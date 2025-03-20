Meclis'te Ortalık Karıştı: CHP'li Başarır, AKP Sıralarına Kolonya Şişesi Fırlattı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime 20 dakika ara verdi. Aranın ardından ise Önder, yeni bir kolonya şişesi isteyerek, 'Bunu Ali Mahir Beye iade edelim. Kolonya şişesi birbirimize fırlatmak için değil, ikram etmek içindir. Size ilk fırsatta bir özür gelirse de ikram edersiniz' dedi.

Söz alan Başarır ise, 'Hassas bir dönemdeyiz. Gerek partimiz gerek 86 milyon büyük bir üzüntü ve kızgınlık içindeyiz. Burada söz alan bir arkadaşımız bir dosya hakkında, bizim bilmediğimiz, avukatların bilmediği bir dosya hakkında, burada dosya hakkında konuşup bilgi verebiliyor. Kaldı ki orada oturan arkadaş 'konuşma lan' diyorsa buna tepki veririm. Ben kolonyayı da kendisine falan gelmedi oraya doğru attım. Ama kızgınız ama sinirliyiz. Burada provokasyon yapıp tahrik etmenin, gizlilik olan bir dosya hakkında bilgi vererek suçsuz insanları hedef gösteriyorsa buna tepki verilir. Gelip burada hakaret ediyor, özür de dilemiyorum' dedi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan gerginlik nedeniyle TBMM İçtüzüğü'nün 158'inci maddesi gereğince uyarma cezası verdi.