İzmir'deki Fabrika Patlamasında Hayatını Kaybeden 17 Kişinin İsimleri Belli Oldu

İddiaya göre elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu patlama yaşandı. Patlama sonrasında büyük hasar gören ve yangın çıkan fabrikada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında çalışan 17 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 12 işçi ise yaralandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 'Saat 11.46 sıralarında HABAŞ Demir Çelik Fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu malzemeler ark ocağına düşüyor ve çelikhanede patlama meydana geliyor. O an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor. Maalesef 9 kişi hastanede olmak üzere 8 kişi de o düşen malzemelerin çarpması ve altında kalması sonucunda toplam 17 işçi kardeşimiz vefat etti. 1'i ağır 12 işçi yaralandı' dedi. Görgü tanıkları olay sırasında yaşananları anlattı. Fabrika yakınlarında olduğunu belirten Deniz Ülker, 'Sanki yer altımızdan kaydı, deprem zannettim' dedi.