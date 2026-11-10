HABAŞ'taki Patlamanın Ardından Yıllardır Konuşulan "Kanserli Köy"ün Hikayesi Yeniden Gündeme Geldi
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Kaynak: https://artigercek.com/guncel/aliagay...
İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 9 Kasım’da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetti, biri ağır 12 işçi yaralandı. Faciadan sonra bölgedeki sanayi tesislerinin çevreye etkisi de yeniden tartışılmaya başlandı. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, Aliağa’ya bağlı Horozgediği Köyü’nde yıllardır anlatılan kanser vakalarını yeniden gündeme getirdi.
İşte detaylar...
Bir sosyal medya kullanıcısı, köyünde her 10 kişiden 8'inin kanserden öldüğünü yazdı.
Horozgediği, 1961'den sonra kurulan sanayi tesisleriyle balıkçı köyünden fabrikalarla çevrili bir yerleşime dönüştü.
Hem gırtlak hem cilt kanseri tedavisi gören 79 yaşındaki Remzi Okay ise tedavilerinin 10 yıldan uzun süredir devam ettiğini anlattı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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