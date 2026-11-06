2027 Bayram İkramiyesi İçin Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı

Ekonomi yönetimi, emekli aylıklarındaki iyileştirme için birden fazla senaryo hazırladı. Masada yalnızca enflasyon farkı yok; bunun üzerine eklenecek bir refah payı ya da tüm emeklilere aynı tutarda yansıyacak seyyanen artış da seçenekler arasında yer alıyor.

Her modelin bütçeye getireceği yük ayrı ayrı hesaplandı. Hangi formülün öne çıkacağı ise EKK'daki değerlendirmenin ardından netlik kazanacak. Hazırlıklar tamamlandığında iyileştirmenin hangi emeklileri, hangi oranda kapsayacağı da belli olacak.

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artışın temelini temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oluşturuyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı ek adımlar ise bu oranın üzerine eklenecek ve özellikle düşük aylık alanların yeni maaşını belirleyecek.

Gündemdeki en dikkat çekici başlık en düşük emekli aylığı. Yapılacak düzenlemeyle alt sınırın 30 bin lira civarına çekilmesinin hedeflendiği ifade ediliyor. Ancak bu rakam şimdilik resmi bir karar değil; çalışmalar sürüyor.