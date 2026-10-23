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Otları Örüp Köprü Yapıyorlar: Aynı Köprüyü Her Yıl Baştan Kuruyorlar

Otları Örüp Köprü Yapıyorlar: Aynı Köprüyü Her Yıl Baştan Kuruyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 22:01
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Peru'nun güneyinde, And Dağları'nda Apurimac Nehri'nin açtığı derin vadinin üzerinde otlardan örülmüş bir asma köprü duruyor. Q'eswachaka adlı köprü her yıl çevredeki dört köyün ortak emeğiyle sökülüp İnka döneminden kalma tekniklerle yeniden örülüyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Köprü, İnka döneminden kalan son ot köprü olarak biliniyor

Köprü, İnka döneminden kalan son ot köprü olarak biliniyor

Köprü, Cusco bölgesindeki Canas ilinde, Quehue ilçesine bağlı Huinchiri köyünün yakınında. Yaklaşık 28 metre uzunluğunda ve 1,2 metre genişliğinde.

Adı Keçuaca 'saman ipten köprü' anlamına geliyor. Köprüde ichu adı verilen dağ otu kullanılıyor. İnka döneminden kalan ot köprülerin bugüne ulaşan son örneği olarak anılıyor.

Aileler önce 70 metrelik ince ipler hazırlıyor

Aileler önce 70 metrelik ince ipler hazırlıyor

Yenileme işine Huinchiri, Chaupibanda, Choccayhua ve Ccollana Quehue adlı dört Keçua köyü katılıyor. Çalışma her yıl haziranın ikinci haftasında yapılıyor ve 3 gün sürüyor.

Aileler önce otları kesip bükerek yaklaşık 70 metre uzunluğunda ince ipler hazırlıyor. İki köprü ustasının yönetiminde bu ipler orta kalınlıkta halatlara, ardından altı kalın ana halata dönüştürülüyor.

Ana halatlar yüzyıllık taş ayaklara bağlanıyor

Ana halatlar yüzyıllık taş ayaklara bağlanıyor

Köyün erkekleri kalın halatları vadinin iki yakasındaki eski taş ayaklara sıkıca bağlıyor. Ardından ustaların önderliğinde köprü karşılıklı iki uçtan başlanarak örülüyor.

İş bittiğinde köyler bir şenlik düzenliyor. Yenilemeye ritüel törenler de eşlik ediyor, köprüyü yapanlar çalışmayı atalarına ve Pachamama adını verdikleri toprak anaya adıyor.

Köylüler için köprü yalnızca bir geçiş yolu değil

Köylüler için köprü yalnızca bir geçiş yolu değil

UNESCO, geleneği 2013'te İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne aldı. Kayıtta köprünün topluluklar için yalnızca bir geçiş yolu olmadığı, aralarındaki bağları güçlendiren ve doğayla ilişkilerini yansıtan kutsal bir yapı sayıldığı belirtiliyor. Örme bilgisi kuşaktan kuşağa aile içinde aktarılıyor.

Salgın yıllarında bakımı aksayan köprü, 2021 martında çöktü ve sonraki haftalarda yeniden örüldü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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