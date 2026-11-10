Fabrika Patlamasında 17 İşçi Hayatını Kaybetti: Kurucu Patron da 1987'de Aynı Tesiste İş Kazasında Ölmüş
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da yaşanan patlama ve yangında 17 işçi hayatını kaybetti, 12 işçi yaralandı. Facianın ardından şirketin geçmişi de gündeme geldi: HABAŞ'ın kurucusu Hamdi Başaran, 1987'de aynı tesiste geçirdiği iş kazasında ölmüştü. Şirketin başındaki oğlu Mehmet Rüştü Başaran ise bu yıl başka bir patlama davasında hapis cezası aldı.
Sıvı çelik dökümü sırasında kopan tavan vinci ark ocağına düştü, can kaybı gün boyunca arttı.
Şirketin kurucusu Hamdi Başaran, fabrikanın üretime başladığı 1987'de aynı tesiste iş kazasında öldü.
Babasının yerine geçen Mehmet Rüştü Başaran ise mayıs ayında bir başka patlama davasında hapis cezası aldı.
Aileler fabrikanın ve hastanenin önünde beklerken soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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