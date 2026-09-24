Türk Futbolunda Bir İlki Başarmıştı: 22 Yaşındaki Kadın Teknik Direktör Beyaz'la Joker'de Yarışacak!

30 Temmuz 2004'te İzmir'de doğan Zeynep Mestan, futbola 2019'da Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor'da başladı. Ardından Konak Belediyespor, Bornova Hitab, Soma Zafer Spor ve Bornova Genç Yıldızlar Spor formalarını giydi. Kadınlar 3. Lig'de forma giyen genç isim, spor bilimleri eğitimine ağırlık verince oyunculuğu bıraktı ve rotasını antrenörlüğe çevirdi. Eylül başında Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele eden Turgutluspor'un A takımına getirilmesiyle, bu seviyede bir erkek büyük takımını çalıştıran ilk kadın teknik direktör olarak adından söz ettirdi.

Atamasının ardından verdiği röportajda Avrupa'dan Pep Guardiola'yı, Türkiye'den ise Sergen Yalçın'ı örnek aldığını anlatan Mestan, hücum futbolu oynatmak istediğini söyledi. Genç çalıştırıcının hedefi, beş yıl içinde Turgutluspor'u 1. Lig'e taşımak. Mestan, Türk futbolunda kadınların konumunu ilerleyen dönemde daha da güçlendirmeyi umduğunu da dile getirdi.