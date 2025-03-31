Son Günlerin Tepki Çeken İsmi Gökhan Ünver X Hesabını Kapadı
Son Günlerin Tepki Çeken İsmi Gökhan Ünver X Hesabını Kapadı
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve sokak gösterilerine katılan 301 kişinin gözaltına alınmasıyla devam eden süreç için bazı ünlüler tepkilerini Ekrem İmamoğlu'na destek vererek bazı ünlüler de belirli kavramları kullanarak üstü kapalı gösterdi. Sanatçı, ünlü, influencerların önemli bir kısmı da bu süreci sessiz kalarak geçirdi. Ancak sessiz kalan ve takipçilerinin büyük kısmı muhalif vatandaştan oluşan ünlüler de boykot listelerine dahil edildi. Bu isimlerin başında çektiği kısa parodilerle önemli takipçi sayılarına ulaşıp ünlü markalarla çalışma fırsatı yakalayan Gökhan Ünver geliyor.
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Gökhan Ünver son sürece uzun süre sessiz kalmış, bu esnada 250 bin takipçi kaybetmişti.
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Hatta takipçi kaybını engellemek için bot takipçi satın aldığı da iddialar arasındaydı.
Ünver sessizliğini bayram postu için bozdu.
Ünver gelen yoğun eleştiriler üzerine hesabını kapattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Siz beni takipten çıkamazsınız ben hesabımı kapatırım, diyerek yeni post yayınlar ortalık durulunca. 😆
Daha karpuz kesecektik niye gitti !!!!
Herkese salakça baskı yapıldığı ortamda kapatmış olması çok normal. Demokrasi özgürlük derken asıl diktatörlüğü yapanın CHP olduğunu görmeyen körler güruhu s... Devamını Gör