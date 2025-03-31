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Son Günlerin Tepki Çeken İsmi Gökhan Ünver X Hesabını Kapadı

Son Günlerin Tepki Çeken İsmi Gökhan Ünver X Hesabını Kapadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.03.2025 - 17:08

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve sokak gösterilerine katılan 301 kişinin gözaltına alınmasıyla devam eden süreç için bazı ünlüler tepkilerini Ekrem İmamoğlu'na destek vererek bazı ünlüler de belirli kavramları kullanarak üstü kapalı gösterdi. Sanatçı, ünlü, influencerların önemli bir kısmı da bu süreci sessiz kalarak geçirdi. Ancak sessiz kalan ve takipçilerinin büyük kısmı muhalif vatandaştan oluşan ünlüler de boykot listelerine dahil edildi. Bu isimlerin başında çektiği kısa parodilerle önemli takipçi sayılarına ulaşıp ünlü markalarla çalışma fırsatı yakalayan Gökhan Ünver geliyor.

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Gökhan Ünver son sürece uzun süre sessiz kalmış, bu esnada 250 bin takipçi kaybetmişti.

Gökhan Ünver son sürece uzun süre sessiz kalmış, bu esnada 250 bin takipçi kaybetmişti.

Hatta takipçi kaybını engellemek için bot takipçi satın aldığı da iddialar arasındaydı.

Hatta takipçi kaybını engellemek için bot takipçi satın aldığı da iddialar arasındaydı.

Ünver sessizliğini bayram postu için bozdu.

Ünver sessizliğini bayram postu için bozdu.

Ancak bu postun içeriği kendisini takipten çıkanları ti'ye almak amaçlıydı. Bu da toplamda 400 bin takipçi kaybına maloldu.

Ünver gelen yoğun eleştiriler üzerine hesabını kapattı.

Ünver gelen yoğun eleştiriler üzerine hesabını kapattı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Harfen Daz

Siz beni takipten çıkamazsınız ben hesabımı kapatırım, diyerek yeni post yayınlar ortalık durulunca. 😆

Hüseyin Çobanoğlu

Daha karpuz kesecektik niye gitti !!!!

Hayrettin Çamdere

Herkese salakça baskı yapıldığı ortamda kapatmış olması çok normal. Demokrasi özgürlük derken asıl diktatörlüğü yapanın CHP olduğunu görmeyen körler güruhu s... Devamını Gör