Yıllarca Umumi Tuvalet Olarak Kullanıldı: Şimdi Otele Dönüştürdüler

Misafirler ihtiyaç halinde bir yardım hattına ulaşabiliyor, gelişte ise birer kokteyl ikram ediliyor. Banyolarda pembe ve mavi renkli klozetler kullanıldı.

İç mimar Rachael Gowdridge, yapının eski işlevine yapılan göndermeleri bilerek ince tuttuklarını söyledi. Otel müdürü Ana Pinheiro da 'Herkesin tercihi olmadığımızı biliyoruz ama denemek isteyenler için çok güzel bir deneyim' dedi.