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Jokeri Kalmayınca Çekilmeyen Yarışmacı Milyoner'de 1 Milyon TL'lik Peygamber Sorusunda Elendi

Jokeri Kalmayınca Çekilmeyen Yarışmacı Milyoner'de 1 Milyon TL'lik Peygamber Sorusunda Elendi

Atv Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 12:21
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Kim Milyoner Olmak İster’de Canan Topçu, 1 milyon TL’lik soruya joker hakkı kalmadan ulaştı. “Hangi peygambere Kur’an-ı Kerim’in hiçbir yerinde adıyla hitap edilmemiştir?” sorusunda çekilmek yerine Hz. İsa’yı işaretledi. Doğru cevap Hz. Muhammed’di ve yarışmacı elendi. Sorunun ifadesi ise izleyiciler arasında tartışma yarattı.

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Joker hakkı kalmayan Canan Topçu, 1 milyon TL'lik soruda çekilmek yerine Hz. İsa cevabını verdi.

Joker hakkı kalmayan Canan Topçu, 1 milyon TL'lik soruda çekilmek yerine Hz. İsa cevabını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde 1 milyon TL'lik soru ekrana geldi. Yarışmacı Canan Topçu, ilk baraj sorularını zorlanmadan geçti ve 500 bin TL'lik soruyu da doğru yanıtladı. Böylece ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunduğu yarışmada 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

Ancak bu aşamada elinde hiç joker kalmamıştı. Ekrana gelen soru ise dini bir bilgiye dayanıyordu: 'Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde adıyla hitap edilmemiştir?'

Uzun süre düşünen Topçu, yarışmadan çekilip kazandığı parayla ayrılmak yerine risk almayı seçti. Cevabı B şıkkındaki Hz. İsa oldu.

Doğru cevap ise A şıkkındaki Hz. Muhammed'di. Yanlış yanıtla birlikte Topçu, 1 milyon TL'lik soruda yarışmaya veda etti ve bu cevap ona büyük bir üzüntü yaşattı. Yarışmanın baraj sistemine göre bu yanlış cevap, kazancın ikinci baraj olan 300 bin TL'ye düşmesi anlamına geliyor; çekilseydi 500 bin TL ile ayrılabilecekti.

Kur'an'da pek çok peygambere adıyla seslenilirken Hz. Muhammed'e "Ey Peygamber" diye hitap ediliyor.

Kur'an'da pek çok peygambere adıyla seslenilirken Hz. Muhammed'e "Ey Peygamber" diye hitap ediliyor.

Peki doğru cevap neden Hz. Muhammed? Sorunun kilidi 'adıyla hitap' ifadesindeydi.

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa gibi pek çok peygambere doğrudan adıyla seslenilir. 'Ey Musa' ya da 'Ey İsa' gibi hitaplar ayetlerde birçok kez geçer.

Hz. Muhammed'e ise hiçbir ayette 'Ey Muhammed' diye seslenilmez. Ona yönelik hitaplar 'Ey Peygamber' ve 'Ey Resul' gibi sıfatlarla yapılır.

"Muhammed" adının Kur'an'da dört kez geçmesi, sorunun doğruluğunu tartışmaya açtı.

"Muhammed" adının Kur'an'da dört kez geçmesi, sorunun doğruluğunu tartışmaya açtı.

Üstelik 'Muhammed' adı Kur'an'da tamamen yer almıyor da değil. Âl-i İmrân, Ahzâb, Muhammed ve Fetih surelerinde toplam dört kez geçiyor. Ancak bu ayetlerde ad bir hitap olarak değil, ondan bahsedilirken kullanılıyor.

Yarışmanın ardından soru da en az yanlış cevap kadar konuşuldu. Bazı izleyiciler, 'Muhammed' adı Kur'an'da geçtiği için sorunun hatalı olduğunu öne sürdü.

Öte yandan sorunun 'adı geçmek' değil 'adıyla hitap edilmek' üzerine kurulduğunu hatırlatanlar da oldu. Bu görüşü savunanlara göre ifade doğruydu, ancak yüksek stres altında yanlış anlaşılmaya çok açıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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