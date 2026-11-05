TikTok'ta Slime Akımının Ardından Canlı Yayınlarda Pirinç ve Mercimek Ayıklama Dönemi Başladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Slime akımının yerini yeni trend aldı.
Pirinç ve mercimek canlı yayında ayıklanıyor.
Yayıncılar hediye istiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın