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Evlenilecek Kişinin Siyasi Görüşünün Önemi Polemiği Devam Ediyor

Evlenilecek Kişinin Siyasi Görüşünün Önemi Polemiği Devam Ediyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.03.2025 - 14:28

Son yıllarda ülkemizde artan kutuplaşma günlük konuşmalardan akraba ziyaretlerine kadar etkili olabiliyor. Tabii günümüzde farklı ideolojileri tutan kişilerin boykot listelerinin de yüksek sesle dile getirilmesi nedeniyle geçtiğimiz yıl X'te sıkça tartışılan bir konu tekrar önümüze düştü. Evlenilecek, aynı hayatı paylaşılacak kişinin siyasi görüşünün önemli olup olmadığına güncel yanıtlar geldi.

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Tekrar gündeme gelen soru şöyle;

Tekrar gündeme gelen soru şöyle;
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Yanıtlar da gündemden bağımsız olamazdı.

Yanıtlar da gündemden bağımsız olamazdı.
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Meşhur bir markanın da listelere düşmesi dile getirildi.

Meşhur bir markanın da listelere düşmesi dile getirildi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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