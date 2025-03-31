Son Günlerin Tepki Çeken İsmi Gökhan Ünver X Hesabını Kapadı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve sokak gösterilerine katılan 301 kişinin gözaltına alınmasıyla devam eden süreç için bazı ünlüler tepkilerini Ekrem İmamoğlu'na destek vererek bazı ünlüler de belirli kavramları kullanarak üstü kapalı gösterdi. Sanatçı, ünlü, influencerların önemli bir kısmı da bu süreci sessiz kalarak geçirdi. Ancak sessiz kalan ve takipçilerinin büyük kısmı muhalif vatandaştan oluşan ünlüler de boykot listelerine dahil edildi. Bu isimlerin başında çektiği kısa parodilerle önemli takipçi sayılarına ulaşıp ünlü markalarla çalışma fırsatı yakalayan Gökhan Ünver geliyor.