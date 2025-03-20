Gazeteci İsmail Saymaz Yarın Adliyeye Sevk Edilecek

Aslı Kazan'ın açıklaması şu şekilde:

'Yarın sabah 10.00'da adliyede olacağız. İsmail'in sevenlerini ve okurlarını desteğe bekliyoruz.

Bu rutin bir uygulama değil. Savcı beyin soruşturma dosyasında İsmail Saymaz tek başına gözaltında. Çok fazla bir iş yükü aslında. Organize şubede bir kişi var Gezi şüphelisi, bugün sevk edilebilirdi. Ancak yarın sevk edeceklerini söylediler.'

Sunucunun 'Keyfiyet sonucu tutulduğunu söyleyebilir miyiz?' sorusuna ise Kazan, 'Evet diyebiliriz' dedi ve şu açıklamaları ekledi:

'Çok uzun süren ifade süreci oldu, kırk sayfalık bir durum var. Savcı onu değerlendirecek herhalde. Içersinde bir şey de yok. 2013 yılında Gezi sürecinde paylaştığı tweetler, arkadaşlarıyla ve haber için görüştüğü kişiler soruldu. On dakikada okuyabilir ve savcılıkta ifadesini alabilirdi ama yarına bıraktı.'