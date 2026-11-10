İzmir'deki Fabrika Patlamasında Hayatını Kaybeden 17 Kişinin İsimleri Belli Oldu
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İzmir Aliağa'daki Demir-Çelik Fabrikası'nda bakım sırasında tavan vincinin koparak doğalgaz boru hattının üzerine düşmesi sonucu feci patlama meydana geldi. Faciada hayatını kaybeden 17 kişinin kimlikleri ve defnedilecekleri mezarlıklar belli oldu.
Kaynak: SABAH
Feci olay, dün öğle saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde meydana geldi.
Faciada yaşamını yitiren 17 kişinin isimleri ve defnedilecekleri mezarlıklara ilişkin bilgiler şöyle:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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