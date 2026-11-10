Fabrika Patlamasında 17 İşçi Hayatını Kaybetti: Kurucu Patron da 1987'de Aynı Tesiste İş Kazasında Ölmüş

HABAŞ'ın hikâyesi 1956'da İstanbul'da kurulan Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası'yla başladı. 1913'te Erzincan'ın Eğin (bugünkü Kemaliye) ilçesinde doğan Hamdi Başaran, 1967'de şirkete adının ve soyadının ilk hecelerinden oluşan HABAŞ ismini verdi. Şirket bugün Türkiye'nin en büyük sınai ve tıbbi gaz üreticisi. LNG, CNG ve LPG dağıtımında da ilk sırada.

Demir çelik yatırımı için 1982'de Aliağa'da arazi alındı. Yıllık 600 bin ton kapasiteli fabrika 1987'de üretime geçti. Hamdi Başaran aynı yıl bu tesiste geçirdiği iş kazasında hayatını kaybetti. 17 işçinin öldüğü patlama, kurucunun ölümünden 39 yıl sonra aynı yerleşkede yaşandı.

Aliağa'daki entegre tesislerde bugün yılda yaklaşık 4,5-5 milyon ton çelik üretiliyor. Gemi söküm tesislerinden gelen hurda demir eritilip inşaat demirine, saca ve çeliğe dönüştürülüyor.