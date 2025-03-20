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Taksim'e Yürümek İsteyen Gençler Sunay Akın ve Halk Tv'yi Konuşturmadı

Taksim'e Yürümek İsteyen Gençler Sunay Akın ve Halk Tv'yi Konuşturmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2025 - 19:02

Gençler ülkenin dört bir yanında sokaklara çıkıyor. Üniversite kampüslerinden sokaklara taşan öğrenci gösterileri Saraçhane'den Taksim'e doğru evrildi. Ancak polis barikatları ile karşılaşan öğrencilerin yanında Sunay Akın vardı. Akın öğrencilere seslenmek istedi ancak öğrenciler eylemin kendi iradelerinde olduğunu söyleyerek Akın'ı engelledi. Öğrenciler, Halk Tv'ye de tepki gösterdi.

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Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler ayakta...

Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler ayakta...

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından toplumun çeşitli kesimleri sokağa dökülerek kararı protesto etti. Sokakta protesto eylemine katılan en önemli grup ise gençler oldu. İstanbul Üniversitesi'nde barikatı aşan öğrencilerin ardından bugün Ankara ve İzmir'den de benzer görüntüler geldi.

Gençler, kendilerinden "rol çalınmasına" karşı çıkıyor.

Gençler, kendilerinden "rol çalınmasına" karşı çıkıyor.

Dün akşam ODTÜ'de CHP milletvekilleri ile karşı karşıya gelen ODTÜ öğrencilerinin ardından bugün de İstanbul'da öğrenciler Sunay Akın ve Halk Tv'ye tepki gösterdi. Tepkilerin odak noktası ise kendilerine söz hakkı tanınmamasıydı.

Benzer bir tepki de Halk Tv canlı yayınında gençlerden Sunay Akın'a ve Halk Tv'ye geldi.

Benzer bir tepki de Halk Tv canlı yayınında gençlerden Sunay Akın'a ve Halk Tv'ye geldi.

Saraçhane'den Taksim'e yürümek istediklerini söyleyen gençler karşılarında geniş bir polis barikatı gördü. Polis barikatını zorlayan gençlerin yanında Sunay Akın da vardı. Akın, gençleri durdurmak için megafonu eline aldığında kısa sürede gençler tarafından müdahale edildi. 

Mikrofonu alarak konuşan gençlerden biri, 'Gençlerin yanındayım' diyen Akın'ı kastederek 'Gençlerin yanında falan değil. Halk Tv burada, Tele 1 burada. Gençleri göstermek yerine buraya gelen milletvekillerini gösteriyorlar. Bizler Denizler'in yolunda Taksim Meydanı'na yürüyeceğimizi söylüyoruz' dedi.

Sunay Akın ve Halk Tv'ye tepki gösterilen anlar ekrana böyle yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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