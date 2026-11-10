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İzmir'deki Fabrika Patlamasında Hayatını Kaybeden 17 Kişinin İsimleri Belli Oldu

İzmir'deki Fabrika Patlamasında Hayatını Kaybeden 17 Kişinin İsimleri Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 11:46
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İzmir Aliağa'daki Demir-Çelik Fabrikası'nda bakım sırasında tavan vincinin koparak doğalgaz boru hattının üzerine düşmesi sonucu feci patlama meydana geldi. Faciada hayatını kaybeden 17 kişinin kimlikleri ve defnedilecekleri mezarlıklar belli oldu.

Kaynak: SABAH

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Feci olay, dün öğle saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde meydana geldi.

Feci olay, dün öğle saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde meydana geldi.

İddiaya göre elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu patlama yaşandı. Patlama sonrasında büyük hasar gören ve yangın çıkan fabrikada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında çalışan 17 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 12 işçi ise yaralandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 'Saat 11.46 sıralarında HABAŞ Demir Çelik Fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu malzemeler ark ocağına düşüyor ve çelikhanede patlama meydana geliyor. O an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor. Maalesef 9 kişi hastanede olmak üzere 8 kişi de o düşen malzemelerin çarpması ve altında kalması sonucunda toplam 17 işçi kardeşimiz vefat etti. 1'i ağır 12 işçi yaralandı' dedi. Görgü tanıkları olay sırasında yaşananları anlattı. Fabrika yakınlarında olduğunu belirten Deniz Ülker, 'Sanki yer altımızdan kaydı, deprem zannettim' dedi.

Faciada yaşamını yitiren 17 kişinin isimleri ve defnedilecekleri mezarlıklara ilişkin bilgiler şöyle:

Faciada yaşamını yitiren 17 kişinin isimleri ve defnedilecekleri mezarlıklara ilişkin bilgiler şöyle:

1. İlker SIĞIRTMACIOĞLU – Aliağa Bozköy Mezarlığı

2. Hüsnü ERSOY – Aliağa Bozköy Mezarlığı

3. Göksel ÜNALDI – Aliağa Bozköy Mezarlığı

4. Yasin TAŞÇI – Menemen Koyundere Mezarlığı

5. Uğur TEMEL – Buca'da bir mezarlık

6. Barış GÜNEY – Afyonkarahisar Güneytepe Mezarlığı

7. Orhan ALTAY – Buca Kaynaklar Mezarlığı

8. Özcan EFE – Manisa Şehzadeler Kırtıkdere Mezarlığı

9. Recep FEDAİ – Afyonkarahisar Şuhut Karacaören/Karaadilli Köyü Mezarlığı

10. Abdülkadir KINACI – Menemen Yahşelli Çınarlıdere Mezarlığı

11. Ceylan BIYIKLI – Menemen Emiralem Mezarlığı

12. Ferhat MARAŞLI – Menemen Koyundere Mezarlığı

13. Ersin OĞUZ – Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı

14. Mustafa SERT – Menemen Asarlık Mezarlığı

15. Kadir Kaan ÖZÇELİK – Menemen Ulukent Mezarlığı

16. Serkan KURT – Doğançay Örnekköy Mezarlığı

17. Fatih IŞIK – Kırıkkale Yuva Mezarlığı

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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