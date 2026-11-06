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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Cemile'si ile Küçük Osman'ı Yıllar Sonra Yan Yana: Son Halleri Gündem Oldu!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Cemile'si ile Küçük Osman'ı Yıllar Sonra Yan Yana: Son Halleri Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 13:18
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Kanal D'de üç sezon boyunca izleyicileri her hafta ekran başına kilitleyen Öyle Bir Geçer Zaman Ki, bu kez yıllar sonra ortaya çıkan bir kareyle gündemde. Dizide anne oğulu canlandıran Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi aynı karede buluştu ve X'te paylaşılan fotoğraf, diziyi unutamayanları yeniden o yıllara götürdü. Bir zamanların minik Osman'ının son hali ise görenleri şaşırttı.

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Ayça Bingöl, Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Ali Kaptan'ın geride bıraktığı Cemile rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Ayça Bingöl, Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Ali Kaptan'ın geride bıraktığı Cemile rolüyle hafızalara kazınmıştı.

14 Eylül 2010'da Kanal D'de başlayan ve 2013 yazına kadar 120 bölüm süren Öyle Bir Geçer Zaman Ki, 1960'ların İstanbul'unda dağılan bir ailenin yeniden ayağa kalkma hikâyesini anlatıyordu. Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Ali Kaptan'ın başka bir kadın için evi terk etmesiyle çocuklarıyla tek başına kalan Cemile, Ayça Bingöl'ün kariyerinde en çok konuşulan rollerden biri oldu.

Ailenin en küçüğü Osman'a ise henüz beş yaşına girmemiş olan Emir Berke Zincidi hayat veriyordu. Annesine sarılıp gözyaşı döktüğü sahneler dizinin en unutulmaz anları arasına girdi ve minik oyuncu kısa sürede Türkiye'nin 'Küçük Osman'ı olarak anılmaya başladı.

Küçük Osman Emir Berke Zincidi, 21 yaşında Ayça Bingöl ile yeniden aynı karede yer aldı.

Küçük Osman Emir Berke Zincidi, 21 yaşında Ayça Bingöl ile yeniden aynı karede yer aldı.

Türkiye'nin Küçük Osman'ı artık kocaman bir delikanlı olarak karşımızda. 4 Ekim 2005 doğumlu olan ve geçen ay 21 yaşını dolduran Emir Berke Zincidi, siyah ceketi, zincir kolyesi ve dağınık saçlarıyla dizideki minik halinden tanımakta zorlanılacak kadar farklı bir görüntü çiziyor.

Ayça Bingöl ise ekrandaki oğluyla yan yana verdiği pozda sıcak gülümsemesiyle dikkat çekti. İkilinin hangi etkinlikte bir araya geldiği paylaşımda yer almasa da, yıllar sonra aynı karede görülen anne oğul diziyi izleyenlerin içini bir kez daha ısıttı.

Emir Berke Zincidi Efes'in Sırrı kadrosunda yer aldı, Ayça Bingöl'ün Tatlı Maya filmi 20 Kasım'da geliyor.

Emir Berke Zincidi Efes'in Sırrı kadrosunda yer aldı, Ayça Bingöl'ün Tatlı Maya filmi 20 Kasım'da geliyor.

Dizinin ardından yolları ayrılsa da iki oyuncu da kamera karşısından kopmadı. Küçük Osman rolünün ardından Küçük Ağa, Bir Deniz Hikayesi ve İkizler Memo-Can gibi dizilerde oynayan, Hititya: Madalyonun Sırrı filminde de başrolü üstlenen Emir Berke Zincidi, son olarak Efes'in Sırrı filminin kadrosunda yer aldı.

Ayça Bingöl de sinemaseverlerin karşısına yeni bir filmle çıkmaya hazırlanıyor. Biket İlhan'ın yönettiği ve Bingöl'ün Cansu Tosun ile başrolü paylaştığı Tatlı Maya, göç, aidiyet ve kadın dayanışmasını merkezine alan hikâyesiyle 20 Kasım'da sinemalarda olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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