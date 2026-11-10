HABAŞ'taki Patlamanın Ardından Yıllardır Konuşulan "Kanserli Köy"ün Hikayesi Yeniden Gündeme Geldi

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın tarafından 2022'de köyde yapılan habere göre, bir zamanlar 3 bin nüfuslu bir balıkçı yerleşimi olan Horozgediği’nin nüfusu 298'e düşmüştü. Köyün çevresi bugün demir çelik, petrokimya ve gübre fabrikalarıyla çevrili. Köylüler, sanayi tesislerinin kurulmasının ardından kanser ve astım gibi hastalıkların görülmeye başladığını, en çok da akciğer kanseri vakası yaşandığını anlatıyor.

Akciğer kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki Ahmet Yıldırım, “Bu köyde kanser olmayan mı var” dedi. Fabrikaların atıklarını yakındaki bir vadide biriktirdiğini söyleyen Yıldırım, rüzgâr çıktığında bu atıkların köye geldiğini ve kaçma şanslarının olmadığını anlattı.