Taksim'e Yürümek İsteyen Gençler Sunay Akın ve Halk Tv'yi Konuşturmadı
Taksim'e Yürümek İsteyen Gençler Sunay Akın ve Halk Tv'yi Konuşturmadı
Gençler ülkenin dört bir yanında sokaklara çıkıyor. Üniversite kampüslerinden sokaklara taşan öğrenci gösterileri Saraçhane'den Taksim'e doğru evrildi. Ancak polis barikatları ile karşılaşan öğrencilerin yanında Sunay Akın vardı. Akın öğrencilere seslenmek istedi ancak öğrenciler eylemin kendi iradelerinde olduğunu söyleyerek Akın'ı engelledi. Öğrenciler, Halk Tv'ye de tepki gösterdi.
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Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler ayakta...
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Gençler, kendilerinden "rol çalınmasına" karşı çıkıyor.
Benzer bir tepki de Halk Tv canlı yayınında gençlerden Sunay Akın'a ve Halk Tv'ye geldi.
Sunay Akın ve Halk Tv'ye tepki gösterilen anlar ekrana böyle yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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