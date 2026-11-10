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Fabrika Patlamasında 17 İşçi Hayatını Kaybetti: Kurucu Patron da 1987'de Aynı Tesiste İş Kazasında Ölmüş

Fabrika Patlamasında 17 İşçi Hayatını Kaybetti: Kurucu Patron da 1987'de Aynı Tesiste İş Kazasında Ölmüş

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 07:15
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da yaşanan patlama ve yangında 17 işçi hayatını kaybetti, 12 işçi yaralandı. Facianın ardından şirketin geçmişi de gündeme geldi: HABAŞ'ın kurucusu Hamdi Başaran, 1987'de aynı tesiste geçirdiği iş kazasında ölmüştü. Şirketin başındaki oğlu Mehmet Rüştü Başaran ise bu yıl başka bir patlama davasında hapis cezası aldı.

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Sıvı çelik dökümü sırasında kopan tavan vinci ark ocağına düştü, can kaybı gün boyunca arttı.

Sıvı çelik dökümü sırasında kopan tavan vinci ark ocağına düştü, can kaybı gün boyunca arttı.

Patlama, Aliağa'da Yeni Foça yolu üzerindeki tesiste öğle saatlerinde meydana geldi. İzmir Valisi Süleyman Elban, kazanın saat 11.46 sıralarında yaşandığını açıkladı. Valiliğin ilk belirlemesine göre sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vinci koparak ark ocağına düştü. Yüksek tonajlı parçalar ve döküm malzemesi etrafa saçıldı, ardından yangın çıktı.

İlk açıklamada 3 işçinin öldüğü bildirilmişti. Rakam saatler içinde önce 6'ya, sonra 10'a çıktı. Akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ölenlerin 14'ünün olay yerinde, 2'sinin hastanede can verdiğini söyledi. Gece saatlerinde ağır yaralı bir işçi daha kurtarılamadı ve can kaybı 17'ye yükseldi.

Fabrikanın yakınındakiler patlama anını şöyle anlattı: 'Patlamanın ardından yer yerinden oynadı. Fabrikadan simsiyah dumanlar ve kızıl alevler yükseliyordu. Bacadaki demir saclar eridi.'

Şirketin kurucusu Hamdi Başaran, fabrikanın üretime başladığı 1987'de aynı tesiste iş kazasında öldü.

Şirketin kurucusu Hamdi Başaran, fabrikanın üretime başladığı 1987'de aynı tesiste iş kazasında öldü.

HABAŞ'ın hikâyesi 1956'da İstanbul'da kurulan Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası'yla başladı. 1913'te Erzincan'ın Eğin (bugünkü Kemaliye) ilçesinde doğan Hamdi Başaran, 1967'de şirkete adının ve soyadının ilk hecelerinden oluşan HABAŞ ismini verdi. Şirket bugün Türkiye'nin en büyük sınai ve tıbbi gaz üreticisi. LNG, CNG ve LPG dağıtımında da ilk sırada.

Demir çelik yatırımı için 1982'de Aliağa'da arazi alındı. Yıllık 600 bin ton kapasiteli fabrika 1987'de üretime geçti. Hamdi Başaran aynı yıl bu tesiste geçirdiği iş kazasında hayatını kaybetti. 17 işçinin öldüğü patlama, kurucunun ölümünden 39 yıl sonra aynı yerleşkede yaşandı.

Aliağa'daki entegre tesislerde bugün yılda yaklaşık 4,5-5 milyon ton çelik üretiliyor. Gemi söküm tesislerinden gelen hurda demir eritilip inşaat demirine, saca ve çeliğe dönüştürülüyor.

Babasının yerine geçen Mehmet Rüştü Başaran ise mayıs ayında bir başka patlama davasında hapis cezası aldı.

Babasının yerine geçen Mehmet Rüştü Başaran ise mayıs ayında bir başka patlama davasında hapis cezası aldı.

Hamdi Başaran'ın ölümünün ardından şirketin başına oğlu Mehmet Rüştü Başaran geçti. 1970'lerin başından beri şirkette görev alan ve babasını demir çelik yatırımına ikna eden Başaran, sıvı karbondioksit ve hidrojen üretim tesisleri kurdu. Aliağa'daki sac fabrikası 2014'te devreye alındı. Tuzla'daki Yıldız Tersanesi de HABAŞ'ın.

HABAŞ'ın İzmit'teki tesisinde 2017'de LPG tankerinin bulunduğu alanda patlama olmuş, bir işçi ölmüştü. Sözcü'nün aktardığına göre Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, bu davada 21 Mayıs 2026'da Mehmet Rüştü Başaran'ı ve dört şirket yetkilisini asli kusurlu buldu. Başaran'a 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Aileler fabrikanın ve hastanenin önünde beklerken soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.

Aileler fabrikanın ve hastanenin önünde beklerken soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.

Patlamayı duyan yüzlerce işçi yakını Aliağa Devlet Hastanesi'ne ve fabrikanın kapısına koştu. Haber bekleyen aileler sinir krizi geçirdi. HABAŞ, kazanın elektrik ark ocaklarından birinde planlı bakım çalışması sırasında yaşandığını duyurdu: 'Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır.'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma için 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 6 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SGK başmüfettişlerini, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye başmüfettişini görevlendirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gözaltı sayısının artabileceğini söyledi.

Fabrikanın önünde bir olay daha yaşandı. Tesiste yıllarca tır şoförlüğü yaptığı belirtilen 40 yaşındaki T.İ., üzerine yanıcı madde döküp kendini ateşe verdi. T.İ. ağır yaralandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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