Meclis'te Ortalık Karıştı: CHP'li Başarır, AKP Sıralarına Kolonya Şişesi Fırlattı
Meclis'te Ortalık Karıştı: CHP'li Başarır, AKP Sıralarına Kolonya Şişesi Fırlattı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.
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TBMM Genel Kurulu'nda AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın, "Şükrü Genç tutuklanınca kimsenin sesi çıkmadı. Şükrü Genç bağımsız aday olduğu için sahip çıkmayacak kadar vefasız mısınız" sözleri üzerine CHP'li milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi.
Baykan'ın sözlerine CHP grubu sıralara vurarak tepki gösterdi. AK Parti grubundan başka milletvekillerinin de sataşması üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kolonya şişesi fırlattı, iki grup birbirlerinin üzerine yürüdü.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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