Evlenilecek Kişinin Siyasi Görüşünün Önemi Polemiği Devam Ediyor
Evlenilecek Kişinin Siyasi Görüşünün Önemi Polemiği Devam Ediyor
Son yıllarda ülkemizde artan kutuplaşma günlük konuşmalardan akraba ziyaretlerine kadar etkili olabiliyor. Tabii günümüzde farklı ideolojileri tutan kişilerin boykot listelerinin de yüksek sesle dile getirilmesi nedeniyle geçtiğimiz yıl X'te sıkça tartışılan bir konu tekrar önümüze düştü. Evlenilecek, aynı hayatı paylaşılacak kişinin siyasi görüşünün önemli olup olmadığına güncel yanıtlar geldi.
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Tekrar gündeme gelen soru şöyle;
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Yanıtlar da gündemden bağımsız olamazdı.
Meşhur bir markanın da listelere düşmesi dile getirildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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