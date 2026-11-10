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HABAŞ'taki Patlamanın Ardından Yıllardır Konuşulan "Kanserli Köy"ün Hikayesi Yeniden Gündeme Geldi

HABAŞ'taki Patlamanın Ardından Yıllardır Konuşulan "Kanserli Köy"ün Hikayesi Yeniden Gündeme Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 19:22
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İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 9 Kasım’da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetti, biri ağır 12 işçi yaralandı. Faciadan sonra bölgedeki sanayi tesislerinin çevreye etkisi de yeniden tartışılmaya başlandı. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, Aliağa’ya bağlı Horozgediği Köyü’nde yıllardır anlatılan kanser vakalarını yeniden gündeme getirdi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://artigercek.com/guncel/aliagay...
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Bir sosyal medya kullanıcısı, köyünde her 10 kişiden 8'inin kanserden öldüğünü yazdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, köyünde her 10 kişiden 8'inin kanserden öldüğünü yazdı.
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Patlamanın ardından yapılan paylaşımda kullanıcı, köylerinin yıllardır yaşadıklarını anlattıklarını ama sorunun hiç sorulmadığını yazdı. Paylaşımda “Köyümüzün halini senelerdir anlatıyoruz. Bir kez olsun köyümüze bakıp neden küçücük çocuklar kanserden ölüyor diye sormadı devlet” ifadeleri yer aldı.

Kullanıcı, köyün “kanserli köy” olarak anıldığını belirterek nedenin HABAŞ olup olamayacağını sordu.

Horozgediği, 1961'den sonra kurulan sanayi tesisleriyle balıkçı köyünden fabrikalarla çevrili bir yerleşime dönüştü.

Horozgediği, 1961'den sonra kurulan sanayi tesisleriyle balıkçı köyünden fabrikalarla çevrili bir yerleşime dönüştü.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın tarafından 2022'de köyde yapılan habere göre, bir zamanlar 3 bin nüfuslu bir balıkçı yerleşimi olan Horozgediği’nin nüfusu 298'e düşmüştü. Köyün çevresi bugün demir çelik, petrokimya ve gübre fabrikalarıyla çevrili. Köylüler, sanayi tesislerinin kurulmasının ardından kanser ve astım gibi hastalıkların görülmeye başladığını, en çok da akciğer kanseri vakası yaşandığını anlatıyor.

Akciğer kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki Ahmet Yıldırım, “Bu köyde kanser olmayan mı var” dedi. Fabrikaların atıklarını yakındaki bir vadide biriktirdiğini söyleyen Yıldırım, rüzgâr çıktığında bu atıkların köye geldiğini ve kaçma şanslarının olmadığını anlattı.

Hem gırtlak hem cilt kanseri tedavisi gören 79 yaşındaki Remzi Okay ise tedavilerinin 10 yıldan uzun süredir devam ettiğini anlattı.

Hem gırtlak hem cilt kanseri tedavisi gören 79 yaşındaki Remzi Okay ise tedavilerinin 10 yıldan uzun süredir devam ettiğini anlattı.

Hem gırtlak hem cilt kanseri tedavisi gören 79 yaşındaki Remzi Okay ise tedavilerinin 10 yıldan uzun süredir devam ettiğini anlattı. Okay, evlerinin bahçesindeki incir ve erik ağaçlarının artık kömürden simsiyah olduğunu söyledi.

İzmir Tabip Odası’ndan Dr. İnci Köseoğlu, yoğun emisyona maruz kalmanın kanser vakalarını artırdığını söyledi.

İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu ve Temiz Hava Hakkı Platformu üyesi Köseoğlu, köyün İzdemir Termik Santrali’nin hemen yanında ve demir çelik sanayisinin merkezinde yer aldığını hatırlattı. Köseoğlu, “Yaşamı boyunca bu kadar yoğun gaz ve emisyona maruziyetin sonucu da kanser vakalarında artışa yol açmaktadır” dedi.

Köseoğlu, Aliağa’da hava kalitesi ölçümünün ancak yaklaşık 10 yıllık bir çabanın ardından başladığını, ölçümlerde halk sağlığı açısından önemli birçok parametrenin ise yer almadığını belirtti. Horozgediği’nin, ağır sanayinin biriken etkisinin insan sağlığını nasıl etkilediğinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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