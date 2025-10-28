Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Zihinsel Engelli Alican'ı "Çok Aşığız" Diyerek Alıkoyan Jale Damcı Tutuklandı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dün (27 Ekim Pazartesi) yayınına katılan Alican Arslan'ın ailesi, Jale Damcı hakkında önemli iddialarda bulundu. Zihinsel engeli bulunan Alican'ın velayetinin babasında olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Jale Damcı hakkındaki iddiaları yalanlamış ve 'çok aşık' olduklarını dile getirmişti. Jale Damcı tutuklandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te % 74 zihinsel engelli Alican Arslan'ın Jale Damcı tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti.
Vasilik kararı çıkarılan Alican Arslan ailesine teslim edildi ve Jale Damcı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlaması ile tutuklandı.
