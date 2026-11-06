article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
2027 Bayram İkramiyesi İçin Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı

2027 Bayram İkramiyesi İçin Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı

Recep Tayyip Erdoğan SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
06.11.2026 - 13:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Milyonlarca emeklinin ocak zammına kilitlendiği günlerde Ankara'daki hazırlıklarda sona yaklaşıldı. Ekonomi yönetimi ile AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı alternatifli zam modelleri, ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında masaya gelecek. Kulislerde en düşük emekli aylığı için 30 bin lira seviyesi konuşulurken bayram ikramiyesi için yeni rakam ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Refah payı ve seyyanen zam seçenekleri ele alınacak.

Refah payı ve seyyanen zam seçenekleri ele alınacak.

Ekonomi yönetimi, emekli aylıklarındaki iyileştirme için birden fazla senaryo hazırladı. Masada yalnızca enflasyon farkı yok; bunun üzerine eklenecek bir refah payı ya da tüm emeklilere aynı tutarda yansıyacak seyyanen artış da seçenekler arasında yer alıyor.

Her modelin bütçeye getireceği yük ayrı ayrı hesaplandı. Hangi formülün öne çıkacağı ise EKK'daki değerlendirmenin ardından netlik kazanacak. Hazırlıklar tamamlandığında iyileştirmenin hangi emeklileri, hangi oranda kapsayacağı da belli olacak.

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artışın temelini temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oluşturuyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı ek adımlar ise bu oranın üzerine eklenecek ve özellikle düşük aylık alanların yeni maaşını belirleyecek.

Gündemdeki en dikkat çekici başlık en düşük emekli aylığı. Yapılacak düzenlemeyle alt sınırın 30 bin lira civarına çekilmesinin hedeflendiği ifade ediliyor. Ancak bu rakam şimdilik resmi bir karar değil; çalışmalar sürüyor.

Bayram ikramiyesinde konuşulan yeni rakam.

Bayram ikramiyesinde konuşulan yeni rakam.

Emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında aldığı ikramiyede de hareketlilik var. 4 bin lira olarak ödenen ikramiyenin 5 bin liraya yükseltilmesi değerlendirmeye alındı.

İkramiye en son 2025'te 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmıştı. 2026'da ise herhangi bir artış yapılmadı ve tutar aynı kaldı. Düzenleme hayata geçerse yılda iki kez ödenen ikramiyeyle emeklinin hesabına giren toplam tutar 8 bin liradan 10 bin liraya yükselecek.

Mevcut uygulamada ikramiyeler, bayramdan önce emeklilerin aylık ödeme günlerine göre kademeli olarak hesaplara yatırılıyor. Artış kararı çıkarsa yeni tutarın ilk kez 2027 Ramazan Bayramı'nda ödenmesi gündeme gelecek.

Alternatifli modeller EKK'da masaya yatırıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Emekli maaşlarına ilişkin son kararın da kamuoyuna bizzat Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Bu nedenle milyonlarca emeklinin gözü, önümüzdeki günlerde yapılacak EKK toplantısında ve ardından gelecek açıklamada olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın