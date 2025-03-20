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Gazeteci İsmail Saymaz Yarın Adliyeye Sevk Edilecek

Gazeteci İsmail Saymaz Yarın Adliyeye Sevk Edilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2025 - 18:04

Gözaltı dalgasına uyandığımız sabahta gözaltına alınan isimlerden biri de gazeteci İsmail Saymaz'dı. Saymaz, birkaç gün önce pasaportuna el konularak yurt dışı yasağı olduğunu öğrenmişti. Bir süredir hakkında çalışmalar yapıldığını söyleyen Saymaz bu kez gözaltına alındı ve iki gündür de gözaltında tutuluyor. Bugün adliyeye sevk edileceği söylenen Saymaz'ın sevki yarına kaldı. Avukatı Aslı Kazan, Halk TV'ye bağlanarak gelişmeleri aktardı.

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Gözaltına alınan isimlerden biri de gazeteci İsmail Saymaz oldu. Saymaz halen gözaltında tutuluyor.

Gözaltına alınan isimlerden biri de gazeteci İsmail Saymaz oldu. Saymaz halen gözaltında tutuluyor.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın bir süre önce pasaportuna el konulmuş ve yurt dışına çıkış yasağı olduğunu öğrenmişti. Bir süredir belli bir grubun hedefinde olduğunu söyleyen Saymaz, dün sabah gözaltına alınan isimlerin arasında yer aldı.

Yarın 10.00'da adliyede olacak.

Yarın 10.00'da adliyede olacak.

İsmail Saymaz'ın bugün savcılık ifadesinin alınmak üzere adliyeye sevk edileceği iddia ediliyordu. Ancak beklenen olmadı ve Saymaz'ın yarın ifade vereceği öğrenildi.

İsmail Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan gelişmeleri Halk TV ekranlarında paylaştı.

İsmail Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan gelişmeleri Halk TV ekranlarında paylaştı.

Aslı Kazan'ın açıklaması şu şekilde: 

'Yarın sabah 10.00'da adliyede olacağız. İsmail'in sevenlerini ve okurlarını desteğe bekliyoruz. 

Bu rutin bir uygulama değil. Savcı beyin soruşturma dosyasında İsmail Saymaz tek başına gözaltında. Çok fazla bir iş yükü aslında. Organize şubede bir kişi var Gezi şüphelisi, bugün sevk edilebilirdi. Ancak yarın sevk edeceklerini söylediler.'

Sunucunun 'Keyfiyet sonucu tutulduğunu söyleyebilir miyiz?' sorusuna ise Kazan, 'Evet diyebiliriz' dedi ve şu açıklamaları ekledi:  

'Çok uzun süren ifade süreci oldu, kırk sayfalık bir durum var.  Savcı onu değerlendirecek herhalde. Içersinde bir şey de yok. 2013 yılında Gezi sürecinde paylaştığı tweetler, arkadaşlarıyla ve haber için görüştüğü kişiler soruldu. On dakikada okuyabilir ve savcılıkta ifadesini alabilirdi ama yarına bıraktı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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