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Bu Köy Yılda Bir Gün Krallığa Dönüşüyor: Girişte Bilet Yerine Vize Veriliyor

Bu Köy Yılda Bir Gün Krallığa Dönüşüyor: Girişte Bilet Yerine Vize Veriliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 23:13
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Estonya'nın güneydoğusunda yaşayan Seto halkı, her yıl bir köyü bir günlüğüne sembolik bir krallığa dönüştürüyor. Gelenlere bilet yerine vize veriliyor, uydurma bir para birimi kullanılıyor ve gösteri amaçlı bir askeri geçit yapılıyor. Seto Krallığı Günü 2026'da 1 Ağustos'ta Mikitamäe köyünde düzenlendi.

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Gerçek bir krallıkları hiç olmadı, fikir 1994'te doğdu

Gerçek bir krallıkları hiç olmadı, fikir 1994'te doğdu

Setolar yüzyıllardır Estonya ile Rusya arasındaki sınır bölgesinde yaşıyor ve hiçbir zaman gerçek bir krallıkları olmadı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Seto toprakları Estonya-Rusya sınırıyla ikiye bölündü. Sınırın iki yakasında kalanlar, akrabalarını ve aile mezarlarını ziyaret etmek için vize almak zorunda kaldı.

Krallık günü fikri 1994'te, Seto kültürünü tanıtmak, dili korumak ve topluluğu bir araya getirmek için ortaya çıktı. Rusya tarafında kalanların çoğu zamanla evlerini bırakıp Estonya'ya taşındı, orada kalanların sayısı 200'ün altında.

Her yıl iplerin ucunda bir temsilci seçiliyor

Her yıl iplerin ucunda bir temsilci seçiliyor

Seto kültürü yüzyıllardır Ortodoks Hıristiyan gelenekleriyle Hıristiyanlık öncesi mitolojiyi bir arada yaşatıyor. Seto halk inanışında Peko, bereket tanrısı ve Setoların kralı olarak biliniyor. Her yıl Peko adına konuşan ve onun habercisi sayılan Ülemsootska adında bir topluluk temsilcisi seçiliyor.

Adaylar ağaç kütüklerine çıkıp programlarını anlatıyor. Seto halkı desteklediği adayın önünde, yüzlerce metre uzayan iplere tutunarak sıraya giriyor. 2026'da en uzun sıra halk kıyafetleri diken Ingrit Kala'nın önünde oluştu ve Kala yeni temsilci ilan edildi.

Seto kadınını görmeden önce sesini duyarsınız

Seto kadınını görmeden önce sesini duyarsınız

Yerel bir söz, Seto kadınının kendisi görünmeden önce boynundaki gümüş zincirlerin ve madeni paraların sesinin duyulduğunu anlatıyor. Bir asır önce her gün giyilen geleneksel kıyafetler bugün yalnızca özel günlerde giyiliyor. Kültür aktivisti Piret Torm-Kriis, kıyafete bakıp kadının evli mi bekar mı olduğunu, kiliseye mi pazara mı gittiğini anlamak mümkün olduğunu söylüyor.

Günün en önemli parçalarından biri leelo adı verilen geleneksel Seto şarkı söyleme biçimi. 1.000 yıldan eski olduğu düşünülen leelo, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alıyor. Bir kadın ilk dizeyi söylüyor, koro son hecelerde ona katılıyor.

Setoca akıcı konuşanların sayısı birkaç bini geçmiyor

Setoca akıcı konuşanların sayısı birkaç bini geçmiyor

Estonya'nın 2021 nüfus sayımında yaklaşık 25 bin kişi Setoca konuşabildiğini bildirdi. Dilbilimciler ise dili günlük hayatta kullananların yalnızca birkaç bin kişi olduğunu tahmin ediyor. Setoca resmi olarak Estoncanın bir lehçesi sayılıyor, Setolar ise kendi dillerini ayrı bir dil olarak görüyor.

Setomaa'da Setoca eğitim veren bir anaokulu grubu ve Setoca bir gazete bulunuyor. Küçük Prens gibi bazı kitaplar da Setocaya çevrildi. Yine de dil büyük ölçüde ailede öğreniliyor. Yeni temsilci Kala, Setoca evde konuşulmazsa çocukların okulda öğrendiklerinin pek işe yaramadığını söylüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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