Jokeri Kalmayınca Çekilmeyen Yarışmacı Milyoner'de 1 Milyon TL'lik Peygamber Sorusunda Elendi
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Kim Milyoner Olmak İster’de Canan Topçu, 1 milyon TL’lik soruya joker hakkı kalmadan ulaştı. “Hangi peygambere Kur’an-ı Kerim’in hiçbir yerinde adıyla hitap edilmemiştir?” sorusunda çekilmek yerine Hz. İsa’yı işaretledi. Doğru cevap Hz. Muhammed’di ve yarışmacı elendi. Sorunun ifadesi ise izleyiciler arasında tartışma yarattı.
Joker hakkı kalmayan Canan Topçu, 1 milyon TL'lik soruda çekilmek yerine Hz. İsa cevabını verdi.
Kur'an'da pek çok peygambere adıyla seslenilirken Hz. Muhammed'e "Ey Peygamber" diye hitap ediliyor.
"Muhammed" adının Kur'an'da dört kez geçmesi, sorunun doğruluğunu tartışmaya açtı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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