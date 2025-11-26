onedio
Kızılcık Şerbeti Jenerik Krizi Sürüyor: Seray Kaya'nın Doğukan Güngör Sorusuna Cevabı ve Mimikleri Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.11.2025 - 08:41

Senaryosu ayrı seti ayrı olaylı Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in kadrodan ayrılması gündemi sarsmıştı. Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılma nedeni olarak Feyza Civelek'in hijyen sorunu olduğu, hemen ardından da Doğukan Güngör'ün jenerik krizi yaşadığı iddia edilmişti.

Seray Kaya'ya Doğukan Güngör'ün jenerik krizi sebebiyle Kızılcık Şerbeti resmi hesabını takipten çıkması soruldu.

Kaynak: 2. Sayfa

Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nde son kriz Doğukan Güngör'ün resmi hesabı takipten çıkması olmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan iddiaya göre, Doğukan Güngör diziye yeni dahil olan Seray Kaya'nın adının kendisinden önce yazmasına kızmış ve dizinin resmi hesabını takipten çıkmıştı. Ancak diziden çıkacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyordu.

Seray Kaya'ya Doğukan Güngör'ün jenerik krizi soruldu ve ünlü oyuncunun hem verdiği cevap hem de mimikleri gündem oldu.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
