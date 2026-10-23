Bu Köy Yılda Bir Gün Krallığa Dönüşüyor: Girişte Bilet Yerine Vize Veriliyor

Setolar yüzyıllardır Estonya ile Rusya arasındaki sınır bölgesinde yaşıyor ve hiçbir zaman gerçek bir krallıkları olmadı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Seto toprakları Estonya-Rusya sınırıyla ikiye bölündü. Sınırın iki yakasında kalanlar, akrabalarını ve aile mezarlarını ziyaret etmek için vize almak zorunda kaldı.

Krallık günü fikri 1994'te, Seto kültürünü tanıtmak, dili korumak ve topluluğu bir araya getirmek için ortaya çıktı. Rusya tarafında kalanların çoğu zamanla evlerini bırakıp Estonya'ya taşındı, orada kalanların sayısı 200'ün altında.