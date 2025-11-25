onedio
Survivor 2026'a Hazırlanan Selen Görgüzel Atış Antrenmanı Yaptığı Anları Paylaştı!

Survivor 2026'a Hazırlanan Selen Görgüzel Atış Antrenmanı Yaptığı Anları Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.11.2025 - 23:13

Survivor 2026 merakla ve heyecanla beklenirken Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in de kadroda yer aldığı duyurulmuştu. Görgüzel, sosyal medya hesabından Survivor'a hazırlandığı anları paylaştı.

Survivor 2026 heyecanla beklenirken Acun Ilıcalı, bu sene yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor.

Şimdiye dek Survivor 2026 kadrosunda olduğu kesinleşen isimler arasında; Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş bulunuyordu. 

Acun Ilıcalı'nın son duyurusuyla beraber Hamdi Alkan'ın eski eşi, enteresan açıklamalarıyla sık sık gündeme oturan kaos isim Selen Görgüzel'in de 2026'da Survivor'da yarışacağını öğrenmiştik.

Selen Görgüzel geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından Survivor için hazırlık yaptığı anları paylaştı.

