Türk Futbolunda Bir İlki Başarmıştı: 22 Yaşındaki Kadın Teknik Direktör Beyaz'la Joker'de Yarışacak!
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Kanal D'nin büyük ödüllü yarışması Beyaz'la Joker, bu akşamki bölümünde spor dünyasının son günlerde en çok konuşulan isimlerinden birini ağırlayacak. Beyazıt Öztürk'ün karşısına geçecek yarışmacı henüz 22 yaşında ve bir erkek futbol takımını çalıştırıyor. Aynı bölümde çobanlık anılarıyla stüdyoyu kahkahaya boğacak bir isim de yer alacak.
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Zeynep Mestan, 22 yaşında Turgutluspor'un tarihindeki ilk kadın teknik direktörü olarak futbol gündemine oturdu.
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Zeynep Mestan, özgüvenli performansıyla Beyazıt Öztürk'ün takdirini kazanacak ve futbol yorumlarıyla dikkat çekecek.
Çoban Mehmet Durgun ve işletme mezunu Burcu Kotil de bu akşam Beyaz'la Joker'de yarışacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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