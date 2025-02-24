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Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar Açıklandı: 4 Tutuklu Sanık İçin Tahliye Kararı Verildi

Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar Açıklandı: 4 Tutuklu Sanık İçin Tahliye Kararı Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.02.2025 - 15:43 Son Güncelleme: 24.02.2025 - 16:09

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 3. duruşmasının 4. gününde ara karar açıklandı. 

Mahkeme, 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen sanıklar Emine Avcı, Serdar Yüksel, Funda Özen ve Hüseyin Gündüz oldu.

21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşma 21 Nisan'a ertelendi.

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İstanbul’da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 25’i tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul’da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 25’i tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Tutuklu sanık İlker Gönen’in kaldığı cezaevinde yaşamına son vermesinin ardından sanık sayısının 46 olduğu davanın üçüncü duruşması sanık avukatların beyanlarının alınmasıyla başladı. 

Duruşmaya saat 12.00 sıralarında ara kararın açıklanması için 2 saat ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. 

Buna göre, 4 tutuklu sanık hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilirken, duruşma 21 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'a ertelendi.

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görüldü.

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görüldü.

Davanın üçüncü duruşmasına suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 25 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. 

Tutuklu yargılanan doktor İlker Gönen’in kaldığı cezaevinde yaşamına son vermesinin ardından sanık sayısı 46 oldu. Duruşma saat 10.50 sıralarında sanık yoklamasıyla başladı.

Avukatlardan arka arkaya savunmalar alındı…

Avukatlardan arka arkaya savunmalar alındı…

Tutuklu sanık Serdar Yüksel'in avukatı, 'İddianameyi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz' dedi. Tutuklu sanık Rıza Keykubad'ın avukatı, 'Katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Kaya bebeğin ölümüne sebebiyet vermekle alakalı aleyhte hususları kabul etmiyoruz. Soruşturma aşaması başarısız ve eksik yürütüldü' dedi.

Savcı Yavuz Engin'i tehdit eden kişilerden biri olan tutuklu sanık Tuğçe Toptemel'in avukatı ise 'Bu dosyada çok fazla Kurtlar Vadisi'ne atıf yapıldı ben de bir replik söyleceğim o diziden şu şekilde; 'Ortada pimi çekilmiş bir bomba var herkes bize bombayı yutun ve patlayın' diyor. Biz ölmeyi göze aldık yanımızda kimi götüreceğiz onu düşünüyoruz. Benim müvekkilimi koçbaşı olarak kullandılar. Savcının tehdit edilmesi olayında müvekkilimin adı geçtiği için tahliye olamıyor. Haklının acelesi yok. Bu olayda adımız geçtiği için savunma yükümüz çok arttı herkes 'Suçu yoksa neden bu olayda adı geçti.' diye düşündü. Müvekkil hukuki delillere göre soruşturma aşamasında dahi tahliyesi en muhtemel kişilerdendi. Zira uzman görüşünde sorumlu dahi tutulmamış bu yönden tahliyesi çok mümkündü; bu yapılmadı. Sonrasında bildiğiniz tehdit süreci ve videonun dolaşıma sokulması. Ben tehdit videosunu izlediğimde gerçekten Tuğçe’ye üzüldüm, bu yükü nasıl kaldıracağını düşündüm. Şu ana kadar da taşıdı. O videoyu dikkatli izleyelim tehdit eden kişi, başka kişilerden de bahsediyor. Bu tehdidi yapan kişinin muhtemelen müvekkili tahliye ettirmek istemesinin sebebi, müvekkilin zaten hukuki olarak tahliye olabilecek bir durumda olmasıydı. Bunu ise kendi yapmış gibi üstlenecek diğer tutuklu sanıklara 'Biz Tuğçe’yi tahliye ettirdik tahliye olmak isteyen avukatlara değil bize gelsin' diyecekti' şeklinde konuştu. Duruşmaya sanık Tuğçe Toptemel’in avukatının savunmasının ardından ara kararın açıklanması için saat 12.00 sıralarında 2 saat ara verildi.

Mahkeme ara kararını açıkladı, 4 sanık için tahliye kararı verildi.

Mahkeme ara kararını açıkladı, 4 sanık için tahliye kararı verildi.

Ara kararını açıklayan mahkemeye heyeti, tutuklu sanıklar Birinci Hastanesi hasta hakları sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebeci Funda Özen, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel'in tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek maktul bebekler için ayrı ayrı inceleme yapılmasına, tıbbi uygulamada kusur olup olmadığı, kusurlu davranışla ölüm arasında illiyet bağı olup olmadığına ilişkin raporun hazırlanarak mahkemeye gönderilmesine hükmetti.Mahkeme heyeti ayrıca, diğer 21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'a erteledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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