Yıllarca Umumi Tuvalet Olarak Kullanıldı: Şimdi Otele Dönüştürdüler
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Tuvalet 2008'de güvenlik gerekçesiyle kapatıldı
Her süit 22 metrekare ve en fazla 2 kişi kalabiliyor
Otelde resepsiyon, restoran ve oda servisi yok
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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