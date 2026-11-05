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TikTok'ta Slime Akımının Ardından Canlı Yayınlarda Pirinç ve Mercimek Ayıklama Dönemi Başladı

TikTok'ta Slime Akımının Ardından Canlı Yayınlarda Pirinç ve Mercimek Ayıklama Dönemi Başladı

Tiktok
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 23:34
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TikTok canlı yayınlarında bir süredir gündemde olan slime akımı yerini yeni bir trende bıraktı. Kamera karşısına geçen çok sayıda kullanıcı artık pirinç ve mercimek ayıklıyor. Yayıncılar bu sırada izleyicilerden hediye göndermelerini istiyor ve bu durum sosyal medyada tartışma yarattı.

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Slime akımının yerini yeni trend aldı.

Slime akımının yerini yeni trend aldı.

Canlı yayında dev karışımlar hazırlanan slime akımı, TikTok'ta haftalardır en çok konuşulan yayın türlerinden biriydi. Bu yayınlarda izleyiciler, gerçek parayla satın aldıkları jetonlarla sanal hediye gönderiyor ve slime karışımına tıraş köpüğü, simli ürünler ve renklendirici gibi malzemeler eklenmesini sağlıyordu.

Akımın zirvesinde bir yayını yaklaşık 65 bin kişi aynı anda izlemişti. Şimdi aynı yayıncı kitlesi farklı bir içeriğe yöneldi.

Pirinç ve mercimek canlı yayında ayıklanıyor.

Pirinç ve mercimek canlı yayında ayıklanıyor.

Yeni trendde kullanıcılar kamera karşısında pirinç ve mercimek ayıklıyor. Slime yayınlarında olduğu gibi bu yayınlarda da çok sayıda kullanıcı aynı içeriği üretiyor ve ekranda uzun süre sadece baklagil ayıklama görüntüsü akıyor.

Yayıncılar hediye istiyor.

Yayıncılar hediye istiyor.

Yayıncılar canlı yayın sırasında izleyicilerden hediye göndermelerini istiyor. Platformdaki sanal hediyeler yayıncıların hesabında birikerek gelire dönüşebiliyor. Kullanıcıların izleyicilerden hediye talep etmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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