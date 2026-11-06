Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Cemile'si ile Küçük Osman'ı Yıllar Sonra Yan Yana: Son Halleri Gündem Oldu!
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Kanal D'de üç sezon boyunca izleyicileri her hafta ekran başına kilitleyen Öyle Bir Geçer Zaman Ki, bu kez yıllar sonra ortaya çıkan bir kareyle gündemde. Dizide anne oğulu canlandıran Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi aynı karede buluştu ve X'te paylaşılan fotoğraf, diziyi unutamayanları yeniden o yıllara götürdü. Bir zamanların minik Osman'ının son hali ise görenleri şaşırttı.
Ayça Bingöl, Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Ali Kaptan'ın geride bıraktığı Cemile rolüyle hafızalara kazınmıştı.
Küçük Osman Emir Berke Zincidi, 21 yaşında Ayça Bingöl ile yeniden aynı karede yer aldı.
Emir Berke Zincidi Efes'in Sırrı kadrosunda yer aldı, Ayça Bingöl'ün Tatlı Maya filmi 20 Kasım'da geliyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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