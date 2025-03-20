Gazeteci İsmail Saymaz Yarın Adliyeye Sevk Edilecek
Gazeteci İsmail Saymaz Yarın Adliyeye Sevk Edilecek
Gözaltı dalgasına uyandığımız sabahta gözaltına alınan isimlerden biri de gazeteci İsmail Saymaz'dı. Saymaz, birkaç gün önce pasaportuna el konularak yurt dışı yasağı olduğunu öğrenmişti. Bir süredir hakkında çalışmalar yapıldığını söyleyen Saymaz bu kez gözaltına alındı ve iki gündür de gözaltında tutuluyor. Bugün adliyeye sevk edileceği söylenen Saymaz'ın sevki yarına kaldı. Avukatı Aslı Kazan, Halk TV'ye bağlanarak gelişmeleri aktardı.
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Gözaltına alınan isimlerden biri de gazeteci İsmail Saymaz oldu. Saymaz halen gözaltında tutuluyor.
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Yarın 10.00'da adliyede olacak.
İsmail Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan gelişmeleri Halk TV ekranlarında paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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