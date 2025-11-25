onedio
Kısmetse Olur Ayça Beğen, Yeni Sezondaki Yarışmacı Umut'un Kendini Kaybederek Ağlamasıyla Dalga Geçti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.11.2025 - 22:40

Amazon Prime'da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni sezonuyla yakından ilgilenen eski Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Beğen'den ağlamasıyla gündeme oturan Umut'a taş geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kısmetse Olur furyası, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü olarak Amazon Prime'da tam gaz devam ediyor.

Yine milyonlar tarafından izleniyor ve evdeki yarışmacılar tek tek fenomen haline geliyor ama ne olursa olsun o ilk sezonun tadını hiçbir yeni yarışmacı grubu veremiyor. 

Emre'sinden Cansel'ine, Hazal'ından Eser'ine, Nur'undan Batu'suna, Ceyda'sından Adnan'ına inanılmaz bir gruptan oluşan birinci sezonda vazgeçilmez isimlerden biri de Ayça Beğen'di mutlaka hatırlarsınız. 

Önce Emre sonra da bir dönem Batuhan'la yaşadığı aşkla gündeme oturan Ayça Beğen, Kısmetse Olur'un hem en olaylı hem de en popüler yarışmacılarından biriydi. Sonrasında da ortadan tamamen kaybolmadı. Yıllar içerisinde geçirdiği değişimle gündeme gelmeye devam eden Ayça Beğen, kendine has bir kitlesi olan sosyal medya fenomeni haline geldi.

İzleyenler mutlaka görmüş, kahkahaya boğulmuştur hiç şüphemiz yok! Birkaç gün önce Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni sezon yarışmacısı Umut'un ağlayışı dikkat çekmişti.

Görüntüleri "Rezillik" olarak değerlendiren Ayça, "Bizim sezonun erkekleri ağlarken bile karizmaydı" yorumunda bulundu.

