Bu Köy Yılda Bir Gün Krallığa Dönüşüyor: Girişte Bilet Yerine Vize Veriliyor
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Estonya'nın güneydoğusunda yaşayan Seto halkı, her yıl bir köyü bir günlüğüne sembolik bir krallığa dönüştürüyor. Gelenlere bilet yerine vize veriliyor, uydurma bir para birimi kullanılıyor ve gösteri amaçlı bir askeri geçit yapılıyor. Seto Krallığı Günü 2026'da 1 Ağustos'ta Mikitamäe köyünde düzenlendi.
Gerçek bir krallıkları hiç olmadı, fikir 1994'te doğdu
Her yıl iplerin ucunda bir temsilci seçiliyor
Seto kadınını görmeden önce sesini duyarsınız
Setoca akıcı konuşanların sayısı birkaç bini geçmiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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