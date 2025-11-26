onedio
Müge Anlı'da 9 Gün Sonra Cansız Bedenine Ulaşılan Anne ve Oğulun Ardından Babanın Söyledikleri Şaşkına Çevirdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.11.2025 - 10:04

Müge Anlı'da da kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Osman Helvacı ve annesi Huriye Helvacı'nın cansız bedenlerine 9 gün sonra ulaşılmıştı. Büyük yasa boğan olayın ardından baba Bayram Helvacı, Müge Anlı'nın yayınına katıldı. Bayram Helvacı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı ve oğlu Osman'dan bir daha haber alınamamıştı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı ve oğlu Osman'dan bir daha haber alınamamıştı.

43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için AFAD, UMKE, JAK, kadavra köpekleri ve komandolardan oluşan ekiplerce geniş çaplı arama çalışması yapılmış ve 200 kişi arama çalışmalarına katılmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e de taşınan acı olayda, kayıp olarak aranan anne ve oğul 9 gün sonra ölü olarak bulunmuştu.

Baba Bayram Helvacı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu.

Baba Bayram Helvacı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu.

Eşi Huriye ve oğulları Osman'ın kaybolduğu gün kayıtsız kalması tepki çeken Bayram Helvacı'nın eşine şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Evlilikleri ile ilgili sorunlar yaşadıklarını dile getiren Bayram Helvacı, 'İlk başta polise kayıp diye gitmedim, Mustafa'nın yanında diye gittim.' dedi ve emniyetten haber beklediğini dile getirdi.

Adı geçen Mustafa Uzun'un tutarsız açıklamaları da dikkat çekti. Bayram Helvacı, 'Bir dediği bir dediğini tutmuyor, eşimle görüştüyse neden haber vermedi' dedi.

Bayram Helvacı'nın arama çalışmalarına katılmadığı iddia edilirken, polise bir gün sonra haber verdiği öğrenildi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
