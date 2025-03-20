Taksim'e Yürümek İsteyen Gençler Sunay Akın ve Halk Tv'yi Konuşturmadı

Saraçhane'den Taksim'e yürümek istediklerini söyleyen gençler karşılarında geniş bir polis barikatı gördü. Polis barikatını zorlayan gençlerin yanında Sunay Akın da vardı. Akın, gençleri durdurmak için megafonu eline aldığında kısa sürede gençler tarafından müdahale edildi.

Mikrofonu alarak konuşan gençlerden biri, 'Gençlerin yanındayım' diyen Akın'ı kastederek 'Gençlerin yanında falan değil. Halk Tv burada, Tele 1 burada. Gençleri göstermek yerine buraya gelen milletvekillerini gösteriyorlar. Bizler Denizler'in yolunda Taksim Meydanı'na yürüyeceğimizi söylüyoruz' dedi.