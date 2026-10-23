Otları Örüp Köprü Yapıyorlar: Aynı Köprüyü Her Yıl Baştan Kuruyorlar
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Köprü, İnka döneminden kalan son ot köprü olarak biliniyor
Aileler önce 70 metrelik ince ipler hazırlıyor
Ana halatlar yüzyıllık taş ayaklara bağlanıyor
Köylüler için köprü yalnızca bir geçiş yolu değil
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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