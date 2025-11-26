Kızılcık Şerbeti Jenerik Krizi Sürüyor: Seray Kaya'nın Doğukan Güngör Sorusuna Cevabı ve Mimikleri Gündem Oldu
Senaryosu ayrı seti ayrı olaylı Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in kadrodan ayrılması gündemi sarsmıştı. Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılma nedeni olarak Feyza Civelek'in hijyen sorunu olduğu, hemen ardından da Doğukan Güngör'ün jenerik krizi yaşadığı iddia edilmişti.
Seray Kaya'ya Doğukan Güngör'ün jenerik krizi sebebiyle Kızılcık Şerbeti resmi hesabını takipten çıkması soruldu.
Kaynak: 2. Sayfa
Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nde son kriz Doğukan Güngör'ün resmi hesabı takipten çıkması olmuştu.
Seray Kaya'ya Doğukan Güngör'ün jenerik krizi soruldu ve ünlü oyuncunun hem verdiği cevap hem de mimikleri gündem oldu.
