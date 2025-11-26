Müge Anlı'da 9 Gün Sonra Cansız Bedenine Ulaşılan Anne ve Oğulun Ardından Babanın Söyledikleri Şaşkına Çevirdi
Müge Anlı'da da kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Osman Helvacı ve annesi Huriye Helvacı'nın cansız bedenlerine 9 gün sonra ulaşılmıştı. Büyük yasa boğan olayın ardından baba Bayram Helvacı, Müge Anlı'nın yayınına katıldı. Bayram Helvacı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı ve oğlu Osman'dan bir daha haber alınamamıştı.
Baba Bayram Helvacı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu.
