi olarak görüyor.

Projeye çevre kaygıları eşlik etse de yetkililer gemiyi dalış turizminin yeni cazibe merkezi olarak görüyor.

Bilim insanları ve koruma uzmanları, geminin çinko kromat esaslı astarının Meksika Körfezi'ni kirletebileceği uyarısında bulunuyor. Okaloosa County ise projenin ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) standartlarına uygun olduğunu savunuyor. Projeye karşı açılan federal dava ağustos 2025'te reddedilmişti.

County sözcüsü Nick Tomecek, bazı kişilerin geminin batırılmasını istemediğini kabul ederek bunun geminin yeni bir yaşam evresi olduğunu söyledi. Tomecek'e göre gemi yıllarca dalgıçlar, olta balıkçıları ve meraklılar tarafından ziyaret edilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın