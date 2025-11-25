Survivor 2026'a Hazırlanan Selen Görgüzel Atış Antrenmanı Yaptığı Anları Paylaştı!
Survivor 2026 merakla ve heyecanla beklenirken Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in de kadroda yer aldığı duyurulmuştu. Görgüzel, sosyal medya hesabından Survivor'a hazırlandığı anları paylaştı.
Survivor 2026 heyecanla beklenirken Acun Ilıcalı, bu sene yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor.
Selen Görgüzel geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından Survivor için hazırlık yaptığı anları paylaştı.
