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Türk Futbolunda Bir İlki Başarmıştı: 22 Yaşındaki Kadın Teknik Direktör Beyaz'la Joker'de Yarışacak!

Türk Futbolunda Bir İlki Başarmıştı: 22 Yaşındaki Kadın Teknik Direktör Beyaz'la Joker'de Yarışacak!

Beyazıt Öztürk Kanal D Kadın Futbolu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2026 - 12:29
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Kanal D'nin büyük ödüllü yarışması Beyaz'la Joker, bu akşamki bölümünde spor dünyasının son günlerde en çok konuşulan isimlerinden birini ağırlayacak. Beyazıt Öztürk'ün karşısına geçecek yarışmacı henüz 22 yaşında ve bir erkek futbol takımını çalıştırıyor. Aynı bölümde çobanlık anılarıyla stüdyoyu kahkahaya boğacak bir isim de yer alacak.

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Zeynep Mestan, 22 yaşında Turgutluspor'un tarihindeki ilk kadın teknik direktörü olarak futbol gündemine oturdu.

Zeynep Mestan, 22 yaşında Turgutluspor'un tarihindeki ilk kadın teknik direktörü olarak futbol gündemine oturdu.

30 Temmuz 2004'te İzmir'de doğan Zeynep Mestan, futbola 2019'da Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor'da başladı. Ardından Konak Belediyespor, Bornova Hitab, Soma Zafer Spor ve Bornova Genç Yıldızlar Spor formalarını giydi. Kadınlar 3. Lig'de forma giyen genç isim, spor bilimleri eğitimine ağırlık verince oyunculuğu bıraktı ve rotasını antrenörlüğe çevirdi. Eylül başında Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele eden Turgutluspor'un A takımına getirilmesiyle, bu seviyede bir erkek büyük takımını çalıştıran ilk kadın teknik direktör olarak adından söz ettirdi.

Atamasının ardından verdiği röportajda Avrupa'dan Pep Guardiola'yı, Türkiye'den ise Sergen Yalçın'ı örnek aldığını anlatan Mestan, hücum futbolu oynatmak istediğini söyledi. Genç çalıştırıcının hedefi, beş yıl içinde Turgutluspor'u 1. Lig'e taşımak. Mestan, Türk futbolunda kadınların konumunu ilerleyen dönemde daha da güçlendirmeyi umduğunu da dile getirdi.

Zeynep Mestan, özgüvenli performansıyla Beyazıt Öztürk'ün takdirini kazanacak ve futbol yorumlarıyla dikkat çekecek.

Zeynep Mestan, özgüvenli performansıyla Beyazıt Öztürk'ün takdirini kazanacak ve futbol yorumlarıyla dikkat çekecek.

Joker masasına oturan Mestan'ın, sorulara verdiği kendinden emin yanıtlarla sunucu Beyazıt Öztürk'ü etkilemesi bekleniyor. Bölümde futbola dair değerlendirmelerini de paylaşacak olan genç teknik direktör, özellikle spora ilgi duyan kadınlara ilham verecek. Bilgisi ve birikimiyle ekran başındakilerin de beğenisini toplaması beklenen Mestan'ın 3 milyon TL'lik büyük ödüle ne kadar yaklaşacağı ise yayında belli olacak.

Takımın başına geçtikten sonra sosyal medyadaki takipçi sayısı hızla artan Mestan, asıl amacının bu olmadığını, kendilerini sezon sonunda kanıtlayacaklarını söylemişti.

Çoban Mehmet Durgun ve işletme mezunu Burcu Kotil de bu akşam Beyaz'la Joker'de yarışacak.

Çoban Mehmet Durgun ve işletme mezunu Burcu Kotil de bu akşam Beyaz'la Joker'de yarışacak.

Bölümün bir diğer dikkat çeken yarışmacısı, çobanlık yapan Mehmet Durgun olacak. Edebiyat ve finans eğitimi alan Durgun, sürü başında geçen günlerinden anekdotlar anlatarak stüdyoda kahkahaların yükselmesine neden olacak. Genel kültürü ve samimi tavırlarıyla öne çıkan yarışmacının büyük ödüle doğru emin adımlarla ilerlemesi bekleniyor.

İşletme mezunu Burcu Kotil ise sorular karşısındaki neşeli hâliyle yarışmaya ayrı bir renk katacak. Erdi Yapım imzalı Beyaz'la Joker'in yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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