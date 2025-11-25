Kısmetse Olur Ayça Beğen, Yeni Sezondaki Yarışmacı Umut'un Kendini Kaybederek Ağlamasıyla Dalga Geçti!
Amazon Prime'da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni sezonuyla yakından ilgilenen eski Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Beğen'den ağlamasıyla gündeme oturan Umut'a taş geldi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısmetse Olur furyası, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü olarak Amazon Prime'da tam gaz devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzleyenler mutlaka görmüş, kahkahaya boğulmuştur hiç şüphemiz yok! Birkaç gün önce Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni sezon yarışmacısı Umut'un ağlayışı dikkat çekmişti.
Görüntüleri "Rezillik" olarak değerlendiren Ayça, "Bizim sezonun erkekleri ağlarken bile karizmaydı" yorumunda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın