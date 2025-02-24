Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar Açıklandı: 4 Tutuklu Sanık İçin Tahliye Kararı Verildi
Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar Açıklandı: 4 Tutuklu Sanık İçin Tahliye Kararı Verildi
İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 3. duruşmasının 4. gününde ara karar açıklandı.
Mahkeme, 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen sanıklar Emine Avcı, Serdar Yüksel, Funda Özen ve Hüseyin Gündüz oldu.
21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşma 21 Nisan'a ertelendi.
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İstanbul’da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 25’i tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
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Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görüldü.
Avukatlardan arka arkaya savunmalar alındı…
Mahkeme ara kararını açıkladı, 4 sanık için tahliye kararı verildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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