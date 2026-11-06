Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Cemile'si ile Küçük Osman'ı Yıllar Sonra Yan Yana: Son Halleri Gündem Oldu!

14 Eylül 2010'da Kanal D'de başlayan ve 2013 yazına kadar 120 bölüm süren Öyle Bir Geçer Zaman Ki, 1960'ların İstanbul'unda dağılan bir ailenin yeniden ayağa kalkma hikâyesini anlatıyordu. Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Ali Kaptan'ın başka bir kadın için evi terk etmesiyle çocuklarıyla tek başına kalan Cemile, Ayça Bingöl'ün kariyerinde en çok konuşulan rollerden biri oldu.

Ailenin en küçüğü Osman'a ise henüz beş yaşına girmemiş olan Emir Berke Zincidi hayat veriyordu. Annesine sarılıp gözyaşı döktüğü sahneler dizinin en unutulmaz anları arasına girdi ve minik oyuncu kısa sürede Türkiye'nin 'Küçük Osman'ı olarak anılmaya başladı.