TikTok'ta Slime Akımının Ardından Canlı Yayınlarda Pirinç ve Mercimek Ayıklama Dönemi Başladı

Canlı yayında dev karışımlar hazırlanan slime akımı, TikTok'ta haftalardır en çok konuşulan yayın türlerinden biriydi. Bu yayınlarda izleyiciler, gerçek parayla satın aldıkları jetonlarla sanal hediye gönderiyor ve slime karışımına tıraş köpüğü, simli ürünler ve renklendirici gibi malzemeler eklenmesini sağlıyordu.

Akımın zirvesinde bir yayını yaklaşık 65 bin kişi aynı anda izlemişti. Şimdi aynı yayıncı kitlesi farklı bir içeriğe yöneldi.