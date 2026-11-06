2027 Bayram İkramiyesi İçin Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı
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Milyonlarca emeklinin ocak zammına kilitlendiği günlerde Ankara'daki hazırlıklarda sona yaklaşıldı. Ekonomi yönetimi ile AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı alternatifli zam modelleri, ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında masaya gelecek. Kulislerde en düşük emekli aylığı için 30 bin lira seviyesi konuşulurken bayram ikramiyesi için yeni rakam ortaya çıktı.
Refah payı ve seyyanen zam seçenekleri ele alınacak.
Bayram ikramiyesinde konuşulan yeni rakam.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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