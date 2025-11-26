Müge Anlı'da 9 Gün Sonra Cansız Bedenine Ulaşılan Anne ve Oğulun Ardından Babanın Söyledikleri Şaşkına Çevirdi

Eşi Huriye ve oğulları Osman'ın kaybolduğu gün kayıtsız kalması tepki çeken Bayram Helvacı'nın eşine şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Evlilikleri ile ilgili sorunlar yaşadıklarını dile getiren Bayram Helvacı, 'İlk başta polise kayıp diye gitmedim, Mustafa'nın yanında diye gittim.' dedi ve emniyetten haber beklediğini dile getirdi.

Adı geçen Mustafa Uzun'un tutarsız açıklamaları da dikkat çekti. Bayram Helvacı, 'Bir dediği bir dediğini tutmuyor, eşimle görüştüyse neden haber vermedi' dedi.

Bayram Helvacı'nın arama çalışmalarına katılmadığı iddia edilirken, polise bir gün sonra haber verdiği öğrenildi.