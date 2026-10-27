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Yıllarca Umumi Tuvalet Olarak Kullanıldı: Şimdi Otele Dönüştürdüler

Yıllarca Umumi Tuvalet Olarak Kullanıldı: Şimdi Otele Dönüştürdüler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 11:44
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İngiltere'nin Oxford kentinde 1895'te yapılan yer altı umumi tuvaleti, iki süitli küçük bir otele dönüştürüldü. The Netty adı verilen otel 2025 yazında kapılarını açtı. Misafirler kaldırımdaki merdivenden inerek odalarına ulaşıyor.

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Tuvalet 2008'de güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Tuvalet 2008'de güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

St Giles' caddesinin altındaki tesis, Kraliçe Viktorya döneminde erkekler tuvaleti olarak inşa edildi. 2008'de güvenlik gerekçesiyle kapatılan yapı, uzun yıllar boyunca boş kaldı.

Otelin adı da geçmişine gönderme yapıyor. Netty, İngiltere'nin kuzeyinde tuvalet için kullanılan eski bir kelime.

Her süit 22 metrekare ve en fazla 2 kişi kalabiliyor

Her süit 22 metrekare ve en fazla 2 kişi kalabiliyor

Otelde yalnızca 2 süit bulunuyor. Her birinde geniş bir yatak ve duş alanı var. Odalar yer altında olduğu için merdivenle iniliyor, tekerlekli sandalyeyle giriş mümkün değil.

Odalarda pencere yok. Kaldırıma yerleştirilen buzlu camlar gün ışığını içeri taşıyor. İç mekan tasarımında hemen yandaki Ashmolean Müzesi ile Oxford Playhouse tiyatrosundan esinlenildi.

Otelde resepsiyon, restoran ve oda servisi yok

Otelde resepsiyon, restoran ve oda servisi yok

Misafirler ihtiyaç halinde bir yardım hattına ulaşabiliyor, gelişte ise birer kokteyl ikram ediliyor. Banyolarda pembe ve mavi renkli klozetler kullanıldı.

İç mimar Rachael Gowdridge, yapının eski işlevine yapılan göndermeleri bilerek ince tuttuklarını söyledi. Otel müdürü Ana Pinheiro da 'Herkesin tercihi olmadığımızı biliyoruz ama denemek isteyenler için çok güzel bir deneyim' dedi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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