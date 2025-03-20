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Meclis'te Ortalık Karıştı: CHP'li Başarır, AKP Sıralarına Kolonya Şişesi Fırlattı

Meclis'te Ortalık Karıştı: CHP'li Başarır, AKP Sıralarına Kolonya Şişesi Fırlattı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.03.2025 - 19:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından TBMM'de de ortalık karıştı. CHP ve AKP'li milletvekilleri Meclis'te birbirinin üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlikte CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, AKP sıralarına kolonya şişesi fırlattı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltılar sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü ve gerginlik Meclis'e taşındı.

TBMM Genel Kurulu'nda AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın, "Şükrü Genç tutuklanınca kimsenin sesi çıkmadı. Şükrü Genç bağımsız aday olduğu için sahip çıkmayacak kadar vefasız mısınız" sözleri üzerine CHP'li milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın, "Şükrü Genç tutuklanınca kimsenin sesi çıkmadı. Şükrü Genç bağımsız aday olduğu için sahip çıkmayacak kadar vefasız mısınız" sözleri üzerine CHP'li milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi.

AKP sıralarından başka bir milletvekilinin hakaret içeren sözleri üzerine ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır kolonya şişesi fırlattı, iki grup birbirlerinin üzerine yürüdü.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın gözaltına alınan Şükrü Genç ile ilgili sözlerinin ardından AK Parti ve CHP grupları arasında gerilim yaşandı. Baykan, konuşmasında şunları söyledi:

'Yürüyen soruşturma süreçleri için görüş ifade etmemiz doğru olmaz. Tam aksine bir isimle ilgili konuyu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Yanılmıyorsam üç dönem görev yapan önceki Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, DHKP-C'ye finansman sağlamaktan tutuklandı. Esenyurt, Beşiktaş, Beykoz Belediye Başkanlarıyla Maltepe, Ataşehir Belediyelerinde terörizme yardım operasyonlarında gösterilen tepki, sahiplenme bu isim için her ne hikmetse söz konusu olmadı. Şükrü Genç tutuklanınca kimsenin sesi çıkmadı. Şükrü Genç bağımsız aday olduğu için sahip çıkmayacak kadar vefasız mısınız? Üzerine atılı suçlamalardan siz de mi rahatsızsınız? Elbette masumiyet ilkesi her şeyin üzerindedir ama başka korkularınız mı var?'

Baykan'ın sözlerine CHP grubu sıralara vurarak tepki gösterdi. AK Parti grubundan başka milletvekillerinin de sataşması üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kolonya şişesi fırlattı, iki grup birbirlerinin üzerine yürüdü.

Baykan'ın sözlerine CHP grubu sıralara vurarak tepki gösterdi. AK Parti grubundan başka milletvekillerinin de sataşması üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kolonya şişesi fırlattı, iki grup birbirlerinin üzerine yürüdü.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime 20 dakika ara verdi. Aranın ardından ise Önder, yeni bir kolonya şişesi isteyerek, 'Bunu Ali Mahir Beye iade edelim. Kolonya şişesi birbirimize fırlatmak için değil, ikram etmek içindir. Size ilk fırsatta bir özür gelirse de ikram edersiniz' dedi.

Söz alan Başarır ise, 'Hassas bir dönemdeyiz. Gerek partimiz gerek 86 milyon büyük bir üzüntü ve kızgınlık içindeyiz. Burada söz alan bir arkadaşımız bir dosya hakkında, bizim bilmediğimiz, avukatların bilmediği bir dosya hakkında, burada dosya hakkında konuşup bilgi verebiliyor. Kaldı ki orada oturan arkadaş 'konuşma lan' diyorsa buna tepki veririm. Ben kolonyayı da kendisine falan gelmedi oraya doğru attım. Ama kızgınız ama sinirliyiz. Burada provokasyon yapıp tahrik etmenin, gizlilik olan bir dosya hakkında bilgi vererek suçsuz insanları hedef gösteriyorsa buna tepki verilir. Gelip burada hakaret ediyor, özür de dilemiyorum' dedi. 

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan gerginlik nedeniyle TBMM İçtüzüğü'nün 158'inci maddesi gereğince uyarma cezası verdi.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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