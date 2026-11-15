Jokeri Kalmayınca Çekilmeyen Yarışmacı Milyoner'de 1 Milyon TL'lik Peygamber Sorusunda Elendi

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde 1 milyon TL'lik soru ekrana geldi. Yarışmacı Canan Topçu, ilk baraj sorularını zorlanmadan geçti ve 500 bin TL'lik soruyu da doğru yanıtladı. Böylece ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunduğu yarışmada 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

Ancak bu aşamada elinde hiç joker kalmamıştı. Ekrana gelen soru ise dini bir bilgiye dayanıyordu: 'Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde adıyla hitap edilmemiştir?'

Uzun süre düşünen Topçu, yarışmadan çekilip kazandığı parayla ayrılmak yerine risk almayı seçti. Cevabı B şıkkındaki Hz. İsa oldu.

Doğru cevap ise A şıkkındaki Hz. Muhammed'di. Yanlış yanıtla birlikte Topçu, 1 milyon TL'lik soruda yarışmaya veda etti ve bu cevap ona büyük bir üzüntü yaşattı. Yarışmanın baraj sistemine göre bu yanlış cevap, kazancın ikinci baraj olan 300 bin TL'ye düşmesi anlamına geliyor; çekilseydi 500 bin TL ile ayrılabilecekti.