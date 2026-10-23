Otları Örüp Köprü Yapıyorlar: Aynı Köprüyü Her Yıl Baştan Kuruyorlar

UNESCO, geleneği 2013'te İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne aldı. Kayıtta köprünün topluluklar için yalnızca bir geçiş yolu olmadığı, aralarındaki bağları güçlendiren ve doğayla ilişkilerini yansıtan kutsal bir yapı sayıldığı belirtiliyor. Örme bilgisi kuşaktan kuşağa aile içinde aktarılıyor.

Salgın yıllarında bakımı aksayan köprü, 2021 martında çöktü ve sonraki haftalarda yeniden örüldü.