Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Zihinsel Engelli Alican'ı "Çok Aşığız" Diyerek Alıkoyan Jale Damcı Tutuklandı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.10.2025 - 11:30

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dün (27 Ekim Pazartesi) yayınına katılan Alican Arslan'ın ailesi, Jale Damcı hakkında önemli iddialarda bulundu. Zihinsel engeli bulunan Alican'ın velayetinin babasında olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Jale Damcı hakkındaki iddiaları yalanlamış ve 'çok aşık' olduklarını dile getirmişti. Jale Damcı tutuklandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te % 74 zihinsel engelli Alican Arslan'ın Jale Damcı tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti.

Dünkü yayına katılan Jale Damcı, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı. Alican'la birbirlerini sevdiklerinden bahseden Jale Damcı, velayeti babasında olan Alican'dan ayrılmayacağını dile getirmişti.

Vasilik kararı çıkarılan Alican Arslan ailesine teslim edildi ve Jale Damcı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlaması ile tutuklandı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
