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Norveç'teki Kasabada Neden 1950'den Beri Kimse Gömülmüyor?

Norveç'teki Kasabada Neden 1950'den Beri Kimse Gömülmüyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 12:40
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Norveç'e bağlı Svalbard takımadalarındaki Longyearbyen'de 1950'den beri tabutla defin yapılmıyor. Dünyanın en kuzeydeki yerleşimlerinden biri olan kasabada donmuş toprak, cesetlerin çürümesini engelliyor. Ölenler gömülmek için Norveç anakarasına götürülüyor.

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Donmuş toprakta cesetler çürümüyor, mezarlıkta İspanyol gribi kurbanları da var

Donmuş toprakta cesetler çürümüyor, mezarlıkta İspanyol gribi kurbanları da var

Longyearbyen'deki eski mezarlık 1918'den 1950'ye kadar kullanıldı. Kasabada yıl boyu donmuş kalan toprak, gömülen cesetlerin çürümesini engelliyor. Mezarlıkta 1918'deki İspanyol gribi salgınında ölen 7 kişi de ayrı bir sırada yatıyor.

Cesetlerin bozulmadan kalması, mikrobun bir gün yeniden ortaya çıkabileceği korkusunu doğurdu. Tabutla defin bu yüzden yasaklandı. Sonraki bilimsel çalışmalar ise virüsün donmuş toprakta canlı kaldığı korkusunun yersiz olduğunu gösterdi.

Ağır hastalar anakaraya gönderiliyor, kasabada yalnızca küller gömülebiliyor

Ağır hastalar anakaraya gönderiliyor, kasabada yalnızca küller gömülebiliyor

Kasabada defin imkanı olmadığı için ağır hasta olan sakinlerin genellikle Norveç anakarasına taşınması gerekiyor. Tabutla defin yasal olarak yalnızca anakarada yapılabiliyor. Küllerin kasabaya gömülmesine ise izin var ama bu yol pek tercih edilmiyor.

Eski mezarlık, heyelan riski nedeniyle 2017'de tamamen kapatıldı. 1918-1950 arasındaki mezarlar kültürel miras sayıldığı için yerinde kalıyor. 2020'de kilisenin yaklaşık 100 metre kuzeyinde, yalnızca küllerin gömüleceği 600 metrekarelik yeni bir mezarlık planlandı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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