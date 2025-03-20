DEM Parti'nin Saraçhane Ziyaretinde Dayanışma Mesajı Verildi
DEM Parti'nin Saraçhane Ziyaretinde Dayanışma Mesajı Verildi
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından tüm Türkiye olağan üstü bir gündemi yaşıyor. Gözaltılar, mal varlıklarına el konulması ve soruşturmalar sonrasında CHP de tam teyakkuz halinde. Birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu Saraçhane'ye gelerek CHP'ye ziyarette bulunuyor. Bugün de DEM Parti heyeti gelerek dayanışma mesajları verdi.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma nedenlerinden biri de kent uzlaşısı oldu.
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DEM Parti bugün de Saraçhane'de CHP'yi ziyaret etti.
Görüşmede her iki heyetten de dayanışma mesajı verildi.
Özgür Özel, nevruz halayını İmamoğlu ile dayanışma olarak gördüklerini söyledi:
Tülay Hatimoğulları da yaşananları sabotaj olarak değerlendirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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