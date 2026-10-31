Norveç'teki Kasabada Neden 1950'den Beri Kimse Gömülmüyor?

Kasabada defin imkanı olmadığı için ağır hasta olan sakinlerin genellikle Norveç anakarasına taşınması gerekiyor. Tabutla defin yasal olarak yalnızca anakarada yapılabiliyor. Küllerin kasabaya gömülmesine ise izin var ama bu yol pek tercih edilmiyor.

Eski mezarlık, heyelan riski nedeniyle 2017'de tamamen kapatıldı. 1918-1950 arasındaki mezarlar kültürel miras sayıldığı için yerinde kalıyor. 2020'de kilisenin yaklaşık 100 metre kuzeyinde, yalnızca küllerin gömüleceği 600 metrekarelik yeni bir mezarlık planlandı.