DEM Parti'nin Saraçhane Ziyaretinde Dayanışma Mesajı Verildi

Sanal alemde kullanılan bazı ifadelerin, geniş kitlelerin duygularını yanlış yönlendirmeye yönelik manipülasyonlar olduğunu belirten Özel, şunları söyledi: 'Örneğin, Nevruz halayları ve kutlamalarını alıntılayıp, 'Ekrem İmamoğlu gözaltındayken DEM Partililer halay çekiyor. Filanca yerle anlaştılar, bunun halayını çekiyorlar, Ekrem İmamoğlu içerideyken' gibi ifadelerin hiçbiri ne benim, ne de herhangi bir CHP'linin dikkate aldığı, itibar gösterdiği veya paylaştığı duygular değildir.'