Kısmetse Olur Ayça Beğen, Yeni Sezondaki Yarışmacı Umut'un Kendini Kaybederek Ağlamasıyla Dalga Geçti!

Yine milyonlar tarafından izleniyor ve evdeki yarışmacılar tek tek fenomen haline geliyor ama ne olursa olsun o ilk sezonun tadını hiçbir yeni yarışmacı grubu veremiyor.

Emre'sinden Cansel'ine, Hazal'ından Eser'ine, Nur'undan Batu'suna, Ceyda'sından Adnan'ına inanılmaz bir gruptan oluşan birinci sezonda vazgeçilmez isimlerden biri de Ayça Beğen'di mutlaka hatırlarsınız.

Önce Emre sonra da bir dönem Batuhan'la yaşadığı aşkla gündeme oturan Ayça Beğen, Kısmetse Olur'un hem en olaylı hem de en popüler yarışmacılarından biriydi. Sonrasında da ortadan tamamen kaybolmadı. Yıllar içerisinde geçirdiği değişimle gündeme gelmeye devam eden Ayça Beğen, kendine has bir kitlesi olan sosyal medya fenomeni haline geldi.