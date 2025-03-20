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DEM Parti'nin Saraçhane Ziyaretinde Dayanışma Mesajı Verildi

DEM Parti'nin Saraçhane Ziyaretinde Dayanışma Mesajı Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2025 - 20:25

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından tüm Türkiye olağan üstü bir gündemi yaşıyor. Gözaltılar, mal varlıklarına el konulması ve soruşturmalar sonrasında CHP de tam teyakkuz halinde. Birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu Saraçhane'ye gelerek CHP'ye ziyarette bulunuyor. Bugün de DEM Parti heyeti gelerek dayanışma mesajları verdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma nedenlerinden biri de kent uzlaşısı oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma nedenlerinden biri de kent uzlaşısı oldu.

CHP ve DEM Parti arasında gerçekleşen kent uzlaşısı da Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaların başında geliyor. DEM Parti heyeti de hem nevruz mitinglerinde hem de parti açıklamalarında bu konuya dikkat çekerek İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

DEM Parti bugün de Saraçhane'de CHP'yi ziyaret etti.

DEM Parti bugün de Saraçhane'de CHP'yi ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyeye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınması nedeniyle Saraçhane'deki belediye binasına gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.

Görüşmede her iki heyetten de dayanışma mesajı verildi.

Görüşmede her iki heyetten de dayanışma mesajı verildi.

Sanal alemde kullanılan bazı ifadelerin, geniş kitlelerin duygularını yanlış yönlendirmeye yönelik manipülasyonlar olduğunu belirten Özel, şunları söyledi: 'Örneğin, Nevruz halayları ve kutlamalarını alıntılayıp, 'Ekrem İmamoğlu gözaltındayken DEM Partililer halay çekiyor. Filanca yerle anlaştılar, bunun halayını çekiyorlar, Ekrem İmamoğlu içerideyken' gibi ifadelerin hiçbiri ne benim, ne de herhangi bir CHP'linin dikkate aldığı, itibar gösterdiği veya paylaştığı duygular değildir.'

Özgür Özel, nevruz halayını İmamoğlu ile dayanışma olarak gördüklerini söyledi:

Özgür Özel, nevruz halayını İmamoğlu ile dayanışma olarak gördüklerini söyledi:

'Biz nevruz meydanlarında toplanmayla Saraçhane'de dayanışma için toplanmayı birbirinden ayrı görmüyoruz. İkisi de kardeşliğe, barışa, birlikte yaşama ümidine dair toplanmalardır, dayanışmalardır. Nevruzda çekilen halayları biz, İmamoğlu'yla da dayanışma, her türlü hukuksuzluğa karşı direnme ve meydan okuma olarak görürüz.'

Tülay Hatimoğulları da yaşananları sabotaj olarak değerlendirdi.

Tülay Hatimoğulları da yaşananları sabotaj olarak değerlendirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dün sabah Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alındığı haberini aldıklarını ve bu durumu kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti. Hatimoğulları, 'Tam da toplumsal barışı konuştuğumuz bir dönemde, bu süreci toplumsal barışa ve ülkemizde demokrasinin tesis edilmesine yönelik bir sabotaj olarak görüyoruz' şeklinde değerlendirmede bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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