Norveç'teki Kasabada Neden 1950'den Beri Kimse Gömülmüyor?
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Donmuş toprakta cesetler çürümüyor, mezarlıkta İspanyol gribi kurbanları da var
Ağır hastalar anakaraya gönderiliyor, kasabada yalnızca küller gömülebiliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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